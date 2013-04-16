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Casper Nirvana 14 Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme
6 yıl
3,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
71
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Casper Nirvana ailesinin 14" 'lik ekrana sahip ve pembe rengiyle daha çok bayanlara hitap eden dizüstü bilgisayarını inceliyoruz.
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AF.R
6 yıl
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yıl olmuş 2013 hala Casper laptop kullanılıyor.
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FuatAyral
6 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
sene 2006 filan ilk bilgisayarım casper oldu evkurdan aldık o dönemler 13 yaşıma yeni girdim deli gibi knight online oynuyorum evkurunda saplamalarıyla 1800 e yakın para vermiştik laptopa gayet soğuk bir kış günüydü karakteri pazara bırakıp uyumuştum sabah uyandıgımda ekranda 6 tane knight online açıktı allah allah anlam veremedim ne olurki bu bilgisayara bi reset attım bir daha bilgisayarım açılmadı garantiye gönderdik bilgisayarı ekran kartı işlemcisinin yandıgını ve tamirinin 450 tl oldugunu söylediler biz bizim suçumuzun olmadıgını kanıtlıyamadık kullancı hatası dendi ilk bilgisayarımın olması ve 3. ayda perte çıkması beni çok üzmüştü yeni alınan bilgisayarımın artık olmadıgınamı yanayım ailemin beni suçlu görmesinemi yanayım kanıtlıyamadıgımız olaylaramı yanayım yani demem o ki casper allah belanı versin çocuklugumun içine sıçtın...
sene 2006 filan ilk bilgisayarım casper oldu evkurdan aldık o dönemler 13 yaşıma yeni girdim deli gibi knight online oynuyorum evkurunda saplamalarıyla 1800 e y...
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DH Misafiri
3 yıl
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I visited various sites however the audio feature for audio songs present at this web page is actually superb.|
maillot Bale enfant
hjzd.cn/...
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DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
casper iyi hoşsunda biraz donanıma önem versen birazda pazarlama işine.şu sitede bahsi geçen ürünleri ankarada büyük mağazaların sadece bir ikisinde bulabiliyorsun ki ankara alışveriş merkezi ve taknoloji marketi cenneti.üst düzey donanımları bulman marketlerde de pek mümkün değil kıytırık makineler var hepsinde.bayilerin yolunu tutuyorsun haliyle fiyat olarak daha güzel fiyat veriyorlar ama onlarında durumu içler acısı bir sipariş verdik 15 günde bulamadılar istediğimiz gibi bir makine.ürünler casperın sitesinde var satışta ama ne internetten ne bayiden ne marketten edinemiyorsun en erken 15 gün.İnternetten alsan kargosunun gelmeside var.Yerli firmasın iyi hoşta bu kadar mı zor bir yerli olarak bi bilgisayarı dağıtmak ankara gibi bir şehirde kaldıki türkiyenin göbeğinde iş böyleyse diğer illerde nasıldır biraz pazarlama ağınızı geliştirin böyle reklam vermekle 16 gb ram koymakla olmuyor sadece bu iş
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Reliq
6 yıl
editörün seçimi
İlk aidığım pc casper dı. Anakartı pegatron bellekler nanya, 1 gb ekran kartı vardı oooooo
1 Yanıt
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Krauser ll
6 yıl
editörün seçimi
Reliq
Reliq
İlk aidığım pc casper dı. Anakartı pegatron bellekler nanya, 1 gb ekran kartı vardı oooooo
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DH Misafiri
6 yıl
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pembe :)
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Reliq
6 yıl
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Just cause 2 de 4 fps almış gayet akıcı bir deneyim sunuyor :D
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FuatAyral
6 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
sene 2006 filan ilk bilgisayarım casper oldu evkurdan aldık o dönemler 13 yaşıma yeni girdim deli gibi knight online oynuyorum evkurunda saplamalarıyla 1800 e yakın para vermiştik laptopa gayet soğuk bir kış günüydü karakteri pazara bırakıp uyumuştum sabah uyandıgımda ekranda 6 tane knight online açıktı allah allah anlam veremedim ne olurki bu bilgisayara bi reset attım bir daha bilgisayarım açılmadı garantiye gönderdik bilgisayarı ekran kartı işlemcisinin yandıgını ve tamirinin 450 tl oldugunu söylediler biz bizim suçumuzun olmadıgını kanıtlıyamadık kullancı hatası dendi ilk bilgisayarımın olması ve 3. ayda perte çıkması beni çok üzmüştü yeni alınan bilgisayarımın artık olmadıgınamı yanayım ailemin beni suçlu görmesinemi yanayım kanıtlıyamadıgımız olaylaramı yanayım yani demem o ki casper allah belanı versin çocuklugumun içine sıçtın...
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Gl4dius
6 yıl
editörün seçimi
Casper yerli malı yurdum malı güzel ülkemin güzel firması ülkemizin insanlarını neden koyun yerine koyup kandırmaya bu kadar çok çabalıyor ki ? artık insanlarımızın büyük çoğunluğunun gözü açıldı Casper'da bunun farkına varmalı bir kez kazara ürün alan insan pişman olmamalı
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Ferucci
6 yıl
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Casper aldıktan sonra oturma odasına koyun hem üstünde yemek falan pişirir anneleriniz hanımlarınız hemde ısınma derdi olmaz doğalgazdan 100lira kar :)
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poyraz_371
6 yıl
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tamam yerli malı yurdum malı ama; nekadar da internet deneyimi için denilsede artık orta alt seviye akıllı telefonlar bile bu sayılanları yapıyor...bir de bir ton fiyat çekilmiş...kusura bakmasınlar ama insanlar artık okadar bilinçsiz değil....
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Soul741
6 yıl
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casper.com.tr/...
Bu laptop'u 999 liraya satıyorlar? Kaçırmayın hemen alın(!).
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maillot Bale enfant hjzd.cn/...
Bu laptop'u 999 liraya satıyorlar? Kaçırmayın hemen alın(!).