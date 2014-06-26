Cardboard projesi ile evinizde kendi sanal gözlüğünüzü yapın





Google I/O 2014 konferansında tanıtılan pek çok yazılım ve donanım ürününün yanısıra Cardboard projesi de ilgi gören aktivitelerden biri oldu.





Son dönemde trendi giderek yükselen sanal gerçeklik gözlükleri, Google'ın Cardboard projesi ile kendi evinizde yapabileceğiniz bir cihaz haline geliyor. Cardboard projesi, uyumlu bir uygulama ve akıllı telefonunuzu yerleştireceğiniz karton bir sanal gerçeklik gözlüğünden oluşuyor. Projenin belkemiği ise karton gözlük.





Karton gözlük I/O 2014 konferansında katılımcıların katlayıp yapıştırarak hazırlayacakları bir paket içerisinde kullanıma sunuldu. Ancak evinizdeki malzemeler ve satın alacağınız bazı bileşenlerle siz de kolay bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Google neleri biraraya getireceğinizi ayrıntılı bir şekilde anlatmış.





Karton gözlük yapımında Android telefonu algılayacak NFC etiketi, gerektiğinde tıklama yapabileceğiniz bir mıknatıs ve sanal gözlük tecrübesi yaşatacak iki adet 40mm odak mesafeli lens en önemli bileşenler. Ayrıca en iyi tecrübe için akıllı telefonda NFC ve mıknatıs algılayıcının olması da gerekiyor.





Karton gözlüğe akıllı telefonunuzu yerleştirdikten sonra NFC etiketi bunu algılıyor ve uygulamayı açıyor. Uygulama içerisinde yer alan pek çok sanal gerçeklik demosunu tecrübe edebilirken, tıklama gereken durumlarda mıknatısa dokunmanız yeterli oluyor. Cihazın kamerası da sanal gerçeklik oluştururken sisteme yardımcı oluyor.





Kullanıcılar isterse deneysel yazılım geliştirme aracı sayesinde kendi sanal gerçeklik uygulamalarını da geliştirebiliyor. Bu bakımdan potansiyeli oldukça yüksek bir proje olduğu belirtiliyor.

https://developers.google.com/cardboard/