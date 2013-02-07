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Canalys : Global olarak satılan her 3 PC'den birisi tablet

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Canalys : Global olarak satılan her 3 PC'den birisi tablet

Genelde tablet ve PC ürünleri ayrı olarak istatistiklerde yer alırken, bazı analiz şirketleri tabletleri de PC sınıfından sayarak istatistikler oluşturuyor. Bunlardan birisi de Canalys.

Canalys tarafından yapılan son analizde geçen yıl 4. çeyrek itibariyle global PC sevkiyatlarının 134 milyon adet olduğu ve yıl bazında yüzde 12 artış yaşandığı belirtiliyor. Tabletler bu rakamın üçte birini oluşturuyor. Ancak tabletler eklenmeden sadece PC sevkiyatlarının yüzde 6 civarında düşüş gösterdiğini farklı istatistiklerde görmüştük.

PC pazarında Apple'ın hakimiyeti devam ediyor. 27 milyon satış ile geçen yıl son çeyrekte Apple pazarın yüzde 20'sine hakim durumda geldi. HP, 15 milyon ünite ile ikinci sırada. Lenovo ise ondan 200 bin birim daha az satarak üçüncü sırada yer alıyor. Samsung'un 11.7 milyon PC satışı da onu 4 sıraya çıkarıyor. Dell 9.7 milyon adet satış ve yüzde 9'luk payla beşinci sırada. Apple satışlarındaki en büyük katkıyı iPad mini modelinden görüyor. Tablet açısından ise Apple 22.9 milyon, Samsung 7.6 milyon, Amazon 4.6 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. 

Windows 8'in etkisine rağmen PC pazarında bir hareketlenme görülmüyor. Tablet cihazları ise son çeyrekte yüzde 75 büyüme ile 46.2 milyona ulaşırken, yıl genelinde de 114.6 milyon adet satış yaptı.

Windows RT tabletlerin bir milyon altında bir sevkiyat yaptıkları bu analizde de karşımıza çıkıyor. Windows RT tabletlerin genel durumu biraz bulanık görülürken, Microsoft'un yüzde 60'a varan bir fiyat kırımı yapmasının şart olduğu dile getiriliyor.

200$ altındaki tablet pazarına yatırım yapan firmaların bu segmenti hareketlendirdiği vurgulanan raporda Nexus 7 ve Nexus 10 modellerinin toplamda 2.6 milyon adet satış yaptığı belirtiliyor.  

http://www.canalys.com/newsroom/one-six-pcs-shipped-q4-2012-was-ipad Yorum Yaz
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cibicibi 6 yıl
M.gros yarından itibaren 32gb'lık Nexus 7 'yi 599 tl'ye satıyor.
ilgililere duyrulur...
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kurt122 6 yıl
Valla ben ilk olarak 2 yıl önce ipad1le başladım tablete ve aldıktan sonrada dizüstü bilgisayarımı direk çöpe attım çünkü işime hiç yaramıyodu.Yine masaüstüne ihtiyacım oluyodu ama önceden 7/24 bilgisayarın başındaki ben artık daha çok tabletle vakit geçiriyodum.Flash vs. olan sitelerde masaüstüne ve dışardaysam laptopa ihtiyaç duyuyodum.ancak şöylede bişey varki tableti bilgisayarın mobilleştirilmesi olarak değilde daha çok mobilin bilgisayarı olarak düşnümek gerek.O şekilde daha sağlıklı karar verebilirsiniz ve yine mobil birşey sonuçta.Yani bigisayarın yerine şu an için asla tutmaz.İlerde ne olcağını bilmiyorum ama gta 4 gibi oyunların bile 1-2 yıla tabletlerde oynanabilceğini tahmin ediyorum hatta belki 5.Fakat şu anda çok erken.Ama şöylede bişey varki sektör artık buraya kayıyo yavaş yavaş ve bilgisayarlara olan ilgi gitgide aalıyo.Çünkü stabilite için 3-4 milyar vermek istemiyo insanlar.Şu anda 700 tlye bile satılan ipad2ler var.Fakat mesela sonradan çıkcak bir crysis 3ü en iyi ayarlarda oynatabilmek için toplamada olsa minimum 3.5 milyar vermeniz gerekir.Fakat bir ipad 2 alın 700 tlye bütün oyunları oynayabilirsiniz onla.Şuda varki o oyunlar bilgisayardakiler ile tabikide kıyaslanamaz ama sonuçta ordaki oyunların hepsini sorunsuz oynayabiliyosun.Böylede düşünmek lazım.Ve insanlarda artık bilgisayarlara 3-4 milyar vermenin mantıksız olduğun anladı.Nvidia, intel gibi şirketlerin kendilerini ve sektörü geliştirmekten çok fiyatları geliştirmesi gerek bence.Çünkü yeni bir model çıkıyor ortalama bir bilgisayar parası üstelik eski modelde kolay kolay inmiyor.Applea para tuzağı diyorlar fakat tablete 1 milyar veriyorsun en fazla tablet sektörünün en iyisi senin elinde.Kimsede artık 1 milyara ekran kartı almıyor, onun yerine tablet alıyor.
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Gerginix 6 yıl
Su her zaman catlagini bulur. Sektor nereye akitilirsa tuketici de oraya akar. Tuketicinin verecegi tek karar kendisi icun sunulan en iyiye ususmektir. Tuketicinin usustugu yere de firma stand acar. Su an yasanan mobil patlamasinin oncusu apple dir. Diger firmalar hala arta kalanlarlatutunmaya calismaktadir. O diger firmalar yol kat ettiler ama ancak 6 yil sonra yeni yeni rekabet edebiliyorlar. Buna karsin sahneye girmemis olan microsoft bekleniyor. Android elinden geleni yapti veya hala yapiyor. Masaustu ile bir isi olmayan 8 i gosterip rt ile vuran (vurulan) microsofttan masaustu satislarini arttirmasini bekleyenler zaten yaniliyordu ki artik asikar. Yani microsoftun belirlemedigi bu alana girmekte bu kadar gecikmesi buna karsin girmek zorunda kalmasi necburiyet degildir de nedir...


Kisacasi 90 li yillarin sonuna kadar tum zemin masaustu idi. Teknolojik yenilikler bu yatakta akan suyu kepceliyordu. Apple suyun yatagini degistirdi. Artik gozunu mobil ile acmis bir kusak var. Benim yasimdakiler icin masaustu bir goz agrisi - aliskanlik. Bunu hissetmeyen bir yas grubu var artik olgunlasmaya baslayan. Zamaninda 512 kb herkese yeter demisti bill gates. Hatta telefonun insan hayatinda yeri olamayacagini dusunenler vardi.


Suyun yatagi degisti. Insanlar teknolojisini ici olabilecek en dolu bicimde yanlarinda gezdiriyorlar. Eskiden pc basina kosardik simdi yollarda olmaktan gocunmuyoruz. Evine gidince pc yi acmayip telefon ile takilmaya devam edenler turedi. Bu gidis masaustu grafigini de cebe sigdiracak bir algoritmayi ille de uretir. 90 larin cok hizli cereyan eden cpu ve gpu gelisimi simdi ayni yarisi cebin cantanin icine sigdirmis. Isin komik tarafi da pentium 3 teknolojisi ufaltilmis kasada yeniden pisirilip satililfi gikini cikaran yok. Eski teknolojiyi yeniden satma imkani bulmus piyasa izin verin de bir sure masaustunun gelisimine biraz ara versin. Insan alistigi seye kufredilince hemen o aliskanligina sarilip bildigi dunyanin yok olacagina hukmedip agresiflesip degisimi reddeden bir tutum sergiliyor. Ben de ozene bezene topladigim kasalarimin tozunun 15 yildir duzenli olarak alanlardanim ama olup bitene ben karar vermedigimden er gec onumdekine tamah edecegim. Yine kisacasi o masaustu kasamin cebime girecegi vakit gelirr merak etmeyin. Masaustu olmez ama yakinda nostaljik fakat guclu ve pahali bir hobiye donusecek. Benim ongorum bu. Tabii ustune daha cok sey soylenir.
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dark-knight 6 yıl
Herkes için olmasa da azımsanmayacak önemli bir kesim için tablet = pc 'dir.
Tüketim de olabilir, belli üretkenlik uygulamları da olabilir kimi insanlar iPad'de tüm işlerini görebiliyor.
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moffaka 6 yıl
Konudan bazı arkadaşlar rahatsız anlaşılan.. Aslında burada ki durum şu;
Pad ile facebook ve internet kullanıcıları işini rahatlıkla görüyor.. Basit oyunları da oynayabiliyor..
Ayrıca eskiden windows işletim sistemli laptop alacak bir kişi pad alıp windows satış istatistiklerini de etkiliyor..
Bu bakımdan hepsini birbirine karıştırarak yapılacak bir istatistik gereklidir diye düşünüyorum..
İyi forumlar..
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lyrasirius 6 yıl
ipad ne zamandır PC oldu ? daha doğrusu tabletler ne zamandır PC oldu ?? böyle saçma bir haber olamaz !! apple yandaşı medyanın bu tür manipülasyonlarından gerçekten bıktım usandım.. adama sormazlar mı ipad'e tam sürüm herhangi bir program yüklenebiliyor mu ? mesela photoshop cs6 veya office yükleyip çalıştırabiliyor muyuz ? veya herhangi bir sdk yükleyip uygulama programlayabiliyor muyuz ?? 3ds max ile modelleme yapabiliyor muyuz ? vs , vs .. yani bu adamlar tabletle PC arasındaki farkı gerçekten bilmiyorlar mı ? böyle birşey olabilir mi yahu??
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plutonus 6 yıl
