Meta, Instagram ve WhatsApp'ı kaybedebilir: ABD'de kritik dava başlıyor

Teknoloji Editörü
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ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC),
Meta'ya karşı açtığı dava kapsamında şirketin daha önce satın aldığı Instagram ve WhatsApp'ı elinden çıkarmasını talep ediyor. FTC'ye göre Meta'nın Instagram'ı 2012'de, WhatsApp'ı ise 2014'te satın alması dijital reklam pazarındaki rekabeti ciddi şekilde zayıflattı ve şirketin piyasa üzerindeki hâkimiyetini yasadışı biçimde artırdı.
Tarihi bir karar çıkabilir
FTC, bu birleşmelerin rekabeti ortadan kaldırdığını, hizmet kalitesini düşürdüğünü, kullanıcı verilerinin korunmasını zayıflattığını ve Meta'nın reklam ekosistemindeki hâkimiyetini pekiştirdiğini savunuyor. Kurum, bu nedenle Meta'nın yapısının zorunlu olarak yeniden şekillendirilmesi gerektiğini ve Instagram ile WhatsApp'ın Meta'dan ayrılması gerektiğini düşünüyor.
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Dava,
14 Nisan'da Washington'da başlayacak ve yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor. Benzer bir yasal baskı daha önce Google'a da uygulanmış ve şirketin bölünmesi olasılığı gündeme gelmişti. Meta ise söz konusu satın almaların geçmişte yasal olarak onaylandığını ve günümüz piyasasında rekabetin arttığını belirterek kendisini savunuyor. Ancak FTC, bu birleşmelerin etkilerinin yalnızca şirketi bölerek ortadan kaldırılabileceğini savunuyor. Bu dava, teknoloji sektöründe benzer birleşmeleri ve tekel suçlamalarını etkileyebilecek tarihi bir kararın önünü açabilir.
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