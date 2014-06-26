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Cardboard projesi ile evinizde kendi sanal gözlüğünüzü yapın

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Cardboard projesi ile evinizde kendi sanal gözlüğünüzü yapın

Google I/O 2014 konferansında tanıtılan pek çok yazılım ve donanım ürününün yanısıra Cardboard projesi de ilgi gören aktivitelerden biri oldu.

Son dönemde trendi giderek yükselen sanal gerçeklik gözlükleri, Google'ın Cardboard projesi ile kendi evinizde yapabileceğiniz bir cihaz haline geliyor. Cardboard projesi, uyumlu bir uygulama ve akıllı telefonunuzu yerleştireceğiniz karton bir sanal gerçeklik gözlüğünden oluşuyor. Projenin belkemiği ise karton gözlük.

Karton gözlük I/O 2014 konferansında katılımcıların katlayıp yapıştırarak hazırlayacakları bir paket içerisinde kullanıma sunuldu. Ancak evinizdeki malzemeler ve satın alacağınız bazı bileşenlerle siz de kolay bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Google neleri biraraya getireceğinizi ayrıntılı bir şekilde anlatmış.

Karton gözlük yapımında Android telefonu algılayacak NFC etiketi, gerektiğinde tıklama yapabileceğiniz bir mıknatıs ve sanal gözlük tecrübesi yaşatacak iki adet 40mm odak mesafeli lens en önemli bileşenler. Ayrıca en iyi tecrübe için akıllı telefonda NFC ve mıknatıs algılayıcının olması da gerekiyor.

Karton gözlüğe akıllı telefonunuzu yerleştirdikten sonra NFC etiketi bunu algılıyor ve uygulamayı açıyor. Uygulama içerisinde yer alan pek çok sanal gerçeklik demosunu tecrübe edebilirken, tıklama gereken durumlarda mıknatısa dokunmanız yeterli oluyor. Cihazın kamerası da sanal gerçeklik oluştururken sisteme yardımcı oluyor. 

Kullanıcılar isterse deneysel yazılım geliştirme aracı sayesinde kendi sanal gerçeklik uygulamalarını da geliştirebiliyor. Bu bakımdan potansiyeli oldukça yüksek bir proje olduğu belirtiliyor.  

https://developers.google.com/cardboard/ Yorum Yaz
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hakanguven 2 yıl
google cardboard lensi konusunda yardımcı olabilirim. bilginize
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DH Misafiri 2 yıl
bırak bu işleri dediklerinde bırakıyorsan mücit değilsin, sanıyorsunuz ki sadece türklere bırak bu işleri diyorlar. halbuki biraz büyük dehaları hayatını okursanız hepsi bu tür ufak tefek şeylerle karşılaşmışlardır. ama hepsinin ortak yanı ısrarcılık.
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DH Misafiri 2 yıl
abi bişey sorcam benim gözlüğümde o tuştan yok nasıl yapabilirim bi yardımcı olun
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DH Misafiri 3 yıl
DigitalWorld
mehmedaltair türkler yapsa bırak bu boş işleri diyip heves kırıyorlar o yüzden bizden çıkmaz böyle şeyler
Daha çocuk sayıldığım yaşlarda liseden önce elektrik motoruna sürücü devresi yapıp nesnelerden ses çıkarmayı sağlamıştım. En güzeli de motor milini ısırınca oluyordu Dolby Digital yanında halt yemiş.
Sonra aynen dediğin tepki ile karşılaştım kimse ilgi göstermedi. Ben de boşverdim. Sonra üniversiteye gittik. Aradan yıllar geçti. 6 yıldır da çalışıyorum. Discovery de bir de ne göreyim. Adamın biri almış patentini TV ye çıkmış. Bilmem kaç yıllık araştırma diye konuşuyor ya öldüm ya yemin ederim hiç dinlemem o an müslüm den şarkı açıp jilet atmak geldi içimden. Yahu ben 16 yıl önce yapmışım adam araştırma diyor ya. Arkadaş o sıra okudum işte hoparlör nasıl bir şey diye. Hımmmmm. Manyetik alan içindeki kabloya elektrik verince kablo hareket ediyor ona bağlı diyafram titreşiyor ve ses oluyor. Hımmmmm dedim ararken bulduğum başka bir şey ilgimi çekti. Dedim e elektrik motoru da aynı değil mi? Tek farkı birinde ileri geri hareket var diğerinde sağa sola. Dedim acaba bağlasam ne olur. Önce müzik setinde denedim açıkçası ses geliyordu ama sürekli sigortası atıyordu. Sonra bir radyo söküp, direnç yükseltme akım gerilim derken çok fazla bilgi sahibi olmadan deneme yanılma ile yaptım. Çok ta güzel oluyordu ama yani. Şimdi adamlar bunun gibi bir şeyi paraya çevirdi. Niye? Çünkü biri destek oldu dedi sen bunu yap para kazanırsın. Bizde öyle mi? Bırak bu işleri derler ancak. Hani yapacan da ne olacak olayı. Şimdi düşünüyorum da ben çocukluğumda bile böyle bir şeyi becerebildim ve destek olan olmadığı için bilinmediysem. Kim bilir ne dehalar ne fikirler ile ortaya çıktı da benim gibi Başımıza icat çıkarma tepkileri ile hayata küstü. Yeminle biri çıksa desen ölümsüzlüğün yolunu buldum dese. Bizimkiler çıkar ulan başımıza icat çıkarma zaten kalabalığız der.
Şimdi 3D nin çalışmasını okumuştum zamanında yine. Olay basit iki göze farklı ( Aynı görüntünün ) görüntü vermek. Bunu yapmak için TV de polarizasyon kullanılıyor. Daha ilk saniyede 2 şey aklıma aklıma gelmişti; Ya bir gözlük olsa içine iki tane küçük projekjiyon yapsan ( Misal Galaxy Beam deki gibi küçük bir şey. ) o da direkt göz bebeğine yansıtsa videoyu çerçevesiz film izlersin sanki içindeymiş gibi manyak olmaz mı? ve TV aslında iki farklı görüntü veriyor ise aynı anda iki kişi farklı şey de izleyebilir yani diye. Hani birinin ciddiye alacağını bilsem belki üstüne kafa yoracaktım belki de şimdi patent paralarını yiyordum ve burada bu mesajı atmaktansa özel adamda keyif çatıyordum. Kim bilir.
Yani TR de fikre değer veren yok. Çakallık fikirden sayılıyor ise ona ekmek var ama işte.

