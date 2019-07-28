Kim Nerede? 91 Xiaomi'den MIUI 11'in çıkış tarihi hakkında açıklama 74 Çin'de ayrı bir marka olan Jetta, ilk modelini 13 bin dolardan satışa sundu 56 Kırmızı şarabın içindeki maddeler depresyonu ve anksiyeteyi önlüyor olabilir
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 56 kişi burada

Kırmızı şarabın içindeki maddeler depresyonu ve anksiyeteyi önlüyor olabilir

Bilim insanları şarabın içerisindeki ''resveratrol'' adlı molekülün depresyon ve anksiyete belirtilerini azalttığını gözlemledi. Resveratrol gelecek yıllarda antidepresanlar sınıfınına girebililir.
10 dk.
25
56
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Bazen insanlar depresyondayken veya yoğun stres altındayken alkollü içeceklere yönelebiliyor. Bu yönelim çoğunlukla iyi sonuçlanmıyor, alkollü içecekler sağlık açısından bazı problemlere sebebiyet verebiliyor ancak şarabın içerisindeki bitki temelli resveratrol adlı bileşiğin bazı yararları da bulunuyor.
Kırmızı şarabın içindeki maddeler depresyonu ve anksiyeteyi önlüyor olabilir

Fenol grubundan bir tür bileşik olan resveratrol üzümlerin ve kırmızı orman meyvelerinin tohumlarında ve dış kabuklarında bulunuyor; resveratrolün antidepresan etkisinin olduğu da bilinmekle birlikte antidepresan etki mekanizmasının nasıl işledi tam olarak bilinmiyor.

Depresyona sebebiyet veren enzim : Phosphodiesterase 4 (PDE4)


Bu etkiyi araştırmak ve aydınlatmak amacıyla University of Buffalo ve Xuzhou Medical University kurumundan bir grup araştırmacı fareler üzerinde çeşitli deneyler yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda stres hormonu kortikosteron tarafından eksprese edilen phosphodiesterase 4 (PDE4) enziminin hayvanlarda depresyona ve anksiyete benzeri davranışlara sebep olduğu gözlemlendi. PDE4 adlı enzimin etkilerini mesajcı molekül olan siklik adenozin monofostat düzeyini azaltarak gösterdiği belirlendi.

Normalde organizmadaki stresin düzenlenmesinden kortikosteron hormonu sorumlu olarak bulunuyor. Organizma çeşitli etmenler vasıtasıyla çok fazla strese maruz kaldığında çok fazla kortikosteron salgılanıyor ve PDE4 molekülünün salınımını artırıyor. Bu salınım sonucunda da beynin işleyişi fiziksel olarak değişiyor; anksiyeteye bağımlı problemler ortaya çıkmaya başlıyor.

Depresyonun etkilerini azaltan molekül : Resveratrol


Ekip etkileri gözlemlemek amacıyla farelere resveratrol takviyesinde bulundu ve bu takviye sonucunda resveratrol takviyesi yapılan farelerde kortikosterondan PDE4 eskprese edilme sürecinin azaldığını keşfetti. Araştırma sonucu olarak farelerde depresyon belirtileri daha az gözlemlendi.

Gelecek çalışmalar ve araştırmalar sonucunda resveratrol antidepresanlar sınıfına girecek gibi görünüyor lakin etkilerinin tam olarak anlaşılması ve resveratrolün kullanımına başlanmadan önce kontrollü deneylere tabi tutulması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Vücut ısısı ile yara iyileşmesini hızlandıran bandaj "

Daha önceki çalışmalarda resveratrolün obezite, yaşlanma, diş çürükleri ve kaslar üzerinde olumlu etkileri gösterilmişti.
https://newatlas.com/red-wine-resveratrol-depression-anxiety/60782/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Kırmızı şarabın içindeki maddeler depresyonu ve anksiyeteyi önlüyor olabilir Sonraki Xiaomi'den MIUI 11'in çıkış tarihi hakkında açıklama 2 sa. Tesla otomobillere Youtube ve Netflix uygulamaları geliyor 3 sa. Samsung Galaxy Buds'a Note 10 ile uyumlu yeni renk seçeneği geliyor 4 sa. Vücut ısısı ile yara iyileşmesini hızlandıran bandaj 4 sa. Bitmarket borsasının kurucusu ölü bulundu 6 sa. Nubia Z20, 8K video kaydı desteği ile geliyor 6 sa. Siri kayıtları editörler tarafından dinleniyor 9 sa. Intel bellek ve veri merkezlerinde kayıpta 18 sa. Aspartamla ilgili 2013 yılında yapılan araştırmanın gerçekleri gizlediği iddia ediliyor 19 sa. Türk Telekom, 2019’un ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı 20 sa. T-Force dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD’sini duyurdu 21 sa. Deepcool Gammaxx V2 serisi AIO sıvı soğutucularını duyurdu 22 sa. DOOM ve DOOM II, mobil platformlara geldiler 22 sa. Apple Card önümüzdeki ay kullanıma sunuluyor 23 sa. Tesla'nın kurucularından JB Straubel şirketteki yöneticilik görevinden ayrılıyor 1 gün Konuşma yetisi olmayan insanların konuşmasını sağlayan cihaz : WAGT 1 gün Yapay zeka tarafından yazılmış metinleri tespit eden yapay zeka geliştirildi 1 gün 2si1 | TürkTelekom'dan DEV İNDİRİM! 1 gün Samsung'tan iPad Pro'ya sıkı rakip geliyor: Galaxy Tab S6 1 gün Huawei, yeni telefon modellerinde Kirin yonga seti kullanımını arttıracak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da rakı balık keyfi
DH Forum
KARDEŞİM GERİZEKALI SANIRIM, NE YAPCAM BİLMİYORUM.. (ÖZELLİKLE...
DH Forum
Spider-Man: Far From Home, 1 milyar dolar hasılata ulaşarak re...
DonanımHaber
Birçok Türü Bir Araya Getiren Oninaki'nin İlk 27 Dakikası Payl...
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch'ın Yeni Karakteri Sigma Test Sunucularında
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim