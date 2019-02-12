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HQ Trivia ses tabanlı bir yarışma başlattı

Google ile iş birliğine giden HQ Trivia, Google Assistant destekli belirli ürünlerde ses tabanlı bir bilgi yarışması başlattı. HQ University kullanıcıları bilgi yarışmasına hazırlayacak.
3 ay
3b
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Canlı bilgi yarışmaları kategorisinin lideri durumunda olan HQ Trivia uygulaması Google ile deneysel bir projeye başladı. Oyun Google Assistant destekli akıllı telefon, hoparlör ve akıllı ekranlarda oynanabiliyor.

HQ University neler sunuyor?

HQ University adındaki oyun anlaşılacağı üzere sesli olarak oynanıyor. Google Home ürünleri, Google Assistant destekli akıllı telefonlar ve akıllı ekranlar oyuna uygun cihazlar olarak açıklandı.

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Yarışmayı yine Scott Rogowsky sunuyor ve Fredo adında yardımcı bir ses robotu daha var. Kullanıcılar giderek zorlaşan 12 soruya cevap vermek zorunda. Yarışmanın sonunda ise herhangi bir para ödülü verilmiyor. Ekranı olan cihazlarda farklı etkileşimlerin olacağı da ifade ediliyor.

HQ University daha çok kullanıcıların canlı bilgi yarışmasına aşina olmaları ve hazırlanmaları için düzenleniyor. Yukarıda da bahsedildiği gibi Google ile ortak bir proje ve uygulama geliştiricinin belirli bir ücret aldığı ifade ediliyor. Yarışma belirli bölgelerde oynanabiliyor.

Google akıllı ses ürünlerini daha tanınır hale getirmek amacıyla bu tarz projeler yapmaya devam ediyor. CBS Sports ve The Guardian platformları da Google için sesli etkileşim uygulamaları geliştirmişti.

 

https://digiday.com/marketing/hq-trivia-expands-to-google-assistant-for-voice-first-trivia/ Yorum Yaz
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