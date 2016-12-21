Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2017 fuarında düzenleyici kuruluş geçidi

Dünyada kullanılan standartların geliştiricisi ve uygulayıcısı konumunda olan resmi düzenleyici kuruluşlar, gelecek yıl CES 2017 fuarına adeta çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,2b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yılın ilk ve en büyük tüketici elektroniği fuarı kabul edilen CES için geri sayım başladı. Ocak ayında başlayacak olan fuarda on binlerce firma ve girişim sahne alacak. Bununla birlikte çok sayıda resmi düzenleyici kuruluş da fuarda kendisini gösterecek.

Yapılan açıklamada CES 2017 fuarına toplamda 170 düzenleyici kuruluşun katılacağı ve 20 federal yetkilinin konuşma yapacağı duyuruldu. Fuarda devlet görevlileri için CES Yönetim adında özel bir oturum da yapılacak.

Ayrıca Bkz. " Apple tahminleri ile tanıdığımız analiz uzmanı Munster’den veda"

Fuarda farklı panellerde söz alacak yetkililer şöyle sıralanıyor:

  • Federal Havacılık Kurumu - Michael Huerta,
  • Federal Ticaret Komisyonu - Edith Ramirez, Terrell McSweeny ve Maureen Ohlhausen
  • Federal İletişim Komisyonu - Tom Wheeler
  • ABD Patent Ofisi - Michelle Lee

Yönetim oturumlarında konuşacak olan yetkililer ise:

  • ABD Ulaşım Departmanı - Richard McKinney
  • ABD İç Güvenlik Ajansı - Luke McCormack
  • ABD Kültür Departmanı - Bobby Jones
  • Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı - Adrian Gardner

Bakanlık seviyesinde temsil edilen kurumlar:

  • Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Gelişme Bakanlığı
  • Kanada Ontario EKonomik Gelişme Bakanlığı
  • Hollanca Ekonomi İlişikileri Bakanlığı
  • Fransa Ekonomi ve Finans Bakanlığı
  • Fransa Yenilik ve Dijital İlişikiler Bakanlığı
  • ABD Kongre Üyeleri
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kulak Misafiri 2 yıl en beğenilen
Evet bu da böyle bir haberdi..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakk, 2 yıl
Biz de yollayalım bilim, sanayi ve teknoloji bakanımızı. Gözdağı versin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 2 yıl en beğenilen
Evet bu da böyle bir haberdi..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Casper VIA P1 incelemesi "Quick Charge 3.0 destekli orta segment oyuncusu" 2 yıl Instagram Hikayeler’e birbirinden renkli çıkartmalar geldi 2 yıl Yeni Gümrük Birliği ile Avrupa’dan 2. el otomobil almak mümkün olabilir 2 yıl Asus'tan 32inç boyutunda 144Hz kavisli monitör 2 yıl BMW Münih yakınlarında otonom araç geliştirme merkezi açıyor 2 yıl Pakistan Babür 2 seyir füzesini test etti 2 yıl Fransa posta dağıtımı için drone kullanacak 2 yıl Apple'dan yılbaşı gecesi için iPhone'la çekim önerileri 2 yıl IMAX'in sanal gerçeklik salonları 2017'ye kaldı 2 yıl Dev telekomünikasyon şirketi AT&T sahte aramaları engelleyecek 2 yıl Türkiye’de Uber kullanan kişilere 281 TL ceza kesiliyor 2 yıl Elon Musk'tan fosil yakıtlarla ilgili öldürücü cevap 2 yıl Reklam verenlerden ve yayıncılardan günde 5 milyon dolar çalan Methbot açığa çıktı 2 yıl Türk kardeşlerin oyun şirketi Crytek dört stüdyosunu kapatıyor 2 yıl 2016 yılının en popüler dizi ve filmleri belli oldu 2 yıl TSK, Suriye’de kullanılan RQ-20 Puma İHA’dan fotoğraf paylaştı 2 yıl Nintendo Switch tablette farklı dock üzerinde farklı 2 yıl WhatsApp ve Facebook birleşimine Avrupa Komisyonu'ndan suçlama geldi 2 yıl Twitter artık son dakika haberlerini bildirim olarak gönderecek 2 yıl Super Mario Run 3 günde 14 milyon dolar topladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN CES 2017 fuarında düzenleyici kuruluş geçidi Sonraki Tesla, Volvo'nun iç mekandan sorumlu mühendisini bünyesine kattı 2 yıl Mac Pro tarihe mi karışıyor? 2 yıl İşte tam 2 petabayt boyutundaki devasa evren haritası "Tarihin en büyüğü" 2 yıl Find My Phone belgeseli çalınan bir telefonun yolculuğunu takip ediyor 2 yıl WD Blue 1TB SSD inceleme videosu "WD'den F/P odaklı performanslı SSD" 2 yıl Akıllı telefon dünyasında casus yazılım skandalı 2 yıl Apple yeni MacBook'un pil ömrünü arttırmak istedi ancak bunu yapamadı 2 yıl Japonya'nın yeni nesil mini roketi Epsilon-2 ilk kez fırlatıldı: İşte o anlar (VİDEO) 2 yıl Bir Tesla kaza haberi de Estonya'dan geldi 2 yıl Azerbaycan İsrail'in meşhur hava savunma sistemine talip 2 yıl 643km menzile sahip elektrikli aracın pilleri Samsung ile LG’den 2 yıl Blackberry otomotik pilotlu araçlar için çalışacak 2 yıl Apple AirPods kutu açma ve ilk izlenim videosu 2 yıl Seksen saniye reklam izle, otobüse, metroya bedava bin! 2 yıl Lamborghini Aventador S: Daha güçlü, daha yetenekli 2 yıl Türk üniversite öğrencileri mini uydu geliştirdi 2 yıl AMD'nin Ryzen işlemcisi için yeni test sonuçları ortaya çıktı 2 yıl John Wick 2'den aksiyon dozu yüksek yeni fragman 2 yıl HTC X10, Ocak 2017'de gelebilir 2 yıl G.Skill'den RGB ışıklandırmalı DDR4 bellek kitleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Aracım ne kadar eder? (2013 c180 AMG)
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim