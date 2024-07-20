Crytek imzalı Hunt: Showdown’ın yeni nesil versiyonu yolda

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Tam Boyutta Gör Crysis serisi ve Ryse: Son of Rome gibi muhteşem görsel deneyim sunan yapımlar ile bilinen ve Türk kardeşler Cevat Yerli, Avni Yerli ve Faruk Yerli tarafından kurulan Crytek, Hunt: Showdown üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ağustos 2019’da yayınlanan Hunt: Showdown, Extraction Shooter türünde sevilen yapımlardan biri olmayı başarmıştı. Özellikle görsel deneyimi ile dikkatleri üzerine çeken yapımın yeni nesil güncellemesi ortaya çıktı.

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Hunt: Showdown 1896 ortaya çıktı

Kuzey Amerika’da oyunların yaş derecelendirmesini gerçekleştiren ESRB’nin sitesinde yeni bir Crytek oyunu ortaya çıktı. Siteden gelen bilgilere göre firma yetişkinlere yönelik Hunt: Showdown 1896 Playstation 5, Xbox Series ve PC platformları için yayınlanacak. Sitede yapım, “Viktorya döneminin fantastik bir versiyonunda geçen birinci şahıs canavar avlama oyunu” olarak tanımlanmış.

ESRB’nin sitesinde ortaya çıkan yapım, iddialara göre Hunt: Showdown’nın yeni nesil güncellemesi olacak. Crytek, geçtiğimiz aylarda yapımın 15 Ağustos’ta yeni nesil versiyonunun geleceğini doğrulamıştı. Yapımı CRYENGINE 5.11 sürümüne geçirecek olan güncelleme, yeni bir haritaya sahip olacak ve görsel/performans iyileştirmelerine sahip olacak. Hunt: Showdown’ın yeni nesil güncellemesi ile yapım PS4 ve Xbox One sistemlerinden kaldırılacak.



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Hunt Showdown 1896 ortaya çıktı