Cambridge SoundWorks'den yeni bir iPod uyumlu ses sistemi

Singapur'lu multimedya devi Creative'in yan kuruluşlarından olan Amerika'lı Cambrigde SoundWorks, SoundWorks i525 ismini verdiği yeni iPod uyumlu ses sistemini duyurdu. i525, Creative'in ünlü ses işleme teknolojisi Xi-Fi desteğiyle sıkıştırılmış şarkılardaki detayları iyileştiriyor.

Yükseltici (amfi) ile güçlendirilen iki adet hassas hoparlöre sahip olan i525, firmanın kendi teknolojisi olan Smart Volume ile FM istasyonlarından gelen sinyallere göre ses seviyesini ideal seviyede tutabiliyor. i525'de bulunan çalar saat fonksiyonundaysa alarm sesi herhangi bir radyo istasyonu olabilirken, istenirse iPod'dan herhangi bir şarkı olabiliyor.

Kutu içeriğinde kumanda ve diğer ses aygıtlarının bağlanması için bağlantı kiti bulunan SoundWorks i525'in fiyatı 150 dolar olarak belirlenmiş.