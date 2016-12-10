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2016 yılı boyunca Facebook’ta en çok ne konuşuldu?

2016'da sosyal ağda en çok konuşulan konuların sıralandığı yıl sonu değerlendirme videosunu paylaşan Facebook'un listesinde efsane boksör Muhammed Ali de yer alıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2017'ye oldukça kısa bir süre kala popüler platformların yıl sonu değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor. Buna göre YouTube ve Spotify'ın ardından Facebook da 2016 boyunca sosyal ağda en çok konuşulan, hakkında en fazla içeriğin yayınlandığı olayları listeledi.
365 gün boyunca kullanıcıların paylaşımlarını mercek altına alan platformda büyük çekişmeye sahne olan ve Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimleri 2016'ya adeta damga vurdu. Brezilya’daki siyaset olaylarının yanı sıra Pokemon GO ve Siyahların Hayatı Değerlidir Hareketi’nin de yer aldığı listede 3 Haziran'da vefatıyla hepimizi derinden üzen efsane boksör Muhammed Ali de dikkatlerden kaçmıyor.
Eğer siz de Facebook’ta kendi yıl sonu değerlendirme videonuzu oluşturmak isterseniz buradaki sayfaya göz atabilirsiniz. İşte sırasıyla 2016 yılı boyunca sosyal ağda en çok konuşulan konular:

2016 yılında Facebook'ta en çok konuşulan olaylar

  1. 1. ABD Başkanlık Seçimleri 
  2. Brezilya'nın siyaseti 
  3. Pokemon GO 
  4. "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketi 
  5. Rodrigo Duterte ve Filipinler Başkanlık Seçimleri 
  6. Olimpiyatlar 
  7. Brexit 
  8. Super Bowl (Amerikan Futbolu Şampiyonluk Karşılaşması) 
  9. David Bowie 
  10. Muhammed Ali 

2016 yılında Facebook'ta en çok izlenen canlı yayınlar

  1. 1. Candace Payne, Chewbacca Mom 
  2. Ted Yoder, Soundscapes 
  3. Buzzfeed, Countdown to the next presidential election 
  4. Atlanta Buzz, People are lining up to hug police officers in Dallas 
  5. NBC News, Election results 
  6. Under the Hood, Video of a truck completely carved out of wood 
  7. Viral Thread, Population count from US to CA 
  8. CNN, Election results on Empire State building 
  9. Dena Blizzard, Pokemon Go for moms "Chardonnay Go" 
  10. Super Deluxe, Election map 

http://newsroom.fb.com/news/2016/12/facebook-2016-year-in-review/ Yorum Yaz
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ratch 2 yıl en beğenilen blizzard3
blizzard3
Sacmalik hicbirini duymadim bile

Abd Başkanlık seçimini, Pokemon Go'yu, Muhammed Ali'yi, Dawid Bowie'yi falan duymadın mı?
blizzard3Sacmalik hicbirini duymadim bileAbd Başkanlık seçimini, Pokemon Go'yu, Muhammed Ali'yi, Dawid Bowie'yi falan duymadın mı...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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PurposeLess sinan 2 yıl
kaçın kurtulun şu facebooktan...
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lawbreaker 2 yıl
Brexit i de beklerdim , ama usa seçimleri benimde ilk tahminim oldu (yani ilk 3 de)
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blizzard3 2 yıl
Sacmalik hicbirini duymadim bile
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ratch 2 yıl blizzard3
blizzard3
Sacmalik hicbirini duymadim bile

Abd Başkanlık seçimini, Pokemon Go'yu, Muhammed Ali'yi, Dawid Bowie'yi falan duymadın mı?
1 Yanıt Yanıtla +7
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Crazyygirl 2 yıl blizzard3
hadi hepsini geçtim pokemon go yuda mı duymadın :)
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PurposeLess sinan 2 yıl
kaçın kurtulun şu facebooktan...
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olağan_şüpheli 2 yıl
2 ve 4 şaşırttı. 15 temmuz nerede.... ey feysbuk , ne konuştuğumuzu sana soracak deyilizzzz
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