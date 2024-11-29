FTC'nin hedefinde Microsoft var
FTC, Microsoft’un özellikle Azure bulut hizmetlerinde ve bu hizmetlerle birlikte sunulan güvenlik yazılımlarında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığını araştırıyor. FTC'nin Microsoft'un bulut işine olan ilgisi, ABD devlet kurumlarının en önemli yazılım tedarikçilerinden biri olması nedeniyle artmış durumda.
Microsoft’un CEO’su Satya Nadella, geçtiğimiz dönemde çalışanlarına yönelik bir mesajında ise “Güvenlik ile başka bir öncelik arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsanız, cevabınız nettir: Güvenliği tercih edin” demişti.
25 yıl sonra ilk kez
Bu soruşturma, Microsoft’un antitröst davalarıyla yüzleştiği ilk durum değil. 1990’ların sonunda, şirket, Windows işletim sistemiyle web tarayıcısını birleştirme uygulaması nedeniyle Adalet Bakanlığı ile uzun soluklu bir hukuki mücadeleye girmişti. ABD, 25 yıl önceki bu tarihi davasında Microsoft’u parçalamak istemişti ancak başarısız olmuştu. Öte yandan son yıllarda, Microsoft diğer teknoloji devlerinin aksine hükümetin kapsamlı antitröst soruşturmalarından büyük ölçüde uzak kalmayı başarmıştı.
Soruşturmanın nasıl bir yöne evrileceği ise belirsizliğini koruyor. Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump’ın, FTC’deki dengeleri değiştirebilecek atamalar yapması bekleniyor. Ancak Trump yönetiminin daha önce Google ve Meta’ya karşı açtığı antitröst davaları göz önüne alındığında, bu soruşturmanın devam etmesi de olası görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.