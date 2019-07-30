CRISPR; herediter körlüğün tedavisinde kullanılacak

Haber ajanslarının verdiği raporlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde CRISPR gen düzenleme teknolojisinin insanlar üzerindeki ilk araştırması devam ediyor. Associated Press basın ajansının yaptığı açıklamalara göre CRISPR teknolojisi ile genetik olarak aktarılan ve körlüğe sebebiyet veren bir çeşit göz bozukluğu tedavi edilmeye çalışılıyor.

Leber congenital amaurosis

çocukluk çağında görülen körlüklerin en sık sebebini oluşturmakla birlikte her 100.000 doğumda 2-3 yenidoğanı etkiliyo

CRISPR ile mutasyon düzeltilecek

Ayrıca Bkz.

"Kırmızı şarabın içindeki maddeler depresyonu ve anksiyeteyi önlüyor olabilir"

Yeni çalışmada ise değiştirilen DNA gelecek kuşaklara aktarılamayacak.

https://www.livescience.com/66040-crispr-human-study-blindness.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu göz kusuruna sahip kişilerde gözün arkasında bulunan normal görüş işin gerekliveetkileyen bir gen mutasyonu bulunuyor. Bu durum '''' adı verilen hastalığın bir formu olarak karşımıza çıkıyor vekurumunun istatistiki verilerine görer.teknolojisi ile'da bulunan vedüzeltilmesi ve tedavinin bu şekilde sağlanması planlanıyor.Yeni tedavi yöntemi eskiden uygulananyöntemi gibi tartışmalara sebebiyet vermedi çünkü önceki çalışmalarda'sı düzenlenmişti ve bu gen değişiklikleri gelecek kuşaklara aktarılabilecek konumdaydı.