Microsoft, 25 yıl sonra ilk kez devasa bir rekabet soruşturması altında

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Tam Boyutta Gör ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft’un bulut hizmetleri, yazılım lisanslama uygulamaları, siber güvenlik çözümleri ve yapay zeka alanındaki faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir antitröst soruşturması başlattı. Bu soruşturma, son yıllarda Amazon, Apple, Meta ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerini incelemeye alan FTC’nin odağına Microsoft’u da dahil ettiğini gösteriyor.

FTC'nin hedefinde Microsoft var

FTC, Microsoft’un özellikle Azure bulut hizmetlerinde ve bu hizmetlerle birlikte sunulan güvenlik yazılımlarında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığını araştırıyor. FTC'nin Microsoft'un bulut işine olan ilgisi, ABD devlet kurumlarının en önemli yazılım tedarikçilerinden biri olması nedeniyle artmış durumda.

Tam Boyutta Gör FTC’nin Microsoft’tan yüzlerce sayfa belge talep ettiği ve şirketin rakipleri ve iş ortaklarıyla bir yıldan uzun süredir yürüttüğü gayri resmi görüşmeleri resmi bir soruşturmaya dönüştürdüğü belirtiliyor. Özellikle güvenlik ihlalleri, bu incelemenin odağına yerleşmiş durumda. Hükümetin Siber Güvenlik İnceleme Kurulu’nun yakın tarihli bir raporunda, Microsoft’un güvenlik kültürünün yetersiz olduğu ve şirketin bu alanda köklü değişikliklere gitmesi gerektiği ifade edilmişti.

Microsoft’un CEO’su Satya Nadella, geçtiğimiz dönemde çalışanlarına yönelik bir mesajında ise “Güvenlik ile başka bir öncelik arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsanız, cevabınız nettir: Güvenliği tercih edin” demişti.

25 yıl sonra ilk kez

Bu soruşturma, Microsoft’un antitröst davalarıyla yüzleştiği ilk durum değil. 1990’ların sonunda, şirket, Windows işletim sistemiyle web tarayıcısını birleştirme uygulaması nedeniyle Adalet Bakanlığı ile uzun soluklu bir hukuki mücadeleye girmişti. ABD, 25 yıl önceki bu tarihi davasında Microsoft’u parçalamak istemişti ancak başarısız olmuştu. Öte yandan son yıllarda, Microsoft diğer teknoloji devlerinin aksine hükümetin kapsamlı antitröst soruşturmalarından büyük ölçüde uzak kalmayı başarmıştı.

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Soruşturmanın nasıl bir yöne evrileceği ise belirsizliğini koruyor. Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump’ın, FTC’deki dengeleri değiştirebilecek atamalar yapması bekleniyor. Ancak Trump yönetiminin daha önce Google ve Meta’ya karşı açtığı antitröst davaları göz önüne alındığında, bu soruşturmanın devam etmesi de olası görünüyor.

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