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Casper Excalibur E800 ile maksimum oyun keyfi sizi bekliyor

Oyun dizüstü modelleri olan Excalibur ailesini masaüstünde de genişletmeye karar veren Casper, Excalibur E800 modellerinde gelişmiş donanım özellikleriyle üstün performans sağlıyor.
2 yıl
1,7b
1
22
Taşınabilir Bilgisayarlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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25. yaşını kutlayan Casper, birkaç ay önce satışa sunduğu Excalibur dizüstü oyun bilgisayarı ailesinin masaüstü sürümlerini de piyasaya süreceğini duyurdu. Excalibur ailesinin yeni üyesi E800 ile gelişmiş donanım özellikleri sunan Casper, maksimum performans vadediyor.
Öyle ki cihazda Nvidia Geforce GTX 1080, 1070 veya 1060 ekran kartı, 6. nesil Intel 6700K OverClock işlemci, Balistix Elite Bellek, Super SSD, sessiz ve verimli PSU, sıvı soğutma teknolojisi, ışıklı oyuncu klavyesi ve mouse, oyun kullanımı için tasarlanmış anakart gibi üstün özellikler bulunuyor.

Şeffaf tasarım ve üç farklı soğutma seçeneği 

Üstelik Excalibur’un yan panellerinde cam kullanan Casper, böylelikle içi görünen şeffaf bir tasarımla geliyor. 7 farklı renkten oluşan LED aydınlatmanın yanı sıra 4 adet 120 mm LED Kasa fanı ile soğutmaya destek sağlanıyor. Ayrıca 7 adet genişleme yuvası, LED kontrol düğmesi, 2 adet USB 3.1 ve 2 adet USB 2.0 gibi çıkışları da kasanın üzerinde bulunduruyor. 
Diğer taraftan soğutma konusunda farklı seçenekler sunan Excalibur, ürünü satın alırken açık devre sıvı soğutma, kapalı devre sıvı soğutma ve normal fan soğutma olmak üzere üç seçenekli konfigürasyon kurulabiliyor. Casper Excalibur E800 modellerini GeForce GTX 1070, ve 1080 ekran kartı ile satın alanlara ise Gears of War 4 oyunu 30 Ekim’e kadar ücretsiz olarak hediye ediliyor.

DDR4 2666 Mhz Soğutuculu RAM

seçimli olarak satın alınabilen 16 GB (2x8) ve 32 GB (4x8) Balistix Elite 2666Mhz DDR4 bellekler, üzerindeki alüminyum soğutucu modüller sayesinde bellekler kendi kendini soğutabiliyor. Sıcaklık sensörüne de sahip olan bellekler DDR3’e göre yüzde 50’ye kadar daha fazla bant genişliği sunuyor. Bu bant genişliği çok daha hızlı veri transferi sağlarken, üst düzey bir performans sunuyor. 
SSD seçeneği sayesinde verilere 10 kat daha hızlı erişim sağlayan Casper Excalibur E800, sadece birkaç saniye içerisinde açılıyor ve oyunları açmak sadece birkaç saniye alıyor.

NVIDIA Geforce Ekran Kartları ile VR Kullanım İmkanı

Excalibur E800 modellerinde opsiyonel olarak Geforce GTX 1060, 1070 ya da 1080 ekran kartı tercih edilebiliyor. GeForce GTX 1080, Dota 2, Legend, World of Warcraft, Battlefield gibi popüler oyunlar en yüksek çözünürlükte ve üst düzey masaüstü PC oyun performansıyla deneyimlenebiliyor.
Üstelik Geforce GTX 1080 sayesinde en yeni oyunları 3 kata kadar daha hızlı performans ile oynanabiliyor. Yeni ekran kartı gelecek nesil VR teknolojilerini de destekliyor.

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Antiturbolinea 2 yıl
Fatal error
casper+gaming=err_result 876
shutdown starting
shutdown failed
casper+kalite=err_result 497
teknik destek için casper
fatal error
olmayan bir firmaya başvurun
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romantrvr 2 yıl
7700 K Şubat ayında çıkacak galiba . Notebook desktopa göre daha erken çıkıyor işlemci konusunda.
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Holigan-Slayer 2 yıl
Casperi onceden cok iyi zannederdim casperi olan cok havali gelirdi bana ama casper sandigim gibi degilmis
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Ters Adam 2 yıl
Casper nedir Allah askina bu markaya para veren pisman olur.
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berke_17 2 yıl
gamer pc capser

reklam kokan hareketler bunlar
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zordönem 2 yıl
Fiyatlar 7000 10000 arasında değişiyor sanırım.
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zordönem 2 yıl
Yav arkadaş tamam bende casper pek haz etmem, ama adamlar yapmış bu defa 1060 1070 1080 takmış en kral parçaları takmış daha ne olsun onu anlamadım.benim sistemden iyi olmuş.
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atesses 2 yıl
Casper bu parçaları toplamış. Çöp olan ne? Parçalar mı? Üründe en iyi parçalar kullanılmış, belki toplama yapılırsa biraz daha uygun olabilir ona detaylı inceleme yayınlanınca bakarız. Bu arada toplama her zaman tüm markalara göre daha cazip olur.Bu casper'a özel bir durum değil. Buda çok normaldir. Çünkü içerisinde hem işletim sistemi yoktur, hemde sadece parça garantisi verilir.
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kralorti70 2 yıl
Caspersa bulasmican aga
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abraxsas 2 yıl
casper bir kaç defa düşünmek lazım, sonun dada arkana bakmadan topuk.
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