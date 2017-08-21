CRYENGINE ile elde edilen görseller gerçeğini aratmıyor

Almanya merkezli video oyun şirketi Crytek geliştirdiği CRYENGINE ile oyun dünyasının en çok tanınan isimlerinden. Firma özellikle de Crysis serisi ile oyunculara adından söz ettirmişti. Crytek’in kıdemli sinematik sanatçısı Joe Garth geçtiğimiz gün yayınladığı görsellerle adeta oyun motoruyla gövde gösterisi yaptı.

Görsellerde yer alan ortamlar Alaska'nın Chugach Dağları ve yoğun bir ormanlık alan şeklinde belirtilirken özellikle de bazı görsellerin neredeyse gerçeği kadar detaylı olması oyuncuları ileride piyasa sürülecek oyunlar açısından bir hayli heyacanlandırdı.

Crytek'in durumu

Son olarak firma bir süredir sessiz. Geçtiğimiz yıl maddi sıkıntılar sonucunda Türkiye’ye taşınan Crytek hakkında son zamanlarda battı mı? batacak mı? soruları dillerde dolaşıyor. Anlaşılan o ki oyun stüdyosu eski günlerine geri dönmekte kararlı. Burada Crytek’in izlediği bazı yanlış politikalar etkili zira firmanın ID software’i örnek alarak uyguladığı iyi grafiklere sahip oyun üretme fikri şu sıralar eskisi kadar tutmuyor.

http://www.dsogaming.com/screenshot-news/cryteks-senior-cinematic-artist-shows-gorgeous-mountain-and-forest-environments-in-cryengine/

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Tabi ki günümüzde grafikler halen oyuncuları cezbeden önemli başlıklardan birisi fakat artıkvealanları eskisinden daha ön planda. Bu açıdan firmanın bu gidişeşart. Crytek'in son zamanlarda piyasaya sürülen oyunlarında da bu yönde bir değişim pek görülebilmiş değil lakinyenioyunuyla piyasa hızlı bir geri dönüş yaptığı gibi umarızde yeniden bizleri gururlandırmaya devam eder. Görselleri incelemek için galerimizi ziyaret edebilirsiniz.