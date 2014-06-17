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Canon'dan EOS M sistemi için yeni lens: EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'dan EOS M sistemi için yeni lens: EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM
Sektörün büyük fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Canon, EOS M serisi aynasız fotoğraf makineleri için geliştirildiği yeni EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM lens modelini resmi olarak duyurdu.

Kısa süre önce ilk bilgileri gelen EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, zoom lens kategorisinde yer alıyor ve genel ihtiyaçları rahatlıkla karşılayacak bir aralık sunuyor. 60.9 x 86.5mm gövde boyutu ve 260 gram ağırlığıyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturan lens, dahili stepping motor (STM) birimiyle de sessiz ve yumuşak otomatik netleme yapabiliyor. IS sistemiyle elde yapılan çekimler için titreşim önleme (4 durak) yapabilen 55-200mm, teknik olarak 17 element 11 grup optik dizilim, 7 diyafram bıçağı, 1.0m minimum netleme mesafesi ve f/4.5-6.3 maksimum diyafram değeri gibi detaylarla geliyor. EF-S 55-250mm IS STM ile karşılaştırıldığı zaman % 22 daha kısa ve % 31 daha hafif bir alternatif olarak karşımıza çıkan lens, hızlı ve kararlı otomatik netleme yanında tam zamanlı manuel netlemeye de imkan tanıyor.

Canon'un aynasız sisteme eklediği yeni lensi EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, 389 Euro fiyat etiketiyle Temmuz ayında satışa çıkıyor. 
 
Canon'dan EOS M sistemi için yeni lens: EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

http://www.photographyblog.com/news/canon_ef_m_55_200mm_f_4.5_6.3_is_stm/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Technical_Support 3 yıl
DSLR ve EosM arasında seçim yapamıyorum, sizce hangisi alınmalı.
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Fx_57,5 4 yıl
aynasızlara ebat olarak bütük lens taktıktan sonra aynasız olmasının pek bir avantajı kalmıyor oki yanımda çanta taşıyacağım aynalı gövdesi ufak modellere yönelirim en azından da lens seçeneği daha fazla
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K@sToR 4 yıl
eos m'in tek eksiği af hızı, onu da eos m2 de halletti. Malzeme, lens ve imaj kalitesi fiyatına göre çok iyi ki, 22mm f/2 ayarında bir lens MTF, Fuji ve Sony sistemlerde 1200 liranın altında değilken Canon'da kit lens :)
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SEO-Uzmanı 4 yıl
çöp :)
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outspoken 4 yıl
Canon aynasız işini beceremedi.Şu an aynasız sektöründe devrim yaratan firma Sony.
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Father Torque 4 yıl
EOS M için yeni lensler her zaman için güzel bir haber. Ancak EOS M'nin bence en kuvvetli yanı Canon'un muhteşem lens kolleksiyonunu kullanmaya imkan sağlayan lens adaptörü. Bence EOS M için tek gerekli olan EF-M lens 22mm olanı, onun dışındaki tüm ihtiyaçlar için adaptör + EF/EF-S lens kombinasyonları çok daha iyi bir seçim olacaktır.
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Elefue 4 yıl
Canon un EOS M ler için daha çooook çalışması lazım.
YAPABİLECEĞİ EN İYİ İŞ EF-S lenslarinin adaptörsüz takılabileceği AYNASIZ yapmak
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First_Person 4 yıl Elefue
O lenslerin flanş mesafesi (lens ile sensör arasında kalan mesafe) aynasız bir gövde için çok fazla. Öyle bir aynasız yaparlarsa Canon 100D den ebat olarak fazla farklı olmaz.
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