CRISPR; herediter körlüğün tedavisinde kullanılacak

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Haber ajanslarının verdiği raporlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde CRISPR gen düzenleme teknolojisinin insanlar üzerindeki ilk araştırması devam ediyor. Associated Press basın ajansının yaptığı açıklamalara göre CRISPR teknolojisi ile genetik olarak aktarılan ve körlüğe sebebiyet veren bir çeşit göz bozukluğu tedavi edilmeye çalışılıyor.
Bu göz kusuruna sahip kişilerde gözün arkasında bulunan normal görüş işin gerekli ışığa duyarlı hücreleri ve retinayı etkileyen bir gen mutasyonu bulunuyor. Bu durum ''Leber congenital amaurosis'' adı verilen hastalığın bir formu olarak karşımıza çıkıyor ve National Institutes of Health kurumunun istatistiki verilerine göre çocukluk çağında görülen körlüklerin en sık sebebini oluşturmakla birlikte her 100.000 doğumda 2-3 yenidoğanı etkiliyor.
CRISPR ile mutasyon düzeltilecek
CRISPR teknolojisi ile DNA'da bulunan ve hastalığa sebep olan spesifik gen mutasyonunun düzeltilmesi ve tedavinin bu şekilde sağlanması planlanıyor. Tedavi edici ajanların enjeksiyon ile ışığa duyarlı hücrelere uygulanması bekleniyor. Tedavi edilecek grubu ise yaşları 3'ten başlayıp yetişkinliğe kadar uzanan 18 kişi kapsıyor.
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Yeni tedavi yöntemi eskiden uygulanan CRISPR yöntemi gibi tartışmalara sebebiyet vermedi çünkü önceki çalışmalarda embriyoların DNA'sı düzenlenmişti ve bu gen değişiklikleri gelecek kuşaklara aktarılabilecek konumdaydı. Yeni çalışmada ise değiştirilen DNA gelecek kuşaklara aktarılamayacak.
https://www.livescience.com/66040-crispr-human-study-blindness.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle