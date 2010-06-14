Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cambridge SoundWorks'den yeni bir iPod uyumlu ses sistemi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
1
1
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cambridge SoundWorks'den yeni bir iPod uyumlu ses sistemi
Tam Boyutta Gör

Singapur'lu multimedya devi Creative'in yan kuruluşlarından olan Amerika'lı Cambrigde SoundWorks, SoundWorks i525 ismini verdiği yeni iPod uyumlu ses sistemini duyurdu. i525, Creative'in ünlü ses işleme teknolojisi Xi-Fi desteğiyle sıkıştırılmış şarkılardaki detayları iyileştiriyor.

Yükseltici (amfi) ile güçlendirilen iki adet hassas hoparlöre sahip olan i525, firmanın kendi teknolojisi olan Smart Volume ile FM istasyonlarından gelen sinyallere göre ses seviyesini ideal seviyede tutabiliyor. i525'de bulunan çalar saat fonksiyonundaysa alarm sesi herhangi bir radyo istasyonu olabilirken, istenirse iPod'dan herhangi bir şarkı olabiliyor.

Kutu içeriğinde kumanda ve diğer ses aygıtlarının bağlanması için bağlantı kiti bulunan SoundWorks i525'in fiyatı 150 dolar olarak belirlenmiş.

Cambridge SoundWorks'den yeni bir iPod uyumlu ses sistemi
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grafiker 9 yıl
SoundWorks un ürünleri çok güzel oluyor bundan 7 sene önce bir masa üstü hoparlör almıştım görüntüsü çok basitti ama şekline tipine ve ebadına göre inanılmaz temiz ve yüksek ses veriyor şok olmuştum halende kullanırım evdeki logitech x530 dan kat kat güzel ve temiz ses veriyor. ki bu ürün daha yeni teknoloji ve inanıyorum ki çok tatmin edici olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl İşin Özü: ZOTAC NM10-DTX WiFi video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim