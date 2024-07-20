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    Anlık Bildirim

    Crytek imzalı Hunt: Showdown’ın yeni nesil versiyonu yolda

    Türk asıllı Yerli kardeşler tarafından kurulan Crytek, Hunt Showdown’ın yeni nesil versiyonu üzerinde çalışıyor. Hunt Showdown 1896, ESRB internet sitesinde ortaya çıktı.
    Hunt: Showdown Tam Boyutta Gör
    Crysis serisi ve Ryse: Son of Rome gibi muhteşem görsel deneyim sunan yapımlar ile bilinen ve Türk kardeşler Cevat Yerli, Avni Yerli ve Faruk Yerli tarafından kurulan Crytek, Hunt: Showdown üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ağustos 2019’da yayınlanan Hunt: Showdown, Extraction Shooter türünde sevilen yapımlardan biri olmayı başarmıştı. Özellikle görsel deneyimi ile dikkatleri üzerine çeken yapımın yeni nesil güncellemesi ortaya çıktı.

    Hunt: Showdown 1896 ortaya çıktı

    Kuzey Amerika’da oyunların yaş derecelendirmesini gerçekleştiren ESRB’nin sitesinde yeni bir Crytek oyunu ortaya çıktı. Siteden gelen bilgilere göre firma yetişkinlere yönelik Hunt: Showdown 1896 Playstation 5, Xbox Series ve PC platformları için yayınlanacak. Sitede yapım, “Viktorya döneminin fantastik bir versiyonunda geçen birinci şahıs canavar avlama oyunu” olarak tanımlanmış.

    ESRB’nin sitesinde ortaya çıkan yapım, iddialara göre Hunt: Showdown’nın yeni nesil güncellemesi olacak. Crytek, geçtiğimiz aylarda yapımın 15 Ağustos’ta yeni nesil versiyonunun geleceğini doğrulamıştı. Yapımı CRYENGINE 5.11 sürümüne geçirecek olan güncelleme, yeni bir haritaya sahip olacak ve görsel/performans iyileştirmelerine sahip olacak. Hunt: Showdown’ın yeni nesil güncellemesi ile yapım PS4 ve Xbox One sistemlerinden kaldırılacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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