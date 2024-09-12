Xgimi ilk Google TV projeksiyon cihazını ülkemizde satışa sunuyor

Xgimi Mogo 3 Pro özellikleri ve fiyatı
Xgimi Mogo 3 Pro projeksiyon cihazı 1.1Kg ile oldukça taşınabilir tarzda. Muhafazasını aşağı doğru kaydırdığınızda bir stand haline geliyor. Full HD çözünürlüğü olan projeksiyon Google TV sayesinde geniş bir uygulama desteğine sahip. Ayrıca Netflix sertifikası da mevcut.
450 ISO lümen parlaklığı olan cihaz DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kapsıyor ve 120 inçe kadar detaylı yansıtma yapabiliyor. Çift 5W Harman Kardon hoparlörler stand kısmına entegre edilmiş. Bluetooth ile kablosuz hoparlör olarak da kullanılabiliyor. Müzik dinlerden projeksiyon ışıkları Ambient Light moduna geçebiliyor.
En az 65W powerbank modelleri ile taşınabilir hale de gelen Xgimi Mogo 3 Pro projeksiyon cihazı 33899TL olarak satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.