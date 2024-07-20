Crytek imzalı Hunt: Showdown’ın yeni nesil versiyonu yolda

Hunt: Showdown 1896 ortaya çıktı
Kuzey Amerika’da oyunların yaş derecelendirmesini gerçekleştiren ESRB’nin sitesinde yeni bir Crytek oyunu ortaya çıktı. Siteden gelen bilgilere göre firma yetişkinlere yönelik Hunt: Showdown 1896 Playstation 5, Xbox Series ve PC platformları için yayınlanacak. Sitede yapım, “Viktorya döneminin fantastik bir versiyonunda geçen birinci şahıs canavar avlama oyunu” olarak tanımlanmış.
ESRB’nin sitesinde ortaya çıkan yapım, iddialara göre Hunt: Showdown’nın yeni nesil güncellemesi olacak. Crytek, geçtiğimiz aylarda yapımın 15 Ağustos’ta yeni nesil versiyonunun geleceğini doğrulamıştı. Yapımı CRYENGINE 5.11 sürümüne geçirecek olan güncelleme, yeni bir haritaya sahip olacak ve görsel/performans iyileştirmelerine sahip olacak. Hunt: Showdown’ın yeni nesil güncellemesi ile yapım PS4 ve Xbox One sistemlerinden kaldırılacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.