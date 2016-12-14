Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon, Türkiye’deki bayisini satın aldığını duyurdu

Canon Eurasia, ülkemizde yazıcı ve matbaa ürünleri konusunda faaliyet gösteren bayisi Mas-Deha’nın yüzde 100 hisselerini satın almak için anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Görüntüleme pazarının en önemli oyuncularının birisi olan Canon, rakiplerine karşı elini güçlendirmek için geleceğe yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de profesyonel matbaa ve yazıcı ürünleri alanlarında çalışmalar yürüten bayisi Mas-Deha’yı satın almaya karar veren şirket, böylelikle ülkemizde yapacağı toplam yatırım tutarını da 40 milyon TL’ye çıkarıyor.
Türkiye’de firmadan firmaya yapılan satışların arttırılmasında önemli bir rol üstlenen ve uzun süredir işbirliği içerisinde olan Mas-Deha, anlaşmayla birlikte müşteri yelpazesini genişletmeyi ve daha hızlı şekilde hizmet vermeyi hedefliyor.
Diğer taraftan Canon ise çok daha derin bir pazar penetrasyonuna ulaşarak ülkedeki lider görüntüleme markası olmak istiyor. Ülkemizde 97 çalışanı ve 4 ofisi yer alan Mas-Deha işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yüzde 100 Canon Eurasia iştiraki haline gelecek ve diğer taraftan kendi kurumsal kimliğini de korumaya devam edecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 2 yıl en beğenilen
Hasselblad'ın da, Canon'un da, Nikon'un da, Apple'ın da, Samsung'un da, Sony'nin de ... fanboyu olmak kadar aptalca birşey olamaz.
"Beko'nun, Arçelik'in, Vestel'in ... fanboyu olursun neyse de" diyeceğim ama ülkemizde de fanboyu olunacak firma malesef yok.
Hasselblad'ın da, Canon'un da, Nikon'un da, Apple'ın da, Samsung'un da, Sony'nin de ... fanboyu olmak kadar aptalca birşey olamaz."Beko'nun, Arçelik'in, Ve...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Torlak Kemal 2 yıl myhotyro
Nikon sadece fotoğraf sektöründe değil. Başka sektörlerde de faaliyet gösteriyor. Örneğin sağlık alanında mikroskoplar, gözlük camları, göz doktorlarının kullandığı optik ölçüm cihazları vb. üretiyor. İlaveten sağlık sektöründe rontgen cihazları ve tomografi cihazları üretiyor. Ayrıca yarı iletken litografik baskı makineleri üretiyor. Ama insanlar Nikon'u tüketici ürünleriyle tanıyor çünkü diğer ürünler endüstriyel.
[link=]
nikon.com/...
[/link]
Benzer şekilde Kawasaki deyince insanların aklına motosiklet geliyor ama Kawasaki tam bir ağır sanayi ve havacılık şirketi. Keza Yamaha da öyle.
Canon fotoğraf makinelerinin tüm temel bileşenlerini kendisi üretebilen bir firma (lens + sensör). Nikon sensörleri ya Sony'den ya da Toshiba'dan alıyor.
Öte yandan Canon'un ülkede yatırım yapması güzel bir şey. Tabii ödenen paranın tekrar yatırıma dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz.
Nikon sadece fotoğraf sektöründe değil. Başka sektörlerde de faaliyet gösteriyor. Örneğin sağlık alanında mikroskoplar, gözlük camları, göz doktorlarının kulla...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
myhotyro 2 yıl en beğenilen
Hasselblad'ın da, Canon'un da, Nikon'un da, Apple'ın da, Samsung'un da, Sony'nin de ... fanboyu olmak kadar aptalca birşey olamaz.
"Beko'nun, Arçelik'in, Vestel'in ... fanboyu olursun neyse de" diyeceğim ama ülkemizde de fanboyu olunacak firma malesef yok.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 2 yıl
Hasselblad'ın falan fanboyu olursun anlarımda Canon falan nedir :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndroidS7180 2 yıl
yürürken canon koşarken nikon . kalite başkadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 2 yıl
Canon diyince insanların aklına komik bir şekilde birtek Nikon geliyor. Nikon sadece fotoğraf sektöründe var ve doğal olarak sadece bu sektörde Canon ile rakipler. Canon ise fotoğraftan sağlığa çok sayıda sektörde faliyet gösteren bir firma.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Torlak Kemal 2 yıl myhotyro
Nikon sadece fotoğraf sektöründe değil. Başka sektörlerde de faaliyet gösteriyor. Örneğin sağlık alanında mikroskoplar, gözlük camları, göz doktorlarının kullandığı optik ölçüm cihazları vb. üretiyor. İlaveten sağlık sektöründe rontgen cihazları ve tomografi cihazları üretiyor. Ayrıca yarı iletken litografik baskı makineleri üretiyor. Ama insanlar Nikon'u tüketici ürünleriyle tanıyor çünkü diğer ürünler endüstriyel.