Hep sonradan gelir akıl bizde. Şu anda senin yaptığın gibi. Valla ben düşünmüştüm bunu deriz. Oysa atladığımız bir şey var: Elin oğlu düşünmüyor, beyinleri eğitiyor ve yapıyor. Düşünerek yapılsaydı, işte o zaman bizim gibi başka şeye aklı ermeyenler her şeyi yapardı. Yetenekler anadan doğma olmuyor, bağımsız bütçeli ÜNİVERSİTEsi olmayan bir ülkede bilgi birikimi de olmaz, icat da olmaz. Bu basit kağıt katlamalarına bile hayranlıkla bakarken içimizden geçen küçümseme bizim onlarla olan farkımızdır.
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DH Misafiri 3 yıl
Vr çalışmıyo barkotsuz demoda onu nasıl hallede bilirim ?
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prof.dr.13175 4 yıl
su kenardaki tuş olayı nasıl çalışıyor?
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DigitalWorld 4 yıl prof.dr.13175
prof.dr.13175

su kenardaki tuş olayı nasıl çalışıyor?


Normalde telefon ekranına metal ya da mıknatıslı bir obje yaklaştırdığında ekran bunu algılar.

Google da demişki telefon cardboard içinde iken millet telefona dokunamayacağına göre ben bu mıknatıs hareketini tıklama olarak kullanayım demiş. Basit ama zekice.
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adogs 4 yıl
Adamlar hemen çakmasını yapmışlar.
dodocase.com/...
kargo üründen pahalı olmasa alacaktım ama kargo 32dolar tutuyor.
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ssbrutality 4 yıl
'Bağzı' Ne La? :D
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adogs 4 yıl
'40mm odak mesafeli lens' bunu nasıl temin edebiliriz? Türkiye de nerede bulabiliriz?
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emre1393 4 yıl
çok basit ve bir o kadar etkili bir proje, malzemeleri bulup yapmayı düşünüyorum, tek sıkıntı telefon uyumlu olacak mı denemek lazım en başta.
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ekuLoN 4 yıl
İnsanlar karton kullanarak sanal gerçeklik deneyimi yaşayabiliyolar biz hala tırı vırı işlere odaklanıp vakit kaybediyoruz. Hakikaten, kahrolsun bağzı şeyler.
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DigitalWorld 4 yıl ekuLoN
sgs2

İnsanlar karton kullanarak sanal gerçeklik deneyimi yaşayabiliyolar biz hala tırı vırı işlere odaklanıp vakit kaybediyoruz. Hakikaten, kahrolsun bağzı şeyler.


Valla bu da olduğu için mutluyum.

Sword Art Online gibi bir teknolojinin gerçek olması ümidim iyice arttı diyebilirim.

Sword Art Online nedir bilmeyenler lütfen ilk bölümü izlesin. Tavsiye ederim çok iyi yapımdır. Hepi topu ilk 20 dakikayı izleseniz sarar zaten.


cs541401v4.vk.me/...
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