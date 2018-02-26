Canon, otomatik olarak kendi yönünü belirleyen akıllı flaş üretti

Japonya merkezli şirket, fotoğrafçılıkla ilgili düşüncelerinizi değiştirecek akıllı bir flaş ürettiğini duyurdu. Speedlite 470EX-AI model numarasına sahip akıllı flaş, özellikle yeni fotoğrafçılara büyük kolaylık sağlayacağa benziyor.

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Fotoğraf çekimlerinde flaşın doğru kullanılamaması oldukça kötü sonuçlara neden olabilirken, doğru flaş kullanımında ise ortaya muhteşem fotoğraflar çıkabiliyor. Canon'un akıllı flaşı, fotoğraf çekimi esnasında en uygun yöne konumlanarak, fotoğrafların daha iyi çıkmasını sağlıyor.

Akıllı flaş en uygun açıyı kendisi belirliyor

Speedlite 470EX-AI tam otomatik moddayken en iyi açıya konumlanmak için bir test flaşı kullanıyor ve nesneyle uzaklığı hesaplayarak asıl flaşı en iyi konuma getiriyor. Böylece flaşlı çekimlerde yaşanan olası handikapların önüne geçilmiş oluyor. Tek yapılması gereken şey fotoğraf çekimi esnasında iki kez deklanşöre dokunmak. Cihazın her şeyi otomatiğe bağlamak istemeyen kullanıcılar için de yarı otomatik modunun olduğunu belirtelim. Nisan ayında satışa sunulacak bu akıllı flaşın fiyatının ise 399 dolar olacağı açıklandı.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/2/25/17046560/canon-470ex-ai-auto-flash-bounce