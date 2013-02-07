Canalys : Global olarak satılan her 3 PC'den birisi tablet

Haber Editörü
Genelde tablet ve PC ürünleri ayrı olarak istatistiklerde yer alırken, bazı analiz şirketleri tabletleri de PC sınıfından sayarak istatistikler oluşturuyor. Bunlardan birisi de Canalys.
Canalys tarafından yapılan son analizde geçen yıl 4. çeyrek itibariyle global PC sevkiyatlarının 134 milyon adet olduğu ve yıl bazında yüzde 12 artış yaşandığı belirtiliyor. Tabletler bu rakamın üçte birini oluşturuyor. Ancak tabletler eklenmeden sadece PC sevkiyatlarının yüzde 6 civarında düşüş gösterdiğini farklı istatistiklerde görmüştük.
PC pazarında Apple'ın hakimiyeti devam ediyor. 27 milyon satış ile geçen yıl son çeyrekte Apple pazarın yüzde 20'sine hakim durumda geldi. HP, 15 milyon ünite ile ikinci sırada. Lenovo ise ondan 200 bin birim daha az satarak üçüncü sırada yer alıyor. Samsung'un 11.7 milyon PC satışı da onu 4 sıraya çıkarıyor. Dell 9.7 milyon adet satış ve yüzde 9'luk payla beşinci sırada. Apple satışlarındaki en büyük katkıyı iPad mini modelinden görüyor. Tablet açısından ise Apple 22.9 milyon, Samsung 7.6 milyon, Amazon 4.6 milyon sevkiyat gerçekleştirdi.
Windows 8'in etkisine rağmen PC pazarında bir hareketlenme görülmüyor. Tablet cihazları ise son çeyrekte yüzde 75 büyüme ile 46.2 milyona ulaşırken, yıl genelinde de 114.6 milyon adet satış yaptı.
Windows RT tabletlerin bir milyon altında bir sevkiyat yaptıkları bu analizde de karşımıza çıkıyor. Windows RT tabletlerin genel durumu biraz bulanık görülürken, Microsoft'un yüzde 60'a varan bir fiyat kırımı yapmasının şart olduğu dile getiriliyor.
200$ altındaki tablet pazarına yatırım yapan firmaların bu segmenti hareketlendirdiği vurgulanan raporda Nexus 7 ve Nexus 10 modellerinin toplamda 2.6 milyon adet satış yaptığı belirtiliyor.
http://www.canalys.com/newsroom/one-six-pcs-shipped-q4-2012-was-ipad Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ilgililere duyrulur...
Kisacasi 90 li yillarin sonuna kadar tum zemin masaustu idi. Teknolojik yenilikler bu yatakta akan suyu kepceliyordu. Apple suyun yatagini degistirdi. Artik gozunu mobil ile acmis bir kusak var. Benim yasimdakiler icin masaustu bir goz agrisi - aliskanlik. Bunu hissetmeyen bir yas grubu var artik olgunlasmaya baslayan. Zamaninda 512 kb herkese yeter demisti bill gates. Hatta telefonun insan hayatinda yeri olamayacagini dusunenler vardi.
Suyun yatagi degisti. Insanlar teknolojisini ici olabilecek en dolu bicimde yanlarinda gezdiriyorlar. Eskiden pc basina kosardik simdi yollarda olmaktan gocunmuyoruz. Evine gidince pc yi acmayip telefon ile takilmaya devam edenler turedi. Bu gidis masaustu grafigini de cebe sigdiracak bir algoritmayi ille de uretir. 90 larin cok hizli cereyan eden cpu ve gpu gelisimi simdi ayni yarisi cebin cantanin icine sigdirmis. Isin komik tarafi da pentium 3 teknolojisi ufaltilmis kasada yeniden pisirilip satililfi gikini cikaran yok. Eski teknolojiyi yeniden satma imkani bulmus piyasa izin verin de bir sure masaustunun gelisimine biraz ara versin. Insan alistigi seye kufredilince hemen o aliskanligina sarilip bildigi dunyanin yok olacagina hukmedip agresiflesip degisimi reddeden bir tutum sergiliyor. Ben de ozene bezene topladigim kasalarimin tozunun 15 yildir duzenli olarak alanlardanim ama olup bitene ben karar vermedigimden er gec onumdekine tamah edecegim. Yine kisacasi o masaustu kasamin cebime girecegi vakit gelirr merak etmeyin. Masaustu olmez ama yakinda nostaljik fakat guclu ve pahali bir hobiye donusecek. Benim ongorum bu. Tabii ustune daha cok sey soylenir.
Tüketim de olabilir, belli üretkenlik uygulamları da olabilir kimi insanlar iPad'de tüm işlerini görebiliyor.
Pad ile facebook ve internet kullanıcıları işini rahatlıkla görüyor.. Basit oyunları da oynayabiliyor..
Ayrıca eskiden windows işletim sistemli laptop alacak bir kişi pad alıp windows satış istatistiklerini de etkiliyor..
Bu bakımdan hepsini birbirine karıştırarak yapılacak bir istatistik gereklidir diye düşünüyorum..
İyi forumlar..
Mesela bir arkadaşım HP nin sadece büyük bir ekran, klavye ve mouse tan oluşan bir hazır sistemini almış, 3d işlerini oradan yapıyor. Tabi ki toplama pc ye göre biraz pahalı ama taşınabilirliği ve kapladığı yer açısından çok güzel. Bu yönde ilerleyebilir masaüstü pc ler.
Hmm Hmm evet. Laptop = masaüstü. Bir alkış patlatın şu arkadaşımıza
ama masaüstü kalcaksa????