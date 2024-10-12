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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketler Havit marka akıllı saat ve projeksiyon satıyor

    12 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit PJ207 Prime Opal ve Havit PJ209 Prime Sapphire projeksiyon cihazı ile Havit M9030 ve Havit M9046 akıllı saat yer alıyor.
    12 Ekim ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu fırsat kampanyasında akıllı saatlerden projeksiyon cihazlarına, 3 boyutlu yazıcılardan şarj istasyonlarına ve oyun konsollarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    12 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    12 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait akıllı saat ve projeksiyon cihazları yer alıyor. 1.43 inçlik AMOLED ekran, 46mm kasa, 10 güne kadar kullanım süresi, Bluetooth 5.0, sesli görüşme gibi özellikleri olan Havit M9030 akıllı saat modeli 1299TL. 1.43 inçlik AMOLED HD ekran, 7 güne kadar kullanım süresi, sesli görüşme gibi özellikleri olan Havit M9046 akıllı saat modeli de 899TL.

    Diğer taraftan 110 ANSI lümen parlaklık, kablosuz görüntü aktarımı, 40 bin saat lamba ömrü, Full HD çözünürlük, Bluetooth, Wi-Fi özellikleri olan Havit PJ207 Prime Opal projeksiyon cihazı 2399TL. 8500 ANSI lümen parlaklık, 4.41 inçlik LCD ekran, 40 bin saat lamba ömrü, 85W güç tüketimi, Full HD çözünürlük gibi özellikleri olan Havit PJ209 Prime Sapphire projeksiyon cihazı da 4299TL. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 17 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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