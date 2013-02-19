Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon EOS 7D Mark 2'nin özellikleri netleşiyor

6 yıl
894
1
13
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canon EOS 7D Mark 2'nin özellikleri netleşiyor
Canon'un sağlamlığı, hızı ve kararlı otomatik netleme sistemi ile oldukça beğenilen DSLR kamerası Canon 7D'nin yerini alacak olan Canon 7D Mark 2'nin teknik özellikleri netleşmeye başladı.
Canon Rumors'un geçtiği habere göre Canon 7D DSLR modelinin yerini alacak olan 7D Mark 2 modelinin kesin olmayan teknik özellikleri şu şekilde;
- 24.1Mp APS-C sensör
- Çift DIGIC 5 işlemci
- 10Fps seri çekim hızı
- Çift hafıza kart yuvası
- 61 noktada otomatik netleme sistemi
- 3.2" LCD ekran
- Dahili GPS ve Wi-Fi bağlantı seçeneği
- Video çekim desteği
- Canon 5D Mark 3'ün ISO sonuçlarına yakın performans
- 2200$ fiyat etiketi
Çok fazla fotoğraf tutkunu tarafından merakla beklenen Canon 7D Mark 2 için resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, makinenin önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.
http://www.canonrumors.com/2013/02/canon-eos-7d-mark-ii-spec-list-cr2/ 

http://www.canonrumors.com/2013/02/canon-eos-7d-mark-ii-spec-list-cr2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lockheed 6 yıl
FF olmadıktan sonra 5D Mark III'ün yanına yaklaşması zor gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B.S.S. 6 yıl
İnşaAllah biri hayal ettiği özellikleri yazmamıştır 7DM2 özellikleri diye


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
Yaza daha çok var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
çift digic 5 ile gelirse çok iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enolism 6 yıl
Fiyat beklediğimden fazla olmuş. 600d ve 60d arasında aman aman bir fark göremiyorum. Bu yüzden yıllardır giriş seviyesinde dolaştıktan sonra 60d ile kendimi sınırlamak istemiyorum. Ancak fiyat gerçekten pahalı :( Türkiye fiyatını düşünemiyorum bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
145tr 6 yıl
Özellikler tam bekledigim gibi.
ISO performansina yüklenmisler gibi. RAW'da iken 5dm3 performansini yakalarsa hic affetmem alirim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Megavolt 6 yıl
Her ne kadar kullanıcıların gönlündeki o olsada iso performansının yeni bir tamkare canon ile rekabet edebileceğini sanmıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St. Dupont 6 yıl
Beklenildiği gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 6 yıl
Canon yeni sensör teknolojisine geçecekti 500nm>>180nm ilk meyvesi neden 7d markII olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
894 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Meraklı ayı,soğuk suda yıkama deneyini bastı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim