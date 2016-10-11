Casper Excalibur E800 ile maksimum oyun keyfi sizi bekliyor

25. yaşını kutlayan Casper, birkaç ay önce satışa sunduğu Excalibur dizüstü oyun bilgisayarı ailesinin masaüstü sürümlerini de piyasaya süreceğini duyurdu. Excalibur ailesinin yeni üyesi E800 ile gelişmiş donanım özellikleri sunan Casper, maksimum performans vadediyor.

Öyle ki cihazda Nvidia Geforce GTX 1080, 1070 veya 1060 ekran kartı, 6. nesil Intel 6700K OverClock işlemci, Balistix Elite Bellek, Super SSD, sessiz ve verimli PSU, sıvı soğutma teknolojisi, ışıklı oyuncu klavyesi ve mouse, oyun kullanımı için tasarlanmış anakart gibi üstün özellikler bulunuyor.

Şeffaf tasarım ve üç farklı soğutma seçeneği

Üstelik Excalibur’un yan panellerinde cam kullanan Casper, böylelikle içi görünen şeffaf bir tasarımla geliyor. 7 farklı renkten oluşan LED aydınlatmanın yanı sıra 4 adet 120 mm LED Kasa fanı ile soğutmaya destek sağlanıyor. Ayrıca 7 adet genişleme yuvası, LED kontrol düğmesi, 2 adet USB 3.1 ve 2 adet USB 2.0 gibi çıkışları da kasanın üzerinde bulunduruyor.

Diğer taraftan soğutma konusunda farklı seçenekler sunan Excalibur, ürünü satın alırken açık devre sıvı soğutma, kapalı devre sıvı soğutma ve normal fan soğutma olmak üzere üç seçenekli konfigürasyon kurulabiliyor. Casper Excalibur E800 modellerini GeForce GTX 1070, ve 1080 ekran kartı ile satın alanlara ise Gears of War 4 oyunu 30 Ekim’e kadar ücretsiz olarak hediye ediliyor.

DDR4 2666 Mhz Soğutuculu RAM

seçimli olarak satın alınabilen 16 GB (2x8) ve 32 GB (4x8) Balistix Elite 2666Mhz DDR4 bellekler, üzerindeki alüminyum soğutucu modüller sayesinde bellekler kendi kendini soğutabiliyor. Sıcaklık sensörüne de sahip olan bellekler DDR3’e göre yüzde 50’ye kadar daha fazla bant genişliği sunuyor. Bu bant genişliği çok daha hızlı veri transferi sağlarken, üst düzey bir performans sunuyor.

SSD seçeneği sayesinde verilere 10 kat daha hızlı erişim sağlayan Casper Excalibur E800, sadece birkaç saniye içerisinde açılıyor ve oyunları açmak sadece birkaç saniye alıyor.

NVIDIA Geforce Ekran Kartları ile VR Kullanım İmkanı

Excalibur E800 modellerinde opsiyonel olarak Geforce GTX 1060, 1070 ya da 1080 ekran kartı tercih edilebiliyor. GeForce GTX 1080, Dota 2, Legend, World of Warcraft, Battlefield gibi popüler oyunlar en yüksek çözünürlükte ve üst düzey masaüstü PC oyun performansıyla deneyimlenebiliyor.

Üstelik Geforce GTX 1080 sayesinde en yeni oyunları 3 kata kadar daha hızlı performans ile oynanabiliyor. Yeni ekran kartı gelecek nesil VR teknolojilerini de destekliyor.