[link=]
nikon.com/...
[/link]
Benzer şekilde Kawasaki deyince insanların aklına motosiklet geliyor ama Kawasaki tam bir ağır sanayi ve havacılık şirketi. Keza Yamaha da öyle.
Canon fotoğraf makinelerinin tüm temel bileşenlerini kendisi üretebilen bir firma (lens + sensör). Nikon sensörleri ya Sony'den ya da Toshiba'dan alıyor.
Öte yandan Canon'un ülkede yatırım yapması güzel bir şey. Tabii ödenen paranın tekrar yatırıma dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl
Kim ne derse desin Canon. Nikoncular övmeye gelmeden ;)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl iPhone’dan Android’e geçiş yapmak artık çok daha kolay 2 yıl Clash Royale oyunun yeni güncellemesi klan sandıkları getiriyor 2 yıl Tesla Motors için işler pek yolunda gitmiyor 2 yıl Elon Musk ve Travis Kalanick, Donald Trump’a danışmanlık yapacaklar 2 yıl Microsoft'tan yeni yapay zeka hamlesi: Open AI için destek 2 yıl Instagram'daki paylaşımları artık tek tıkla kaydedebileceksiniz 2 yıl Yerli oyun Vovu 1 milyon indirme sayısına ulaştı 2 yıl Trump'tan teknoloji liderlerine: Bir sorununuz olursa direkt beni arayın 2 yıl WhatsApp'ta gönderdiğiniz mesajları artık tek tıkla silebileceksiniz 2 yıl Lucid Motors, 643 km menzile sahip lüks elektrikli otomobilini tanıttı 2 yıl Slack, görüntülü görüşme özelliğine kavuştu 2 yıl Yine Yahoo: Tam 1 milyar kişinin verileri internette 2 yıl Despicable Me yeniden beyazperdede 2 yıl Amazon drone ile ilk ürün teslimatını gerçekleştirdi 2 yıl AMD geri döndü: Ryzen işlemci ailesi çok iddialı 2 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün ilk uzun fragmanı yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy S8, Bluetooth 5.0 destekleyen ilk telefon olabilir 2 yıl Netflix’ten sonra Amazon Prime Video da artık Türkiye’de 2 yıl Amazon yeni çalışma arkadaşları bulmak için İstanbul'a geliyor 2 yıl Dikey kalkış yapabilen elektrikli uçak "Lilium Jet" 10 milyon euro yatırım aldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Canon, Türkiye’deki bayisini satın aldığını duyurdu Sonraki Playstation VR oyunları, çıkış tarihi ve fazlası 2 yıl Trump'ın tweet'leri, borsacıların yeni gelir kapısı olabilir 2 yıl Playstation VR ile DriveClub oynadık! 2 yıl AMD Ryzen yeni ufuklar açmaya geliyor 2 yıl Google’ın sürücüsüz araç projesi yeni bir şirket doğurdu 2 yıl “Tanka Nasıl Çıkılır?” Google’da 2016 yılının en çok aranan sorgularından oldu 2 yıl LG, CES 2017'de tam 7 yeni akıllı telefon tanıtacak 2 yıl Oyun oynama taktikleriniz Drone’lara yol gösterecek 2 yıl Uzay sınırında uçan jet, sesten üç kat hızlı uçak yolculuğu sunacak 2 yıl Apple, yeni güncelleme ile kalan pil süresini gizliyor 2 yıl Synaptics cam altı bir parmak izi sensörü geliştirdiğini duyurdu 2 yıl HMD Global iki yeni Nokia telefon modeli duyurdu 2 yıl 2017, Apple’ın en iyi yılı olabilir 2 yıl Yapay zeka, yolda karşılaştığınız insanları sosyal medyada bulabiliyor 2 yıl Ferrari'den Japonya pazarına özel araç: Ferrari J50 2 yıl Panasonic, Japonya'da robotik kasiyer test ediyor 2 yıl iPhone'ların neden Flash desteklemediği ortaya çıktı 2 yıl Aselsan'ın geliştirdiği yeni teknoloji, 60 milyon dolar tasarruf sağladı 2 yıl Apple AirPods kulaklıklar ülkemizde satışa sunuldu: İşte detaylar 2 yıl Yeni nesil CRISPR ile gen düzenleme daha iyi hale gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim