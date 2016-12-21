CES 2017 fuarında düzenleyici kuruluş geçidi

Yılın ilk ve en büyük tüketici elektroniği fuarı kabul edilen CES için geri sayım başladı. Ocak ayında başlayacak olan fuarda on binlerce firma ve girişim sahne alacak. Bununla birlikte çok sayıda resmi düzenleyici kuruluş da fuarda kendisini gösterecek.

Yapılan açıklamada CES 2017 fuarına toplamda 170 düzenleyici kuruluşun katılacağı ve 20 federal yetkilinin konuşma yapacağı duyuruldu. Fuarda devlet görevlileri için CES Yönetim adında özel bir oturum da yapılacak.

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Fuarda farklı panellerde söz alacak yetkililer şöyle sıralanıyor:

Federal Havacılık Kurumu - Michael Huerta,

- Michael Huerta, Federal Ticaret Komisyonu - Edith Ramirez, Terrell McSweeny ve Maureen Ohlhausen

- Edith Ramirez, Terrell McSweeny ve Maureen Ohlhausen Federal İletişim Komisyonu - Tom Wheeler

- Tom Wheeler ABD Patent Ofisi - Michelle Lee

Yönetim oturumlarında konuşacak olan yetkililer ise:

ABD Ulaşım Departmanı - Richard McKinney

- Richard McKinney ABD İç Güvenlik Ajansı - Luke McCormack

- Luke McCormack ABD Kültür Departmanı - Bobby Jones

- Bobby Jones Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı - Adrian Gardner

Bakanlık seviyesinde temsil edilen kurumlar: