Canon kamera satış tahminlerini yükseltiyor, yüksek kaliteli küçük kamera hazırlıyor

Dijital baskı ve görüntüleme teknolojilerinde endüstri devi isimlerden biri olan, dünyanın en büyük dijital kamera üreticisi Canon, 2010 yılı için açıkladığı tahmini satış rakamlarını güncellemeyi planlıyor. Değiştirilebilir lensli kamera segmentinde beklenenden daha iyi giden satışlar sonrasında Canon, 2010 projeksiyonunu hafifçe arttırmaya hazırlanıyor.

Canon'un üst düzey yöneticilerinden, Görüntü İletişim Ürünleri baş yöneticisi Masaya Maeda verdiği yeni bir röportada, 21 milyon olarak öngördükleri kompakt kamera satışlarının, tahminlerle örtüştüğünü belirtti. Nikkei Business Daily'nin haberine göre Canon'un, Ocak-Temmuz gelirkeri %180 artışla yaklaşık 2.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yıllık kamera satışlarına yönelik tahminlerini en son Nisan ayında revize eden Canon, önümüzdeki hafta içerisinde (27 Temmuz'da) Nisan-Haziran dönemine ilişkin yani yılın ikinci çeyreğine yönelik satış rakamlarını açıklamaya hazırlanıyor. Masaya Maeda röportajında, mevcut SLR kameraların daha küçük boyutlu yeni modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtirken, orta segmentte yer alacak "aynasız" kameralarla Sony ve Olympus gibi firmaların aynı segmentte yer alan benzer çözümleriyle rekabet edeceklerini belirtti.

Maeda yeni kameraya yönelik detayları henüz vermese de Canon'un zirve hedefiyle rekabet gücü yüksek bir model üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor. Zira firmanın rakiplerinin, ayna sisteminin çıkartıldığı, daha küçük boyutlara sahip yüksek kaliteli kameralar yapmaya başladığı ve bu segmentin yeni bir pazar yaratarak Japonya'da hızlı büyüdüğü belirtiliyor.

Masaya Maeda açıklamasında, " Ayna sistemine sahip olmanız ya da olmamanız bir sorun değil. Tüketiciler, daha küçük boyutlu iyi kameralara ihtiyaç duyuyorlar ve biz de bu ihtiyacı karşılayacağız." dedi. Dahili ayna sisteminin çıkartılmasının zor olduğunu kabul etmeyen Maeda, Canon'un geçmişte de çok küçük SLR kameralar yaptığı söyledi.

Okasan Securities analisti Kazumasa Kubota, daha küçük daha hafif SLR kameraların Canon için iyi bir haber, pozitifi bir gelişme olduğunu söyledi. Satış rakamlarıyla kendi beklentilerinin üzerinde bir performans çizen Canon, yeni nesil kameralarla bu başarısını ileriye taşıyarak, pazar payını daha da arttırmanın planlarını yapıyor.