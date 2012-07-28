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Casio'dan zorlu koşullara dayanıklı iki yeni Android tablet: V-T500-E and V-T500-GE

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Casio'dan zorlu koşullara dayanıklı iki yeni Android tablet: V-T500-E and V-T500-GE
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Hazırladığı saatlerle ve dijital kameralarla yakından tanınan Casio, Android tablet arenasında da şansını deniyor. Firmanın iş dünyasını hedef alan iki yeni modeli V-T500E ve V-T500-GE, kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.
Bir metre yükseklikten düşmeye, toza ve neme dayanıklı tasarımlarıyla ön plana çıkan tabletler, 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 platformundan (ARM Cortex-A9 tabanlı), PowerVR SGX540 GPU'dan ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Google'ın Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini kullanıyor.
10.1-inç boyutunda, LED arka aydınlatmalı dokunmatik ekrana (çözünürlük belirtilmemiş) ve 16 GB dahili flash belleğe yer verilen tabletlerin, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerası mevcut. Kamera, 720p video kaydı yapabiliyor. Bluetooth 4.0 ve NFC (Yakın alan iletişim) desteği sunan tabletler, daha yüksek güvenlik önlemlerinin gerektiği uygulamalar için SAM (Secure Access Module) slotunu bünyelerinde barındırıyor.
Casio, tabletlerin fiyatına ve çıkış tarihlerine ilişkin bilgi vermemiş. V-T500-GE ile V-T500-E arasındaki farklar da henüz bilinmemekte.
Casio'dan zorlu koşullara dayanıklı iki yeni Android tablet: V-T500-E and V-T500-GE
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1963bursa 7 yıl
Ekranları büyütmeleri şart, kullanışlı bir şekilde SSD de takılabilmeli, yeni modeller half slim SSD destekli.
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saijero 7 yıl
Casio donanım olarak sağlam yapacağına inanıyorum. Ancak performansı tartışılır. sonuç olarak fiyatı bekleyeceğiz. Donanımdan dolayı da ucuz olacağını sanmıyorum. ama pazara girmesi güzel. Rekabet Rekabet...
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ufuks36 7 yıl
Ne fark olabilir bir dusunelim, VT500-GE de sim kart yuvasi vardir muhtemelen ;)
Fiyatlari Toughbook'lar gibi olmazsa is gorebilir.
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z_vitamini 7 yıl
İçinde hesap makinesi varsa 249 fonksiyonlu alabilirim.
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