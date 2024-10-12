ŞOK marketler Havit marka akıllı saat ve projeksiyon satıyor

12 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
12 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait akıllı saat ve projeksiyon cihazları yer alıyor. 1.43 inçlik AMOLED ekran, 46mm kasa, 10 güne kadar kullanım süresi, Bluetooth 5.0, sesli görüşme gibi özellikleri olan Havit M9030 akıllı saat modeli 1299TL. 1.43 inçlik AMOLED HD ekran, 7 güne kadar kullanım süresi, sesli görüşme gibi özellikleri olan Havit M9046 akıllı saat modeli de 899TL.
Diğer taraftan 110 ANSI lümen parlaklık, kablosuz görüntü aktarımı, 40 bin saat lamba ömrü, Full HD çözünürlük, Bluetooth, Wi-Fi özellikleri olan Havit PJ207 Prime Opal projeksiyon cihazı 2399TL. 8500 ANSI lümen parlaklık, 4.41 inçlik LCD ekran, 40 bin saat lamba ömrü, 85W güç tüketimi, Full HD çözünürlük gibi özellikleri olan Havit PJ209 Prime Sapphire projeksiyon cihazı da 4299TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...