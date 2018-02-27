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Canon'dan sosyal medya kullanıcılarına giriş seviyesi DSLR

MWC 2018 fuarında ilk 4K aynasız kamerasını duyuran Canon bu kez özçekim tutkunlarına yönelik bir ürün hazırladı. Canon Rebel T7 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
2,4b
1
18
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağlarda fotoğraf paylaşmak bugün hiç olmadığı kadar önem arz ediyor. Bazı durumlarda akıllı telefon kameralarının yetersiz kaldığı bir gerçek. Bu bakımdan devreye fotoğraf makinelerinin girmesi gerekiyor. Canon bu anlamda önemli bir hamle yapıyor.

Canon Rebel T7 özellikleri ve fiyatı

Canon Rebel T7 adındaki DSLR makine belirli bölgelerde EOS 2000D adıyla satışa sunulacak. İki yıllık Rebel T6 modelinin devamı niteliğindeki model daha büyük bir 24.1MP çözünürlüğünde sensör barındırıyor.

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9 noktalı faz algılamalı otomatik odaklama sunan makine 3 kare/saniye hızlı çekim ve 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı sunuyor. Scene Intelligent modu en iyi sahneyi ayarlarken WiFi ve Bluetooth üzerinden de paylaşmanızı sağlıyor.

Canon Rebel T7 gövde olarak satılmıyor. EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II lens ile birlikte 550$ fiyat etiketinden satışa sunulacak. Satışlar Nisan 2018 tarihinde başlıyor.

 

https://www.engadget.com/2018/02/25/canon-rebel-t7-dslr/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ac1DBuRN 1 yıl en beğenilen jem991
jem991
Fiyata göre özellikler iyi görünüyor ama bence biraz daha para verip sony a6300 alınması daha mantıklı olacaktırk ki 4k 30fps kayıt özelliği olması onu sosyal medya kullanımı için daha mantıklı kılıyor görüşündeyim 1080p de 120fps görüntü kaydı slowmotion çekimler için çok çok yeterli olacaktır. 425 af noktası ve saniye başına 11 fotoraf çekimi sunması bence oldukça büyük özellikler. 16-50mm lik lens kiti ile 900$ fiyat etiketi var.

550 dolar neree 900 neree
jem991Fiyata göre özellikler iyi görünüyor ama bence biraz daha para verip sony a6300 alınması daha mantıklı olacaktırk ki 4k 30fps kayıt özel...
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nodar 1 yıl
Benim adım canon demiş, başa da birşey yok.
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UluTonyukuk 1 yıl
Sosyal medyaya fotoğraf yüklemek için bu makina taşınmaz. Böyle derdi olan Sony A6000 serisinden birşey alır geçer. Hem hafif hem küçük hem de daha iyi sonuçlar veriyor.
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Glorfindel1907 1 yıl
Başlık ve içerik alakasız olmuş, Başlığı okuyunca makina direkt olarak sosyal medya hesaplarınamı yükleme yapıyor diye düşündüm
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amasseia 1 yıl
Canon fabrikasında yillarca bekleyen, üzeri tozlanmış parçalar boşa gitmesin ben bunlari birlestireyim zaten benim adım yeter adımı duyan her şekilde ürettiğim her seyi alıyor zaten mantalitesiyle oluşturulmuş bir ürün.
Çok gereksiz bir makine.
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3arbar 1 yıl
amatör kullanıcılar için ideal değil.gopro hafif ve kullanılabilir olduğundan en ideal çözüm an itibariyle.
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sulocanxxx 1 yıl
Gereksiz bir model hicbir yenilik yok ayni modelleri farkli bir numara verip sürüyor piyasaya.
10 yil onceki islemciyi koymus wifi ve bt desen 1300d de wifi var zaten giris model sayilabilecek.
Su cihazi alana kadar git 2.elde 600-650d felan al en azindan donen ekrani ile daha islevsel olur.
Baglanti işinide wifi kartlarla cozersin paran cebinde kalir.
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mavizaman 1 yıl
kime satacak acaba...
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Manchester United 1 yıl
Dolar kurundan artık herşey daha pahalı geliyor gözüme.
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ozbey08 1 yıl
makine ağır olduğu için bunla vlog çekilmez. vlog kamerası için en uygun makineler aynasız veya kompak makinelerdir.
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ezimuse 1 yıl ozbey08
Casey Neistat 80D kullanıyor :)
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shimoda 1 yıl
Ekranı sabit makinayla özçekim ne kadar konforlu olacak?
Haberde sosyal medya kullanıcılarına yönelik diyor, selfie cilere değil.
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