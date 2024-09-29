Lenovo yeni kompakt projeksiyon cihazını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Pek çok alanda olduğu gibi projeksiyon cihazı alanında da iddialı olan Lenovo, kompakt yapısına rağmen oldukça iddialı özelliklerle donattığı yeni projeksiyon cihazını duyurdu. Xiaoxin 100GT Çin pazarı için duyuruldu.

Lenovo Xiaoxin 100GT özellikleri ve fiyatı

Lenovo Xiaoxin 100GT projeksiyon cihazı Full HD çözünürlük sunarken Full HD 60fps içerik çözebiliyor. ZUI Smart Projection OS işletim sistemi ile harici bir kaynağa gerek bırakmıyor. Crystal X optik motor toz girişin engelleyerek daha uzun kullanım ömrü sunuyor.

Lenovo Legion Y700 2024'ün tasarımı ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Özel HiSilicon yongası, 2GB RAM ve 32GB depolama barındıran cihaz 1400 ANSI lümen parlaklığa çıkabiliyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları yanında HDMI ve USB girişleri de mevcut. 400cc ses odası ve 5W çift hoparlör sayesinde zengin bir ses deneyimi de elde ediliyor. Xiaoxin 100GT projeksiyon cihazı 153$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Projeksiyonlar Haberleri

Xiaoxin 100GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı