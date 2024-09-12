Xgimi ilk Google TV projeksiyon cihazını ülkemizde satışa sunuyor

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Tam Boyutta Gör IFA 2024 fuarında birbirinden iddialı projeksiyon cihazlarını tanıtan Çinli Xgimi vakit geçirmeden ülkemizde de satışlara başlıyor. Xgimi Mogo 3 Pro firmanın ilk Google TV destekli projeksiyon cihazı olacak.

Xgimi Mogo 3 Pro özellikleri ve fiyatı

Xgimi Mogo 3 Pro projeksiyon cihazı 1.1Kg ile oldukça taşınabilir tarzda. Muhafazasını aşağı doğru kaydırdığınızda bir stand haline geliyor. Full HD çözünürlüğü olan projeksiyon Google TV sayesinde geniş bir uygulama desteğine sahip. Ayrıca Netflix sertifikası da mevcut.

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450 ISO lümen parlaklığı olan cihaz DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kapsıyor ve 120 inçe kadar detaylı yansıtma yapabiliyor. Çift 5W Harman Kardon hoparlörler stand kısmına entegre edilmiş. Bluetooth ile kablosuz hoparlör olarak da kullanılabiliyor. Müzik dinlerden projeksiyon ışıkları Ambient Light moduna geçebiliyor.

En az 65W powerbank modelleri ile taşınabilir hale de gelen Xgimi Mogo 3 Pro projeksiyon cihazı 33899TL olarak satışa sunulacak.

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Xgimi Mogo 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı