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Casper Excalibur G670 satışa çıkıyor

Sekizinci nesil Intel işlemci ve Nvidia GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 ekran kartı ile tatmin edici bir düzeyde oyun tecrübesi sunmayı amaçlayan Casper Excalibur G670 satışa çıkıyor.
3 ay
4,1b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper’ın üst seviyede oyunculara ve profesyonellere hitap eden bilgisayar serisi Excalibur’a yeni bir üye daha eklendi. Excalibur G670 modeli sekizinci nesil Intel işlemci ve kaliteli ses sistemi ile dikkat çekiyor.

Casper Excalibur G670 özellikleri

Casper Excalibur G670 modelinde 15.6 inçlik Full HD çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Parlamaz yapıdaki ekran üzerine düşen bütün ışıkları emerek yansımaları engelliyor. IPS özelliği ile 178 dereceye kadar aynı netliği yakalayabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "HQ Trivia ses tabanlı bir yarışma başlattı"

Modele 4.1GHz hızına kadar çıkabilen 6 çekirdekli Intel Core i7 8750H işlemcisi güç veriyor. Grafik tarafında ise Nvidia GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 ekran kartına yer verilmiş. Gelişmiş soğutma sistemi en verimli soğutmayı sağlıyor.

Casper Excalibur G670 modeli Dolby Digital ses sistemi sayesinde ayak seslerini bile kullanıcıya iletiyor. Ayrıca alt kısmında bulunan ekstra subwoofer hoparlörü ile kaliteyi koruyarak sesi 78 dB’den 90 dB’ye çıkartabiliyor

Diğer taraftan RGB aydınlatmalı klavye renklerin tonlarını değiştirmeye ve aynı anda farklı renkleri uygulamaya olanak sağlıyor. Casper Excalibur G670 için henüz bir fiyat açıklanmadı ancak bir önceki model 6000TL fiyat etiketine sahipti.

 

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susesa 3 ay
Gözüne dizine dursun Casper... O çerçeve ne la öyle
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TheNewAtilla 3 ay
vaktinde nasıl milleti tokatladılarsa hala batmadılar
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WmGMD 3 ay
Oyuncu notebook u adı altında çıkan çöplerden biri bence. Gereksiz yüksek fiyatlar ve ısınıp termal throtling yaşayan anlamsız makineler .
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renega 3 ay
İnsan sadede iş için leptop almalı. Oyunculuk için almak saçma. Ps4 + vr gözlük + oyunlarının parası = gtx 1050 leptop parası
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stalker(1979) 3 ay
Yeni deyince bende RTX li bir seri anladım.
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ssbrutality 3 ay
Güler misin Ağlar mı?
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Askaparta 3 ay
Casper’a bir türlü ısınamadım. Ama en iyi yerli sanırım.
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renega 3 ay Askaparta
Her kuruşu amerikada yaşayan birkaç türk yöneticiye gidiyor
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sertacaygun 3 ay
İki defa Monster sahibi oldum. 2 bilgisayar da nispeten yakın sayılabilecek zamanda servislik oldu. Birisi fan, kronik sorundu. Diğerinde de subwoofer'dan "bızt" gibi buffer yetmeme gibi sesler geliyordu. Birisi haftasonu, birisi 29 Ekim'e rağmen çok çok kısa sürede halledildi. Hatta ilk Monster bilgisayarı, ev arkadaşımın kutusuyla yolladığım için hediye olarak da bir adet boş kutu yollamışlardı. Buradaki mesele kısa sürede servislik olması değil. Custom cihazlarda böyle şeyleri normal görüyorum (araba, elektronik, müzik enstrumanı vs) Ama servisi beni iki defasında da çok memnun etti Monster'ın. Tüm yakınlarıma ilk tavsiye ettiğim marka.
Öncesinde 2 defa Lenovo ve bir adet Samsung da girdi, hatta ilk kendime ait bilgisayarım Samsung idi sene 2010'da. Lenovo'lar gitmedi servise ama Samsung'u temizlenmesi için yolladım. O da iyiydi zamanında.
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_bluescream_ 3 ay
çerçeveler çok kalın yeni kasa monsterlar da hoş
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sreylare 3 ay
Sadece o seneye, 2012, has rekabetçi oldu. Babam kardeşime 2013te 3630qm işlemcili Casper marka bir notebook aldı, ekran kartı daha iyiydi ancak pilde benim bilgisayarın yarısı anca ederdi wifi devamlı kopardı harddiski ve kulaklık çıkışı da çabuk bozuldu. Ara ara çok ısınır ve kapanırdı işte o seneden beri özellikler ve malzeme kalitesi düştü, fiyatlar arttı.
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casper excalibur g670, casper ve
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