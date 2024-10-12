ŞOK marketler Havit marka akıllı saat ve projeksiyon satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinin hafta sonu fırsat kampanyasında akıllı saatlerden projeksiyon cihazlarına, 3 boyutlu yazıcılardan şarj istasyonlarına ve oyun konsollarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

12 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

12 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait akıllı saat ve projeksiyon cihazları yer alıyor. 1.43 inçlik AMOLED ekran, 46mm kasa, 10 güne kadar kullanım süresi, Bluetooth 5.0, sesli görüşme gibi özellikleri olan Havit M9030 akıllı saat modeli 1299TL. 1.43 inçlik AMOLED HD ekran, 7 güne kadar kullanım süresi, sesli görüşme gibi özellikleri olan Havit M9046 akıllı saat modeli de 899TL.

5 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 110 ANSI lümen parlaklık, kablosuz görüntü aktarımı, 40 bin saat lamba ömrü, Full HD çözünürlük, Bluetooth, Wi-Fi özellikleri olan Havit PJ207 Prime Opal projeksiyon cihazı 2399TL. 8500 ANSI lümen parlaklık, 4.41 inçlik LCD ekran, 40 bin saat lamba ömrü, 85W güç tüketimi, Full HD çözünürlük gibi özellikleri olan Havit PJ209 Prime Sapphire projeksiyon cihazı da 4299TL.

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12 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var?