Canon'dan sosyal medya kullanıcılarına giriş seviyesi DSLR

Sosyal ağlarda fotoğraf paylaşmak bugün hiç olmadığı kadar önem arz ediyor. Bazı durumlarda akıllı telefon kameralarının yetersiz kaldığı bir gerçek. Bu bakımdan devreye fotoğraf makinelerinin girmesi gerekiyor. Canon bu anlamda önemli bir hamle yapıyor.

Canon Rebel T7 özellikleri ve fiyatı

Canon Rebel T7 adındaki DSLR makine belirli bölgelerde EOS 2000D adıyla satışa sunulacak. İki yıllık Rebel T6 modelinin devamı niteliğindeki model daha büyük bir 24.1MP çözünürlüğünde sensör barındırıyor.

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9 noktalı faz algılamalı otomatik odaklama sunan makine 3 kare/saniye hızlı çekim ve 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı sunuyor. Scene Intelligent modu en iyi sahneyi ayarlarken WiFi ve Bluetooth üzerinden de paylaşmanızı sağlıyor.

Canon Rebel T7 gövde olarak satılmıyor. EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II lens ile birlikte 550$ fiyat etiketinden satışa sunulacak. Satışlar Nisan 2018 tarihinde başlıyor.