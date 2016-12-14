Canon, Türkiye’deki bayisini satın aldığını duyurdu

Haber Editörü
Görüntüleme pazarının en önemli oyuncularının birisi olan Canon, rakiplerine karşı elini güçlendirmek için geleceğe yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de profesyonel matbaa ve yazıcı ürünleri alanlarında çalışmalar yürüten bayisi Mas-Deha’yı satın almaya karar veren şirket, böylelikle ülkemizde yapacağı toplam yatırım tutarını da 40 milyon TL’ye çıkarıyor.
Türkiye’de firmadan firmaya yapılan satışların arttırılmasında önemli bir rol üstlenen ve uzun süredir işbirliği içerisinde olan Mas-Deha, anlaşmayla birlikte müşteri yelpazesini genişletmeyi ve daha hızlı şekilde hizmet vermeyi hedefliyor.
Diğer taraftan Canon ise çok daha derin bir pazar penetrasyonuna ulaşarak ülkedeki lider görüntüleme markası olmak istiyor. Ülkemizde 97 çalışanı ve 4 ofisi yer alan Mas-Deha işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yüzde 100 Canon Eurasia iştiraki haline gelecek ve diğer taraftan kendi kurumsal kimliğini de korumaya devam edecek.
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"Beko'nun, Arçelik'in, Vestel'in ... fanboyu olursun neyse de" diyeceğim ama ülkemizde de fanboyu olunacak firma malesef yok.
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nikon.com/...
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Benzer şekilde Kawasaki deyince insanların aklına motosiklet geliyor ama Kawasaki tam bir ağır sanayi ve havacılık şirketi. Keza Yamaha da öyle.
Canon fotoğraf makinelerinin tüm temel bileşenlerini kendisi üretebilen bir firma (lens + sensör). Nikon sensörleri ya Sony'den ya da Toshiba'dan alıyor.
Öte yandan Canon'un ülkede yatırım yapması güzel bir şey. Tabii ödenen paranın tekrar yatırıma dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz.