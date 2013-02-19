Canon EOS 7D Mark 2'nin özellikleri netleşiyor

Canon'un sağlamlığı, hızı ve kararlı otomatik netleme sistemi ile oldukça beğenilen DSLR kamerası Canon 7D'nin yerini alacak olan Canon 7D Mark 2'nin teknik özellikleri netleşmeye başladı.

Canon Rumors'un geçtiği habere göre Canon 7D DSLR modelinin yerini alacak olan 7D Mark 2 modelinin kesin olmayan teknik özellikleri şu şekilde;

- 24.1Mp APS-C sensör

- Çift DIGIC 5 işlemci

- 10Fps seri çekim hızı

- Çift hafıza kart yuvası

- 61 noktada otomatik netleme sistemi

- 3.2" LCD ekran

- Dahili GPS ve Wi-Fi bağlantı seçeneği

- Video çekim desteği

- Canon 5D Mark 3'ün ISO sonuçlarına yakın performans

- 2200$ fiyat etiketi

Çok fazla fotoğraf tutkunu tarafından merakla beklenen Canon 7D Mark 2 için resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, makinenin önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.

http://www.canonrumors.com/2013/02/canon-eos-7d-mark-ii-spec-list-cr2/

http://www.canonrumors.com/2013/02/canon-eos-7d-mark-ii-spec-list-cr2/