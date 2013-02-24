Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesinin özellikleri konuşulmaya başlandı

Geçtiğimiz sene aynasız fotoğraf makinesi pazarına EOS M modeli ile hızlı bir giriş yapan Canon'un yeni aynasızı hakkında dedikodular yayılmaya başladı.

Canon'un aynasız pazarda ilk denemesi olan ve satışları çok yüksek durumda olmayan aynasız fotoğraf makinesi EOS M, bazı otomatik netleme sorunları ve lens sayısının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle birçok kullanıcı tarafından tercih edilmedi. Bu modelin yerini alacak olan yeni aynasız fotoğraf makinesi hakkında ise ilk bilgiler Canon Rumors'tan geldi. Sitenin verdiği tahmini teknik özelliklere kısaca bakarsak;

- 24MP APS-S sensör

- Yeni jenerasyon otomatik netleme sistemi

- DIGIC V işlemci

- Çıkartılabilir elektronik vizör

- Harici kavrama aparatı

- Mevcut modelden daha büyük gövde yapısı

- Üç yeni lens tahmini duyuru

- 999$ fiyat etiketi

Daha üst seviye özellikler ile piyasaya çıkması beklenen yeni aynasız Canon, birçok fotoğraf tutkununu şimdiden heyecanlandırmaya başladı.

http://www.canonrumors.com/2013/02/the-next-eos-m-cr1/

http://www.canonrumors.com/2013/02/the-next-eos-m-cr1/