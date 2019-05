Canon'dan EOS M sistemi için yeni lens: EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM

Sektörün büyük fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Canon, EOS M serisi aynasız fotoğraf makineleri için geliştirildiği yeni EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM lens modelini resmi olarak duyurdu.





Kısa süre önce ilk bilgileri gelen EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, zoom lens kategorisinde yer alıyor ve genel ihtiyaçları rahatlıkla karşılayacak bir aralık sunuyor. 60.9 x 86.5mm gövde boyutu ve 260 gram ağırlığıyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturan lens, dahili stepping motor (STM) birimiyle de sessiz ve yumuşak otomatik netleme yapabiliyor. IS sistemiyle elde yapılan çekimler için titreşim önleme (4 durak) yapabilen 55-200mm, teknik olarak 17 element 11 grup optik dizilim, 7 diyafram bıçağı, 1.0m minimum netleme mesafesi ve f/4.5-6.3 maksimum diyafram değeri gibi detaylarla geliyor. EF-S 55-250mm IS STM ile karşılaştırıldığı zaman % 22 daha kısa ve % 31 daha hafif bir alternatif olarak karşımıza çıkan lens, hızlı ve kararlı otomatik netleme yanında tam zamanlı manuel netlemeye de imkan tanıyor.





Canon'un aynasız sisteme eklediği yeni lensi EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, 389 Euro fiyat etiketiyle Temmuz ayında satışa çıkıyor.

http://www.photographyblog.com/news/canon_ef_m_55_200mm_f_4.5_6.3_is_stm/