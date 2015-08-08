Çantada taşınabilen kişisel ulaşım aracı: WalkCar

Her ne kadar yürümek daha sağlıklı bir ulaşım tercihi olsa da, firmalar motorlu kişisel ulaşım araçları üzerinde aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Bunun en son örneklerinden Japonya merkezli WalkCar, çantada taşınabilecek kadar kompakt yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

26 yaşındaki Kuniako Saito ve Kakao Motors ekibi tarafından görücüye çıkartılan WalkCar, iç ya da dış mekan olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanmış durumda. İç mekan versiyonu 2 KG, dış mekan versiyonu ise 3 KG olan kişisel ulaşım aracı, gereken gücü lityum iyon bataryasında alıyor ve belirtildiği kadarıyla 3 saatlik şarj ile 12 Km yol yapabiliyor.

Saatte maksimum 10 km hıza çıkabilen WalkCar, alüminyumdan üretilen gövdesinde 120 KG taşıma kapasitesi sunuyor ve bu sayede geniş bir kullancı kitlesine hitap ediyor. Kullanımının oldukça kolay olduğunu belirtilen araç, üzerine çıkılmasıyla otomatik olarak çalışmaya başlıyor ve vücut ağırlığının verildiği yöne doğru hareket edebiliyor.

Boyutu nedeniyle kol çantasında dahi taşınabilecek bir alternatif ortaya koyan ve bu sayede park sorunu yaşatmayan WalkCar, önümüzdeki sonbahar aylarında popüler bağış platformu Kickstarter'da destek arayacak ve herşey beklendiği giderse yaklaşık 800$ fiyat etiketiyle 2016 yılında raflardaki yerini alacak.

http://venturebeat.com/2015/08/07/pocket-sized-personal-transporters-could-soon-be-seen-on-the-streets-of-tokyo/