Canalys : Global olarak satılan her 3 PC'den birisi tablet





Genelde tablet ve PC ürünleri ayrı olarak istatistiklerde yer alırken, bazı analiz şirketleri tabletleri de PC sınıfından sayarak istatistikler oluşturuyor. Bunlardan birisi de Canalys.





Canalys tarafından yapılan son analizde geçen yıl 4. çeyrek itibariyle global PC sevkiyatlarının 134 milyon adet olduğu ve yıl bazında yüzde 12 artış yaşandığı belirtiliyor. Tabletler bu rakamın üçte birini oluşturuyor. Ancak tabletler eklenmeden sadece PC sevkiyatlarının yüzde 6 civarında düşüş gösterdiğini farklı istatistiklerde görmüştük.





PC pazarında Apple'ın hakimiyeti devam ediyor. 27 milyon satış ile geçen yıl son çeyrekte Apple pazarın yüzde 20'sine hakim durumda geldi. HP, 15 milyon ünite ile ikinci sırada. Lenovo ise ondan 200 bin birim daha az satarak üçüncü sırada yer alıyor. Samsung'un 11.7 milyon PC satışı da onu 4 sıraya çıkarıyor. Dell 9.7 milyon adet satış ve yüzde 9'luk payla beşinci sırada. Apple satışlarındaki en büyük katkıyı iPad mini modelinden görüyor. Tablet açısından ise Apple 22.9 milyon, Samsung 7.6 milyon, Amazon 4.6 milyon sevkiyat gerçekleştirdi.





Windows 8'in etkisine rağmen PC pazarında bir hareketlenme görülmüyor. Tablet cihazları ise son çeyrekte yüzde 75 büyüme ile 46.2 milyona ulaşırken, yıl genelinde de 114.6 milyon adet satış yaptı.





Windows RT tabletlerin bir milyon altında bir sevkiyat yaptıkları bu analizde de karşımıza çıkıyor. Windows RT tabletlerin genel durumu biraz bulanık görülürken, Microsoft'un yüzde 60'a varan bir fiyat kırımı yapmasının şart olduğu dile getiriliyor.





200$ altındaki tablet pazarına yatırım yapan firmaların bu segmenti hareketlendirdiği vurgulanan raporda Nexus 7 ve Nexus 10 modellerinin toplamda 2.6 milyon adet satış yaptığı belirtiliyor.

http://www.canalys.com/newsroom/one-six-pcs-shipped-q4-2012-was-ipad