2016 yılı boyunca Facebook’ta en çok ne konuşuldu?

Facebook da 2016 boyunca sosyal ağda en çok konuşulan, hakkında en fazla içeriğin yayınlandığı olayları listeledi. 2017'ye oldukça kısa bir süre kala popüler platformların yıl sonu değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor. Buna göre YouTube ve Spotify'ın ardından da 2016 boyunca sosyal ağda en çok konuşulan, hakkında en fazla içeriğin yayınlandığı olayları listeledi.

365 gün boyunca kullanıcıların paylaşımlarını mercek altına alan platformda büyük çekişmeye sahne olan ve Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimleri 2016'ya adeta damga vurdu. Brezilya’daki siyaset olaylarının yanı sıra Pokemon GO ve Siyahların Hayatı Değerlidir Hareketi’nin de yer aldığı listede 3 Haziran'da vefatıyla hepimizi derinden üzen efsane boksör Muhammed Ali de dikkatlerden kaçmıyor.

Eğer siz de Facebook’ta kendi yıl sonu değerlendirme videonuzu oluşturmak isterseniz buradaki sayfaya göz atabilirsiniz. İşte sırasıyla 2016 yılı boyunca sosyal ağda en çok konuşulan konular:

2016 yılında Facebook'ta en çok konuşulan olaylar

1. ABD Başkanlık Seçimleri Brezilya'nın siyaseti Pokemon GO "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketi Rodrigo Duterte ve Filipinler Başkanlık Seçimleri Olimpiyatlar Brexit Super Bowl (Amerikan Futbolu Şampiyonluk Karşılaşması) David Bowie Muhammed Ali Ayrıca Bkz. "2016 yılında YouTube'da en çok ne izledik?"

2016 yılında Facebook'ta en çok izlenen canlı yayınlar 1. Candace Payne, Chewbacca Mom Ted Yoder, Soundscapes Buzzfeed, Countdown to the next presidential election Atlanta Buzz, People are lining up to hug police officers in Dallas NBC News, Election results Under the Hood, Video of a truck completely carved out of wood Viral Thread, Population count from US to CA CNN, Election results on Empire State building Dena Blizzard, Pokemon Go for moms "Chardonnay Go" Super Deluxe, Election map

http://newsroom.fb.com/news/2016/12/facebook-2016-year-in-review/