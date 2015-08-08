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Çantada taşınabilen kişisel ulaşım aracı: WalkCar

3 yıl
9,3b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çantada taşınabilen kişisel ulaşım aracı: WalkCar
 
Her ne kadar yürümek daha sağlıklı bir ulaşım tercihi olsa da, firmalar motorlu kişisel ulaşım araçları üzerinde aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Bunun en son örneklerinden Japonya merkezli WalkCar, çantada taşınabilecek kadar kompakt yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
26 yaşındaki Kuniako Saito ve Kakao Motors ekibi tarafından görücüye çıkartılan WalkCar, iç ya da dış mekan olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanmış durumda. İç mekan versiyonu 2 KG, dış mekan versiyonu ise 3 KG olan kişisel ulaşım aracı, gereken gücü lityum iyon bataryasında alıyor ve belirtildiği kadarıyla 3 saatlik şarj ile 12 Km yol yapabiliyor.
Saatte maksimum 10 km hıza çıkabilen WalkCar, alüminyumdan üretilen gövdesinde 120 KG taşıma kapasitesi sunuyor ve bu sayede geniş bir kullancı kitlesine hitap ediyor. Kullanımının oldukça kolay olduğunu belirtilen araç, üzerine çıkılmasıyla otomatik olarak çalışmaya başlıyor ve vücut ağırlığının verildiği yöne doğru hareket edebiliyor.
Boyutu nedeniyle kol çantasında dahi taşınabilecek bir alternatif ortaya koyan ve bu sayede park sorunu yaşatmayan WalkCar, önümüzdeki sonbahar aylarında popüler bağış platformu Kickstarter'da destek arayacak ve herşey beklendiği giderse yaklaşık 800$ fiyat etiketiyle 2016 yılında raflardaki yerini alacak.

http://venturebeat.com/2015/08/07/pocket-sized-personal-transporters-could-soon-be-seen-on-the-streets-of-tokyo/ Yorum Yaz
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ugacomtr 3 yıl en beğenilen
sizleri bilmem ama ayakta durunca benim belim ve ayak altlarım fena agriyor. 1 saat ayakta sabit duracagima yürürüm daha iyi.
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Captain_Ivy 3 yıl
ilk gördüğümde, adam macbookun üstüne biniyo sandım
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muratkaya 3 yıl
Geleceğin ulaşım aracına bakıyorsunuz, 10 yıl sonra burada yazdıklarınızı hatırlarsınız.
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DH Misafiri 3 yıl
maksimum 120 kilogram diyor.insanları gençleri bu tarz şeylere alıştırıp zaten spor kültürü olmayan cağnım ülkemizde dahada tembel nesille zaten 20 yıl sonra buna binip dolaşamayacaklar.
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tricore 3 yıl
bunu patronlar teftiş yaparken kullanır düşünsenize , lak diye karşına bununla çıktığını
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shadowtr 3 yıl
çok iyi... ufak şehirlerde büyük kullanıcı kitlesi yakalayabilir.
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youallstupid 3 yıl
Gezerken yorulursam diye acil durum cihazı :p (hayallerde) evet pahalı ama büyük bir ihtimalle cihaz gelir düzeyi yüksek olan insanlara hitaben yapılmış olabilir.
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savinelli 3 yıl
elektrikli kaykayın kare modeli
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fuujitsu 3 yıl
Bunu japonya da rahat kullanirlar duz yolda. Bizim ulkeye gelse yerdeki cope ya da asfalt cukuruna felan takilir duser adam.
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Parallel Killer 3 yıl
drone'lardan sonra bir scooter haberi
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tobepeople 3 yıl
komedi la tartıya binip geziyormuş gibi adamlar onun yerinbe şu aşağıdakiler çok daha iyi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

aynı zamanda bavullardaki güç kullanmadan uzayan çekme kolu var ve fiyatları değişiyor 150 dolara bile bulmak mümkün tabiki özelliği azalarak tr.aliexpress.com/...
tr.aliexpress.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

buda diğer çeşiti tr.aliexpress.com/...
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crowland 3 yıl
muratkaya
Geleceğin ulaşım aracına bakıyorsunuz, 10 yıl sonra burada yazdıklarınızı hatırlarsınız.

benzerleri buyuk ve pahalı ama bu olmus sımdıden alısverıs merkezlerinde gorur gıbıyım
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muratkaya 3 yıl
Geleceğin ulaşım aracına bakıyorsunuz, 10 yıl sonra burada yazdıklarınızı hatırlarsınız.
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Mr xXx 3 yıl
İlla kullanan insanlar olacaktır onlara saygı duyarım.. Benim için über gereksiz bir cihaz, bisiklet alırım, motor alırım daha iyi, hiç değilse bir işe yarar sonuçta parayı ağaçtan toplamıyoruz
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acura07 3 yıl
oturagı olmadıgından pek bır espırısı yok.

katlanabılır hafıf bır oturakla cok ıs gorebılır :)
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