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Sony Xperia XZ2 tanıtıldı: İnce çerçeveye merhaba

MWC 2018 teknoloji fuarında sahne alan Sony, çerçevesiz ekrana geçiş yaptığı Xperia Z2 amiral gemisini tanıttı. Sony Xperia Z2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
14,1b
1
124
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin uzun yıllar kullandığı ve o günden bu yana hep eleştirilen kalın çerçeveli Xperia konsepti MWC 2018 mobil cihaz fuarında tarihe karışıyor. Xperia XZ2 serisi firmanın ince çerçeveli ilk modelleri olacak.

Xperia XZ2 neler sunuyor?

18:9 görüntü oranı benimseyen Xperia XZ2 amiral gemi modeli daha modern bir görünüme kavuşuyor. İnce çerçeveler sayesinde bugüne kadar en iyi ekran-kasa oranına sahip Xperia modeli ünvanını da elde ediyor. Bu sayede eski tasarıma sahip aynı boyutlu modellerinden çok daha kompakt bir yapı karşımıza çıkıyor.

Alüminyum çerçeve ve cam kaplama tasarımının tercih edildiği modelde parmak izi okuyucu arka kısma yerleşmiş. Beklentilerin aksine Sony çift kamera kombinasyonu kullanmıyor ancak çok yetenekli bir kameraya yer veriyor. 

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5.7 inçlik LCD ekranında Full HD+ çözünürlük sunan model Gorilla Glass 5 ile çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı hale gelmiş. Ekran HDR desteği ile görsel canlılığı en üst seviyeye çıkarıyor. Ayrıca X-Reality görüntü motoru da bu canlılığa katkı yapıyor. Bu motor normal SDR görüntüleri de HDR kapsamına alıyor ve kalitesini arttırıyor. 

Qualcomm’un en yeni Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan modele 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon X20 modem ile 1.2Gbps indirme hızlarına ulaşılabiliyor. Ekranın altında iki tarafta DVS adında titreşim motorları yer alıyor ve sesteki değişimlere göre titreşim yayarak deneyimi arttırmayı amaçlıyor.

Telefonun Motion Eye ana kamerası 19MP çözünürlüğünde ve F/2.0 diyaframlı. 4K HDR video kaydı yapabilen kamera bu alanda bir ilke imza atıyor. Değişken ISO değerleri ile video kayıt tarafında DSLR makinelerde karanlık ortam performansının yakalandığı ifade ediliyor. 

Yine 1080p / 960 fps çözünürlükte ağır çekim yeteneği de Xperia XZ2 modelini ön plana çıkarıyor. Ayrıca nesneleri 3 boyutlu olarak tarayıp düzenleme yapmanıza izin veriyor. 

Ses tarafında S Force stereo hoparlör ile en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan model 3180mAh kapasiteli batarya ile bir günü doldurmayı vadediyor. Android 8.0 işletim sistemi ile kutudan çıkan model için bir fiyat açıklanmadı.

Sony Xperia XZ2 özellikleri

Ekran: 5.7 inç Full HD+ çözünürlüklü LCD ekran

İşlemci: Snapdragon 845

RAM: 4 GB

Depolama kapasitesi: 64GB + microSD kart desteği

Arka kamera: 19MP

Ön kamera: 5 MP

Batarya: 3180 mAh

İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo

Bağlantı noktaları: Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 802.11 a/b/g/n/ac, 3.5 mm kulaklık jakı

 

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dark.king 1 yıl en beğenilen
Nedir bu çerçeve hastalığı insanlardaki anlamıyorum. Sıfır çerçeveli telefonlar kadar ergonomiden ve estetikten uzak telefonlar yok (Sağlamlığı katmıyorum bile). Eski Sony'ler biraz fazla kalındı bu konuda doğrudur ama en ideali şu anki durum gibi duruyor (%75-%80 arası).
Telefonlar televizyon gibi bir yerde sabit duran ürünler değiller, elde tutmak için belli bir ergonomide olmak zorunda.
Kulaklık girişi, parmak izi sensörünün yeri, kamera vs hepsi eleştirebilir şu anda ama çerçeve en son eleştirilecek şey şu durumda.
Nedir bu çerçeve hastalığı insanlardaki anlamıyorum. Sıfır çerçeveli telefonlar kadar ergonomiden ve estetikten uzak telefonlar yok (Sağlamlığı katmıyorum bile)...
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Yanıtla +50
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0MG90 1 yıl
Şu çerçeveye hala fazla diyen göz doktoruna görünsün. Herkes sizin gibi sıfır çerçeve sevmiyor.

