CMI firması 4.3 inç 720p çözünürlükte gözlüksüz 3D destekli akıllı telefon ekranını tanıttı

Renksiz ve gri tonlu ekranlarla hayatımıza giren mobil telefonlar artık bir netbook ekranı kadar renk yelpazesine ve çözünürlüğüne sahip. Yüksek çözünürlüğe sahip ekranlar artık telefonlar için belirleyici unsurlardan biri haline gelmeye başladığı için Toshiba, Hitachi gibi firmalar yoğun çalışmalar yapıyorlar.





iPad 2 modelinin yaşadığı stok sıkıntısı nedeniyle Apple firmasının bir miktar dokunmatik panel satın aldığı Chimei Innolux - CMI firması akıllı telefonlar için ürettiği yeni ekranını basına tanıttı.

4.3 inç boyutunda olan ekran 720p çözünürlük ve gözlüksüz 3D yeteneği sunuyor. Yeni ekran, 1280 x 720 çözünürlüğünde firmanın CMI TFT panelini kullanırken MasterImage 3D firmasının yüksek kalitede gözlüksüz 3D görüntü sunan Cell-Matrix Parallax Barrier teknolojisini de adapte etmiş.

MasterImage 3D firmasına Samsung Mart ayında 15 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Ekran daha parlak imajlar ve azaltılmış dalgalanmalar sunarken yatay veya dikey pozisyonda çalışacak şekilde tasarlanmış. CMI yeni ürününün büyük boyutlarda bir akıllı telefon için en uygunu olduğunu belirtiyor.

720p ekran çözünürlüğü yabancı olduğumuz bir kavram değil. Samsung Galaxy Nexus modeli de 4.65 inç ekranında Super AMOLED HD panel kullanıyor. Ancak gözlüksüz 3D teknolojisiyle ilk kez harmanlayan CMI firması oldu.

Japonya'da gerçekleştirilen FPD International fuarında sergilenen ekranın ne zaman seri üretime geçeceği konusunda CMI bilgi vermiyor. Akıllı telefon pazarında fazla rağbet görmeyen 3D teknolojisinin 720p ekran desteğiyle çıkışa geçmesi mümkün.