Casper Excalibur G670 satışa çıkıyor

Casper’ın üst seviyede oyunculara ve profesyonellere hitap eden bilgisayar serisi Excalibur’a yeni bir üye daha eklendi. Excalibur G670 modeli sekizinci nesil Intel işlemci ve kaliteli ses sistemi ile dikkat çekiyor.

Casper Excalibur G670 özellikleri

Casper Excalibur G670 modelinde 15.6 inçlik Full HD çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Parlamaz yapıdaki ekran üzerine düşen bütün ışıkları emerek yansımaları engelliyor. IPS özelliği ile 178 dereceye kadar aynı netliği yakalayabiliyorsunuz.

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Modele 4.1GHz hızına kadar çıkabilen 6 çekirdekli Intel Core i7 8750H işlemcisi güç veriyor. Grafik tarafında ise Nvidia GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 ekran kartına yer verilmiş. Gelişmiş soğutma sistemi en verimli soğutmayı sağlıyor.

Casper Excalibur G670 modeli Dolby Digital ses sistemi sayesinde ayak seslerini bile kullanıcıya iletiyor. Ayrıca alt kısmında bulunan ekstra subwoofer hoparlörü ile kaliteyi koruyarak sesi 78 dB’den 90 dB’ye çıkartabiliyor

Diğer taraftan RGB aydınlatmalı klavye renklerin tonlarını değiştirmeye ve aynı anda farklı renkleri uygulamaya olanak sağlıyor. Casper Excalibur G670 için henüz bir fiyat açıklanmadı ancak bir önceki model 6000TL fiyat etiketine sahipti.