Kırmızı şarabın içindeki maddeler depresyonu ve anksiyeteyi önlüyor olabilir

Haber Editörü
Bazen insanlar depresyondayken veya yoğun stres altındayken alkollü içeceklere yönelebiliyor. Bu yönelim çoğunlukla iyi sonuçlanmıyor, alkollü içecekler sağlık açısından bazı problemlere sebebiyet verebiliyor ancak şarabın içerisindeki bitki temelli resveratrol adlı bileşiğin bazı yararları da bulunuyor.
Fenol grubundan bir tür bileşik olan resveratrol üzümlerin ve kırmızı orman meyvelerinin tohumlarında ve dış kabuklarında bulunuyor; resveratrolün antidepresan etkisinin olduğu da bilinmekle birlikte antidepresan etki mekanizmasının nasıl işledi tam olarak bilinmiyor.
Depresyona sebebiyet veren enzim : Phosphodiesterase 4 (PDE4)
Bu etkiyi araştırmak ve aydınlatmak amacıyla University of Buffalo ve Xuzhou Medical University kurumundan bir grup araştırmacı fareler üzerinde çeşitli deneyler yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda stres hormonu kortikosteron tarafından eksprese edilen phosphodiesterase 4 (PDE4) enziminin hayvanlarda depresyona ve anksiyete benzeri davranışlara sebep olduğu gözlemlendi. PDE4 adlı enzimin etkilerini mesajcı molekül olan siklik adenozin monofostat düzeyini azaltarak gösterdiği belirlendi.
Normalde organizmadaki stresin düzenlenmesinden kortikosteron hormonu sorumlu olarak bulunuyor. Organizma çeşitli etmenler vasıtasıyla çok fazla strese maruz kaldığında çok fazla kortikosteron salgılanıyor ve PDE4 molekülünün salınımını artırıyor. Bu salınım sonucunda da beynin işleyişi fiziksel olarak değişiyor; anksiyeteye bağımlı problemler ortaya çıkmaya başlıyor.
Depresyonun etkilerini azaltan molekül : Resveratrol
Ekip etkileri gözlemlemek amacıyla farelere resveratrol takviyesinde bulundu ve bu takviye sonucunda resveratrol takviyesi yapılan farelerde kortikosterondan PDE4 eskprese edilme sürecinin azaldığını keşfetti. Araştırma sonucu olarak farelerde depresyon belirtileri daha az gözlemlendi.
Gelecek çalışmalar ve araştırmalar sonucunda resveratrol antidepresanlar sınıfına girecek gibi görünüyor lakin etkilerinin tam olarak anlaşılması ve resveratrolün kullanımına başlanmadan önce kontrollü deneylere tabi tutulması gerekiyor.
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Daha önceki çalışmalarda resveratrolün obezite, yaşlanma, diş çürükleri ve kaslar üzerinde olumlu etkileri gösterilmişti.
https://newatlas.com/red-wine-resveratrol-depression-anxiety/60782/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle