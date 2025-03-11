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    Ford Trucks ve IVECO, ortak geliştirme anlaşması imzaladı

    Ford Trucks ve IVECO ağır ticari araçlar için yeni bir kabin tasarımı ve mühendisliğini kapsayan bağlayıcı bir Ortak Geliştirme Anlaşması imzaladığını duyurdu.  
    Ford Trucks ve IVECO, ortak geliştirme anlaşması imzaladı
    Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks ve Iveco Group N.V.’nin (EXM: IVG) hafif, orta ve ağır ticari araçlar tasarlayan, üreten ve pazarlayan markası IVECO, bugün bağlayıcı bir Ortak Geliştirme Anlaşması (JDA) imzaladıklarını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Ford Trucks ve IVECO ağır ticari araçları için yeni bir kabin tasarımı ve mühendisliğini birlikte üstlenecek.

    Ford Trucks ve IVECO 14 Mart 2024 tarihinde imzalanan ve bağlayıcılığı olmayan niyet mektubunu bir adım ileri götürerek operasyonel bir projeye dönüştürüyor. Bugün imzalanan anlaşma, yeni bir ağır ticari araç kabininin birlikte geliştirilmesinin yanı sıra ortak kaynak kullanımını da kapsıyor.

    Anlaşma kapsamında, her iki şirket de kabini kendi tesislerinde üretip monte edecek, tasarım konseptlerini özelleştirebilecek ve ürünleri kendi markaları olan Ford Trucks ve IVECO markaları altında satacak.

    Yeni kabin, her iki markanın rekabet gücünü artıracak ve karbon emisyonlarının azaltılması için geliştirilmiş aerodinamik özellikleriyle yakında çıkacak olan AB Doğrudan Görüş Standartları’na uygun bir çözüm sunacak. Geliştirme aşamasında kabin konforu, güvenlik, aerodinamik ve modülerliğe odaklanılırken, maliyet verimliliği ve tüm güç aktarma organlarıyla tam uyumluluk ön planda tutulacak.

    Tahmini toplam harcama tutarı 343 milyon Euro olan Ortak Geliştirme Anlaşması kapsamında ilk kabinlerin 2028’e kadar üretime hazır olması bekleniyor.

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