Sony Xperia XZ2 tanıtıldı: İnce çerçeveye merhaba

Sony’nin uzun yıllar kullandığı ve o günden bu yana hep eleştirilen kalın çerçeveli Xperia konsepti MWC 2018 mobil cihaz fuarında tarihe karışıyor. Xperia XZ2 serisi firmanın ince çerçeveli ilk modelleri olacak.

Xperia XZ2 neler sunuyor?

18:9 görüntü oranı benimseyen Xperia XZ2 amiral gemi modeli daha modern bir görünüme kavuşuyor. İnce çerçeveler sayesinde bugüne kadar en iyi ekran-kasa oranına sahip Xperia modeli ünvanını da elde ediyor. Bu sayede eski tasarıma sahip aynı boyutlu modellerinden çok daha kompakt bir yapı karşımıza çıkıyor.

Alüminyum çerçeve ve cam kaplama tasarımının tercih edildiği modelde parmak izi okuyucu arka kısma yerleşmiş. Beklentilerin aksine Sony çift kamera kombinasyonu kullanmıyor ancak çok yetenekli bir kameraya yer veriyor.

Ayrıca Bkz. "Evinizin yeni asistanı Archos Hello ile tanışın"

5.7 inçlik LCD ekranında Full HD+ çözünürlük sunan model Gorilla Glass 5 ile çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı hale gelmiş. Ekran HDR desteği ile görsel canlılığı en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca X-Reality görüntü motoru da bu canlılığa katkı yapıyor. Bu motor normal SDR görüntüleri de HDR kapsamına alıyor ve kalitesini arttırıyor.

Qualcomm’un en yeni Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan modele 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon X20 modem ile 1.2Gbps indirme hızlarına ulaşılabiliyor. Ekranın altında iki tarafta DVS adında titreşim motorları yer alıyor ve sesteki değişimlere göre titreşim yayarak deneyimi arttırmayı amaçlıyor.

Telefonun Motion Eye ana kamerası 19MP çözünürlüğünde ve F/2.0 diyaframlı. 4K HDR video kaydı yapabilen kamera bu alanda bir ilke imza atıyor. Değişken ISO değerleri ile video kayıt tarafında DSLR makinelerde karanlık ortam performansının yakalandığı ifade ediliyor.

Yine 1080p / 960 fps çözünürlükte ağır çekim yeteneği de Xperia XZ2 modelini ön plana çıkarıyor. Ayrıca nesneleri 3 boyutlu olarak tarayıp düzenleme yapmanıza izin veriyor.

Ses tarafında S Force stereo hoparlör ile en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan model 3180mAh kapasiteli batarya ile bir günü doldurmayı vadediyor. Android 8.0 işletim sistemi ile kutudan çıkan model için bir fiyat açıklanmadı.

Sony Xperia XZ2 özellikleri

Ekran: 5.7 inç Full HD+ çözünürlüklü LCD ekran

İşlemci: Snapdragon 845

RAM: 4 GB

Depolama kapasitesi: 64GB + microSD kart desteği

Arka kamera: 19MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 3180 mAh

İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo

Bağlantı noktaları: Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık jakı