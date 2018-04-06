Çakarlı araçlar için çember daralıyor: Valilikten ceza uyarısı!

Uzun zamandır çözülemeyen ve trafiğin en büyük problemlerinden biri olan çakar lambalı araçlar yeniden gündemde. İstanbul Valiliği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıyla geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının söktürülmesini istedi.

Gönderilen yazıda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. Maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 141. Maddesi ile geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın hangi koşullarda kullanılacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

İstanbul’da geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmadığı halde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara mevzuata aykırı olarak çakar takıldığı ve trafik seyrinin tehlikeye düşürüldüğü belirtildi. Yapılan denetimler ve valiliğe gelen şikayetlerden yola çıkılarak, bu sorunun dolaylı olarak can ve mal kayıplarına neden olduğunun altı çizildi.

Valilik tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı şöyle;

“Trafik güvenliğine yönelik can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kurumunuza ait geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlarda varsa bulunan ışıklı ve sesli uyarı cihazların bir an önce söktürülmesini, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve görev hali dışında bu işaretlerin kullanılmamasına özen gösterilmesi, emniyet birimlerince denetim yapılarak titizlikle takip edilmesini, gerekli tedbirleri almayan, ihmal ve suistimali tespit edilen görevliler hakkında idari ve adli işlemlerin kararlılıkla yapılacağının bilinmesini ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim.”

https://aa.com.tr/tr/turkiye/istanbul-valiliginden-cakar-uyarisi/1110356