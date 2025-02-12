Crysis 4 askıya alındı! Crytek’te işten çıkarmalar başladı

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının köklü isimlerinden Crytek, büyük çaplı işten çıkarmalara giden firmalar arasına katıldı. Şirket, çalışanlarının yaklaşık yüzde 15’ini (60 kişi) işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, Crysis 4’ün geliştirme sürecinin 2024’ün üçüncü çeyreğinde durdurulmasının ardından geldi. Yapılan açıklamada Crysis 4’ün askıya alınması en dikkat çekici nokta oldu.

Crysis 4 askıda, çalışanlar kapıda

Yaklaşık 400 çalışanı bulunan Crytek, yaptığı açıklamada işten çıkarmaların birkaç yıldır sektörü etkileye karmaşık ve olumsuz piyasa koşullarına bağlı olduğunu belirtti: “Bugün yaklaşık 400 çalışanımızın tahminen yüzde 15'ini işten çıkarmak zorunda olduğumuzu paylaşmak bize büyük acı veriyor.” Crytek, etkilenen çalışanlara kıdem tazminatı paketleri ve kariyer yardım hizmetleri de sunacak. Şirket CryEngine’i desteklemeye de devam edeceklerini söylüyor.

Crytek’in mevcut önceliği, çok oyunculu hayatta kalma nişancı oyunu Hunt: Showdown 1896 olarak öne çıkıyor. Şirket, geliştirme kaynaklarını bu oyuna yönlendirdiğini ve uzun vadede finansal sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladığını belirtti.

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Bununla birlikte Crytek, 2022 yılında kısa bir tanıtım videosuyla Crysis 4’ün geliştirilmekte olduğunu duyurmuştu. Ancak son gelişmeler, şirketin Crysis serisini ikinci plana ittiğini gösteriyor. Crysis serisi, yüksek donanım gereksinimleriyle efsaneleşmiş ve kullanıcıların esprili “Bilgisayarım Crysis’i kaldırır mı?” söylemiyle oyun dünyasında ikon haline gelmişti. Ancak Crytek’in önceliğini servis oyunlarına kaydırması, geleneksel tek oyunculu yapımların şirket için artık öncelik taşımadığını gösteriyor.

Crytek’in işten çıkarmaları, sektörde yaşanan daha geniş kapsamlı bir krizle paralellik gösteriyor. Sadece 2024 yılında her 10 oyun geliştiricisinden biri işini kaybetti. Birçok büyük oyun stüdyosu, başarısız servis oyunları ve ekonomik baskılar nedeniyle küçülmeye gitmek zorunda kaldı.

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Crysis 4 askıya alındı! Crytek’te işten çıkarmalar başladı