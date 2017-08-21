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CRYENGINE ile elde edilen görseller gerçeğini aratmıyor

Crytek’in oyun motoru olan CRYENGINE ile geliştirilen oyunlar görsel bakımdan oyuncuları bir hayli tatmin ediyor. Son paylaşılan görseller ise oyuncuların hayallerini süsleyecek cinsten.
1 yıl
6,6b
1
23
Oyunlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Almanya merkezli video oyun şirketi Crytek geliştirdiği CRYENGINE ile oyun dünyasının en çok tanınan isimlerinden. Firma özellikle de Crysis serisi ile oyunculara adından söz ettirmişti. Crytek’in kıdemli sinematik sanatçısı Joe Garth geçtiğimiz gün yayınladığı görsellerle adeta oyun motoruyla gövde gösterisi yaptı.

Görsellerde yer alan ortamlar Alaska'nın Chugach Dağları ve yoğun bir ormanlık alan şeklinde belirtilirken özellikle de bazı görsellerin neredeyse gerçeği kadar detaylı olması oyuncuları ileride piyasa sürülecek oyunlar açısından bir hayli heyacanlandırdı.

Crytek'in durumu

Son olarak firma bir süredir sessiz. Geçtiğimiz yıl maddi sıkıntılar sonucunda Türkiye’ye taşınan Crytek hakkında son zamanlarda battı mı? batacak mı? soruları dillerde dolaşıyor. Anlaşılan o ki oyun stüdyosu eski günlerine geri dönmekte kararlı. Burada Crytek’in izlediği bazı yanlış politikalar etkili zira firmanın ID software’i örnek alarak uyguladığı iyi grafiklere sahip oyun üretme fikri şu sıralar eskisi kadar tutmuyor.
Tabi ki günümüzde grafikler halen oyuncuları cezbeden önemli başlıklardan birisi fakat artık oynanabilirlik ve hikaye alanları eskisinden daha ön planda. Bu açıdan firmanın bu gidişe ayak uydurması şart. Crytek'in son zamanlarda piyasaya sürülen oyunlarında da bu yönde bir değişim pek görülebilmiş değil lakin ID software’in yeni DOOM oyunuyla piyasa hızlı bir geri dönüş yaptığı gibi umarız Crytek de yeniden bizleri gururlandırmaya devam eder. Görselleri incelemek için galerimizi ziyaret edebilirsiniz.


http://www.dsogaming.com/screenshot-news/cryteks-senior-cinematic-artist-shows-gorgeous-mountain-and-forest-environments-in-cryengine/ Yorum Yaz
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IceRulez 1 yıl en beğenilen
nvidia 8800 ultra alma sebebim crysis ti,

şimdi de gtx 1080 ti alma sebebim yine crysis mi olacak acaba


bu nası bir gerçekçilik çok iyi
nvidia 8800 ultra alma sebebim crysis ti,şimdi de gtx 1080 ti alma sebebim yine crysis mi olacak acababu nası bir gerçekçilik...
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AC_Hawker 1 yıl
Konsolların oyun dünyasının ayağına nasıl pranga olduğunu bize en iyi gösteren nadir oyun firmalarından birisi Crytek.
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Master_Evil 1 yıl
harika görüntüler, yine dünyanın en iyi grafikli oyunuyla geri dönerler umarım
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KinopioTaichou 1 yıl
Grafik diye diye oyun dünyasının içine edildi.Yok kaslı kart yok bilmem kaç çekirdek işlemci.Ruh olmazsa boş bu işler.
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axaxa 1 yıl
Mobil oyun yapsın kurtarsın kendini bak bunu da herkese söylemem crytek 😄😄
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L.o.T.u.S 1 yıl
ah birde oyun içi grafik böyle olsa
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WarSaw 1 yıl
2 tane görsele tav olsaydık oyun değil tablo oynardık. grafik seviyesi kadar grafik motorunun iyi optimize edilmesi gerekir.
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hanox 1 yıl
Crytek gibi bir firma kurma kabiliyetindeki hiç kimse batmaz,
yine toparlanır merak etmeyin.
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serazen 1 yıl
görsellikmi güldürmeyin beni,sadece orman temasının mükemmele yakın olan versiyonu o kadar.2 online oyundan size örnek vereyim:
1.A.V.A amerikalı ijji şirketinin online fps türüne en büyük hediyesi silahların gerçeğe yakın kullanılabilirlik hissi güncel etkinlik ve silahlar hiç para yatırmasanız bile oyunun günlük ve haftalıkları ile elde edemiyeceğiniz çok az silah var.ijji oyunu aeriagamese devretti oda enmaseye oda kontrolü steam e bıraktı.ama hala esl turnuvalarında kendine sağlam yer edinmiş.
2.crytek firmasının görsel şöleni hikaye modunun online bir fps de yer edindiği ilk oyun.karakter tasarımları mekan tasarımları muhteşem ama önce rus serverı sonra avrupa el değiştirdi türk serverı ise başıboş kaldı oyuncu sayısı dibe vurdu artık hikaye modlarına girecek oyuncu yok.var olanlar sadece akşam vakitlerinde arkadaşlarıyla takılmaya gelenlerden ibaret
2 sininde kendine ha zayıflıkları + ları var ama warface teki içler acısı yılbaşı teması daha geçenlerde gelen bir yama ile kaldırıldı haritalar ilk versiyon haritaların giriş çıkışları değiştirilmiş hali a.v.a nın durumu en azından oyuncu kaybetmesine sebeb olmuyor girdiğiniz de hala istediğiniz map için oyuncu bulabiliyorsunuz bulamazsanızda oto bot sistemi devreye giriyor
bir tarafta etkinlikleri ile ayakta durabilen bi oyun öbür tarafta yavaş yavaş kendini yiyen crytek crysis ve farcry ın ilk versiyonları ile ne kadar iyi olabileceklerini kanıtlamış olsalar da devamını getirmekte sıkıntı yaşıyorlar
yani sadece görsellik para etmiyor
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LambayaFunfDe 1 yıl
Hikaye ve oynanılabilirlikmiş peh. Grafik %90 ise diğerleri %10dur. 10 fps alsam bile grafikleri düşürmüyorum yemişim hikayesini. Ordan Oraya uçup zıplayıp deli grafiklerle saçma sapan şeyler yapsan bile eğlenceli.
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kadirirdem 1 yıl
Hakikaten öyle olmuş ya gerçekten farksız olmuş.
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No Way Out 1 yıl
10 yıl öncede böyle görseller dolaşıyordu ancak grafikler günümüzde ki kadar gelişebildi.
Haberde ki gibi graifkler oyunlarda hiçbir zaman olmayacak.
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Grkwnxs 1 yıl No Way Out
No Way Out

10 yıl öncede böyle görseller dolaşıyordu ancak grafikler günümüzde ki kadar gelişebildi.

Haberde ki gibi graifkler oyunlarda hiçbir zaman olmayacak.

Hiçbir zaman biraz iddialı olmuş hocam 20 sene önce şu grafik cgi olarak bile yapılamazdı, 20 sene sonra grafiklerin nasıl olacağını kimse hayal edemez

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tahminimce 2 nesil sonra (çıkarsa playststation 6 zamanında) yukarıdaki görsellere çok yakın grafikler görebiliriz.
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