1 Yanıt Yanıtla +42
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SERDARbdrm 1 yıl
Bu cerceveler ince mi?
Yanıtla +36
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DH Misafiri 1 yıl
Malesef bu tasarımı 1000 kişiden 3-5 kişi beğenir.
Kamera xz1 le aynı sensör bu da fotoğraf kalitesini DXO da yazılımla xz1 den 1-2 puan yukarı taşır.
Telefon tuğla gibi kalın ama OİS den mahrum bu da ışık düştükçe bol noise ve bulanıklık olarak geri dönecek anlamına geliyor.
S8+ ve i8 den yola çıkarak Z serisindeki tasarım çizgisi geliştirilerek alt ve üst boşlukların düşürülmesi beklenirdi.
Ama çok radikal ve hoş ılmayan bir tasarım ve kamera oldu.Haken Z3+ copper kullanıyorum.Huawei p10+ kamerası ve tasarımını mükemmel buluyorum. Aynı çizgiyi yeni sonylerde bulmak isterdim.
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Hüsnü Değirmenci 1 yıl
Malesef bu tasarımı 1000 kişiden 3-5 kişi beğenir.
Kamera xz1 le aynı sensör bu da fotoğraf kalitesini DXO da yazılımla xz1 den 1-2 puan yukarı taşır.
Telefon tuğla gibi kalın ama OİS den mahrum bu da ışık düştükçe bol noise ve bulanıklık olarak geri dönecek anlamına geliyor.
S8+ ve i8 den yola çıkarak Z serisindeki tasarım çizgisi geliştirilerek alt ve üst boşlukların düşürülmesi beklenirdi.
Ama çok radikal ve hoş ılmayan bir tasarım ve kamera oldu.Haken Z3+ copper kullanıyorum.Huawei p10+ kamerası ve tasarımını mükemmel buluyorum. Aynı çizgiyi yeni sonylerde bulmak isterdim.
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DH Misafiri 1 yıl
BERBAT BİR TASARIM. YİNE HAYAL KIRIKLIĞI. SONY'DEN ALDIĞIM SON TELEFON XPERİA XZ1 OLMUŞ OLDU. ARTIK SONY' PARA VERMEM.
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DH Misafiri 1 yıl
Ince cercevemi tasarim aynı degisiklik yok.sony artık musteri memnuyetini ve geri bildirimlere bi baksaniz artik .kendi kuyunuzu kazmaya devam edin siz.
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DH Misafiri 1 yıl
Çerçeveler rakipleriyle kıyaslanırsa yeterince ince değil.Gsmarena üzerindeki verilere göre ekran kasa oranlarına bakarsak
xz2 compact :78.5% xz2: 76,1%
Rakip değil ama yorumlarda örnek gösterilen note 5: 75.9%
Galaxy s9 :83.6%
iphone x: 82.9%
XZ2 compact 12.1 xz2: 11.1 kalınlığında iken rakipleri ortalama 8 mm.
Note 5 ile kıyaslayanları görünce ben de başta yok artık o kadar da değildir demiştim ama o kadarmış malesef.
Biz o kadar ince çerçeve istemiyoruz diyenleri görüyorum ama bu kadar kalın olduktan sonra alt çerçeve daha kalın üst biraz daha ince tutularak parmak izi okuyucu bile konulabilirmiş. Parmak izi okuyucu arka tarafta kullanmaya değecek bir ekran kasa oranı malesef yok bu verilere göre.
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DH Misafiri 1 yıl
Sony Xperia Z5 compakt bile daha ince çerçeveli yeni tasarım bence çöp Z5 tasarımını biraz daha iyileştirikebilir di o zaman daha güzel olurdu ve parmak izi yeri de tam yerindeydi şimdi sıradan olmuş ucuz Çin telefonlarına benzemiş
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DH Misafiri 1 yıl
sorun çerçeve değilmiş :))
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DH Misafiri 1 yıl
Buna ince demek 150 kilodan 100 kiloya düşmek gibidir. Ayrıca sony artık cazip gelmiyor bana hem pahalı hem de hep aynı.
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Eeltorm 1 yıl
Telefon çok güzel beğendim. Bir tek ön kamera 8MP olsa daha iyi olurmuş sanki.
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Okisht 1 yıl
2015 yılına ait bir ürün gibi duruyor. Arkada kameranın ortada olmasına bir şey diyemem ancak gereksiz yere aşağıda. Muhtemelen üst çerçeve azaldığı için kamera konumu etkilendi onu da ortaya aldılar. Parmak izi de onun da altında. cihaz boyutlarına bakılırsa parmak için ideal bir yer değil gibi duruyor.
çerçeveler de oldukça kalın. Beğenenlere bir şey diyemem ama günümüz tasarım anlayışına göre kalın olduğunu kabul etmek gerek. Ha bir de 5mp ön kameranın performansı nasıl olacak sorusu var tabi..
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