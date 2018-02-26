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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon, otomatik olarak kendi yönünü belirleyen akıllı flaş üretti

Canon, fotoğrafçılığa yeni bir soluk getirecek, kendi yönünü otomatik olarak belirleyen akıllı flaş ürettiğini duyurdu. Heyecan yaratan gelişmenin detayları ise haberimizde.
1 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Japonya merkezli şirket, fotoğrafçılıkla ilgili düşüncelerinizi değiştirecek akıllı bir flaş ürettiğini duyurdu. Speedlite 470EX-AI model numarasına sahip akıllı flaş, özellikle yeni fotoğrafçılara büyük kolaylık sağlayacağa benziyor.
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Fotoğraf çekimlerinde flaşın doğru kullanılamaması oldukça kötü sonuçlara neden olabilirken, doğru flaş kullanımında ise ortaya muhteşem fotoğraflar çıkabiliyor. Canon'un akıllı flaşı, fotoğraf çekimi esnasında en uygun yöne konumlanarak, fotoğrafların daha iyi çıkmasını sağlıyor.

Akıllı flaş en uygun açıyı kendisi belirliyor 

Speedlite 470EX-AI tam otomatik moddayken en iyi açıya konumlanmak için bir test flaşı kullanıyor ve nesneyle uzaklığı hesaplayarak asıl flaşı en iyi konuma getiriyor. Böylece flaşlı çekimlerde yaşanan olası handikapların önüne geçilmiş oluyor. Tek yapılması gereken şey fotoğraf çekimi esnasında iki kez deklanşöre dokunmak. Cihazın her şeyi otomatiğe bağlamak istemeyen kullanıcılar için de yarı otomatik modunun olduğunu belirtelim. Nisan ayında satışa sunulacak bu akıllı flaşın fiyatının ise 399 dolar olacağı açıklandı.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/2/25/17046560/canon-470ex-ai-auto-flash-bounce Yorum Yaz
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BzBz 1 yıl
"ben sadece mod kullanirim, makinenin zekasina guvenmem" diyen arkadaslar bu cihazi gorunce korkup kacarlar herhalde.[:\-]
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UluTonyukuk 1 yıl
İşleri baya kolaylaştıracak gibi fakat bu fiyattan çıkarsa başka flaş satamaz Canon.
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ezimuse 1 yıl
sadece yeni başlayanlar için değil... bazı çekimlerde dikey ve yatay makinayı çevirirken flaşı da çevirmek işkence oluyordu :)
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DigitalKral 1 yıl
Profesyonel bir ürün için güzel fiyat.
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