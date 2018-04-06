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Çakarlı araçlar için çember daralıyor: Valilikten ceza uyarısı!

İstanbul Valiliği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı göndererek geçiş üstünlüğü bulunmayan araçlardan çakar lambalarının sökülmesini istedi. Sökmeyenlere idari ve adli işlem uygulanacağını belirtti
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çakarlı araçlar için çember daralıyor: Valilikten ceza uyarısı!
 

Uzun zamandır çözülemeyen ve trafiğin en büyük problemlerinden biri olan çakar lambalı araçlar yeniden gündemde. İstanbul Valiliği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıyla geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının söktürülmesini istedi.

Gönderilen yazıda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. Maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 141. Maddesi ile geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın hangi koşullarda kullanılacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

İstanbul’da geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmadığı halde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara mevzuata aykırı olarak çakar takıldığı ve trafik seyrinin tehlikeye düşürüldüğü belirtildi. Yapılan denetimler ve valiliğe gelen şikayetlerden yola çıkılarak, bu sorunun dolaylı olarak can ve mal kayıplarına neden olduğunun altı çizildi.

Valilik tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı şöyle;

Trafik güvenliğine yönelik can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kurumunuza ait geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlarda varsa bulunan ışıklı ve sesli uyarı cihazların bir an önce söktürülmesini, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve görev hali dışında bu işaretlerin kullanılmamasına özen gösterilmesi, emniyet birimlerince denetim yapılarak titizlikle takip edilmesini, gerekli tedbirleri almayan, ihmal ve suistimali tespit edilen görevliler hakkında idari ve adli işlemlerin kararlılıkla yapılacağının bilinmesini ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim.


https://aa.com.tr/tr/turkiye/istanbul-valiliginden-cakar-uyarisi/1110356 Yorum Yaz
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
Enson bu kanuna uymaya çalışan polIsimizi işten kovdular lan 😂
O polis işine geri döndümü acaba ?
Ülke öyle bir hale geldiki kanuna uyanı kurşuna dizecekler yakında 😂
Enson bu kanuna uymaya çalışan polIsimizi işten kovdular lan 😂O polis işine geri döndümü acaba ?Ülke öyle bir hale geldiki kanuna uyanı kurşuna diz...
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2 Yanıt Yanıtla +77
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Ken Block43 1 yıl
Polis emre uyacak ve sonuç ne olacak biliyor musunuz? Ya tayin edilecek ya da açığa alınacak
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ALBAY 1 yıl
Açığa alınan polis gibi mi söksünler?
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hanox 1 yıl
tama ozaman bende sökerim :)
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cseyfe 1 yıl
milletin gazini almak, emniyetin pr ini yapmak icin sunulan ismarlama haberler bunlar
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erka1907 1 yıl
işin ilginci artık emniyet şeridi de kesmiyor, 3 şeritli yolda en sağdakinden yol istemeye başladılar.
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Kaiser75 1 yıl
kanunu çiğneyenin değilde kanunu uygulamaya kalkanın başının belaya girdiği bir ülkede mi olacak bu??
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synthesizer 1 yıl
Hani yeni anayasa yapalım diyorlardı ya..
Işte seçim zamanı yeni anayasa diye söyledikleri şey bu olsa gerek. Keyfe keder uygulanan yasa..
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Defkhan3459 1 yıl
Bu konuda gelişmeler olduğunu görmek güzel, bu arada görevden alınan polis görevine geri iade edildi.
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captaingurkan 1 yıl Defkhan3459
Görevine iade edildi ancak onu açığa aldıran milli eğitim müdürü, emniyet müdürü vb. Süreçte kim varsa açığa alınmadan adalet sağlanmış olmayacak. Sesini duyuramayan ve haksızlığa uğrayan insanlar var maalesef.
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hanox 1 yıl
uygulamada nasıl olur görelim bakalım.
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Teterboro 1 yıl
illallah ettim avcılar gişelerdeki çakar sirenli araçlardan. sürekli siren bakıyorsun hep sivil araçlar. polis aracı olsa lafım yok. ne idüğü belirsiz araçlar.
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captaingurkan 1 yıl
Kanunu uygulayanı koru önce de sonrası gelir.
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sericik 1 yıl
Bunları kullanan kesim gerçek kullanım dışında hepsi devleti tanımaz mafya tayfası
baş edemezsiniz,netice alınmak isteniyorsa
çakar takmayana ceza uygulanırsa daha yerinde olur
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