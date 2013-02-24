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Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesinin özellikleri konuşulmaya başlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesinin özellikleri konuşulmaya başlandı
Geçtiğimiz sene aynasız fotoğraf makinesi pazarına EOS M modeli ile hızlı bir giriş yapan Canon'un yeni aynasızı hakkında dedikodular yayılmaya başladı.
Canon'un aynasız pazarda ilk denemesi olan ve satışları çok yüksek durumda olmayan aynasız fotoğraf makinesi EOS M, bazı otomatik netleme sorunları ve lens sayısının istenilen düzeyde olmaması nedeniyle birçok kullanıcı tarafından tercih edilmedi. Bu modelin yerini alacak olan yeni aynasız fotoğraf makinesi hakkında ise ilk bilgiler Canon Rumors'tan geldi. Sitenin verdiği tahmini teknik özelliklere kısaca bakarsak;
- 24MP APS-S sensör
- Yeni jenerasyon otomatik netleme sistemi
- DIGIC V işlemci
- Çıkartılabilir elektronik vizör
- Harici kavrama aparatı
- Mevcut modelden daha büyük gövde yapısı
- Üç yeni lens tahmini duyuru
- 999$ fiyat etiketi
Daha üst seviye özellikler ile piyasaya çıkması beklenen yeni aynasız Canon, birçok fotoğraf tutkununu şimdiden heyecanlandırmaya başladı.
http://www.canonrumors.com/2013/02/the-next-eos-m-cr1/ 

http://www.canonrumors.com/2013/02/the-next-eos-m-cr1/ Yorum Yaz
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byJuck 6 yıl
şimdi 550D'den iyi mi bu makine ?
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aozgec 6 yıl
bir şekilde dslr lenslerini kullanabilse lens sorunlarını çözmüş olurdu...
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ozturert 6 yıl aozgec
aozgec
bir şekilde dslr lenslerini kullanabilse lens sorunlarını çözmüş olurdu...

Adaptörle kullanıyor.
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umutarslan.com 6 yıl
talerk
Aynası fotoğraf makinası ne oluyor tam olarak

filmlerde "lanet olası aynasız" dedikleri oluyor galiba.
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Lazeran 6 yıl
Sonynin sabit ayna teknolojisi tam gelişince çok güzel olacak hem dslr hemde slr benzeri kameralar için.
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talerk 6 yıl
Aynası fotoğraf makinası ne oluyor tam olarak
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ayhan_eee 6 yıl
Bana sanki harici kavrama aparatı ve eski gövdeye göre büyütülecek olması aynasız çıkarmak iin çıkarıyoruz düşüncesini hissettirdi.Demekki alın makinayı yine DSLR gibi kullanın diyorlar

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