kısa sürede alınan ivme cidden şaşırtıcı
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deadric 6 yıl
Herkes pc leri oyun oynamak yada internete girmek için kullanmıyor. 3D tasarım, animasyon işleri, profesyonel video editing işleri, proje çizim, müzik yapım vs. bu tür işler için hala PC tek seçenek. Olsa olsa kompaktlaşır yada yavaş yavaş pc toplama sisteminden uzaklaşılabilir.
Mesela bir arkadaşım HP nin sadece büyük bir ekran, klavye ve mouse tan oluşan bir hazır sistemini almış, 3d işlerini oradan yapıyor. Tabi ki toplama pc ye göre biraz pahalı ama taşınabilirliği ve kapladığı yer açısından çok güzel. Bu yönde ilerleyebilir masaüstü pc ler.
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kemaloztin 6 yıl
Iyimiş
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Zordion 6 yıl
Suanda notebooklar ile masaustu bilgisayarlar arasinda ciddi bir performans farki kalmadi. Tek sorun, ayni ozellikteki notebookun daha pahali olmasi ve yukseltme imkaninin kisitli olmasi. Ancak masaustu PCler halen devam edecektir, ben genelde notebook kullanirim, ancak masaustu serverim var.
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dodomoco 6 yıl Zordion
Zordion
Suanda notebooklar ile masaustu bilgisayarlar arasinda ciddi bir performans farki kalmadi. Tek sorun, ayni ozellikteki notebookun daha pahali olmasi ve yukseltme imkaninin kisitli olmasi. Ancak masaustu PCler halen devam edecektir, ben genelde notebook kullanirim, ancak masaustu serverim var.


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Mr.Legend 6 yıl Zordion
Zordion
Suanda notebooklar ile masaustu bilgisayarlar arasinda ciddi bir performans farki kalmadi. Tek sorun, ayni ozellikteki notebookun daha pahali olmasi ve yukseltme imkaninin kisitli olmasi. Ancak masaustu PCler halen devam edecektir, ben genelde notebook kullanirim, ancak masaustu serverim var.

Hmm Hmm evet. Laptop = masaüstü. Bir alkış patlatın şu arkadaşımıza
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Hobar 6 yıl
Masaüstü pc ler ölmez. Sadece içerik üretenlerle tüketenlerin ayrımı bu. 7-8 sene önce dizüstü lükstü çoğu insan masaüstü alıyordu. bir süre sonra çoğunluk laptopa yönelemeye başladı. Şimdi de facebook, twitter nette dolaşma vs işler için tablete yönelim başladı. Ama profesyonel kullanıcılar, donanım meraklıları, oyuncular, yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyanlar masaüstünde kalmaya devam edecektir.
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northwood 6 yıl Hobar
Hobar

Masaüstü pc ler ölmez. Sadece içerik üretenlerle tüketenlerin ayrımı bu. 7-8 sene önce dizüstü lükstü çoğu insan masaüstü alıyordu. bir süre sonra çoğunluk laptopa yönelemeye başladı. Şimdi de facebook, twitter nette dolaşma vs işler için tablete yönelim başladı. Ama profesyonel kullanıcılar, donanım meraklıları, oyuncular, yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyanlar masaüstünde kalmaya devam edecektir.

ama masaüstü kalcaksa????
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