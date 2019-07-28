Kırmızı şarabın içindeki maddeler depresyonu ve anksiyeteyi önlüyor olabilir

Bazen insanlar depresyondayken veya yoğun stres altındayken alkollü içeceklere yönelebiliyor. Bu yönelim çoğunlukla iyi sonuçlanmıyor, alkollü içecekler sağlık açısından bazı problemlere sebebiyet verebiliyor ancak şarabın içerisindeki bitki temelli resveratrol adlı bileşiğin bazı yararları da bulunuyor.

resveratrolün antidepresan etkisinin olduğu da bilinmekle birlikte antidepresan etki mekanizmasının nasıl işledi tam olarak bilinmiyor.

Depresyona sebebiyet veren enzim : Phosphodiesterase 4 (PDE4)

apılan çalışmalar sonucunda stres hormonu kortikosteron tarafından eksprese edilen phosphodiesterase 4 (PDE4) enziminin hayvanlarda depresyona ve anksiyete benzeri davranışlara sebep olduğu gözlemlendi. PDE4 adlı enzimin etkilerini mesajcı molekül olan siklik adenozin monofostat düzeyini azaltarak gösterdiği belirlendi.

Depresyonun etkilerini azaltan molekül : Resveratrol

Ekip etkileri gözlemlemek amacıyla farelere resveratrol takviyesinde bulundu ve bu takviye sonucunda resveratrol takviyesi yapılan farelerde kortikosterondan PDE4 eskprese edilme sürecinin azaldığını keşfetti. Araştırma sonucu olarak farelerde depresyon belirtileri daha az gözlemlendi.



Ayrıca Bkz.

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Daha önceki çalışmalarda resveratrolün obezite, yaşlanma, diş çürükleri ve kaslar üzerinde olumlu etkileri gösterilmişti.

https://newatlas.com/red-wine-resveratrol-depression-anxiety/60782/

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grubundan bir tür bileşik olanvevebulunuyor;Bu etkiyi araştırmak ve aydınlatmak amacıylavekurumundan bir grup araştırmacıüzerinde çeşitli deneyler yaptı. YNormalde organizmadaki stresin düzenlenmesindenhormonu sorumlu olarak bulunuyor. Organizma çeşitli etmenler vasıtasıyla çok fazla strese maruz kaldığında çok fazlasalgılanıyor vemolekülünün salınımını artırıyor.Gelecek çalışmalar ve araştırmalar sonucunda resveratrol antidepresanlar sınıfına girecek gibi görünüyor lakin etkilerinin tam olarak anlaşılması ve resveratrolün kullanımına başlanmadan önce kontrollü deneylere tabi tutulması gerekiyor.