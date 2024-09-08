Xgimi Elfin Flip projeksiyon webOS ve şık tasarım ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde üst seviye projeksiyon cihazları ile boy gösteren Çinli Xgimi, IFA 2024 fuarında birbirinden iddialı yeni cihazlarını duyurdu. Bunların arasında Xgimi Elfin Flip projeksiyon cihazı şık tasarımı ile dikkat çekiyor.

Xgimi Elfin Flip özellikleri ve fiyatı

Xgimi Elfin Flip projeksiyon cihazı ilginç bir tasarıma sahip. Kapalı haldeyken bir modem görüntüsüne sahip. Açıldığında ise dış muhafaza bir stand haline geliyor ve cihazı istediğiniz konumda kullanmanızı sağlıyor.

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400 ISO lümen (ANSI lümenden yüzde 4 daha düşük parlaklık) parlaklık değeri olan projeksiyonda Full HD çözünürlük yer alıyor. Rec. 709 renk uzayının yüzde 113’ünü kapsanırken HDR10 desteği ve 27ms gecikme süresi sunuluyor. webOS işletim sistemi sayesinde harici kaynağa da ihtiyaç duymayan projeksiyon 27399TL olarak satışa sunulacak.

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Xgimi Elfin Flip tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı