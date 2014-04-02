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Casper Nirvana CRY 17.3" Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme
5 yıl
82,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
71
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Casper'ın 17.3" boyutunda FULL HD ekrana sahip olan ve yüksek bileşenli donanımlarıyla dikkat çeken Nirvana CRY dizüstü bilgisayarını inceliyoruz.
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CYBERB0Y
5 yıl
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Pc sektöründe 3 mühendis olarak basladınız 1 tane sağlamlığıyla,kalitesiyle,güveniyle anılan bilgisayar yapmadınız türk'ün çok parası varmış gibi dandik ucuz oemler kullanıp son kullanıcıyı 2. bir alternatif bilgisayara yönlendiriyorsunuz zaten reklamlar ile kandırarak evkur vb. yerlerde dar gelirli ailelere satarak ilerliyorsunuz bir kere olsun bir düşünün öyle bir bilgisayar yapınki biz asus,alienware,, vb ürünlere özenmeyelim adamlar neler yapıyormuş demeyelim bizimkiler ne yapmış diyelim size güvenelim sizin ürünlerinizi alalım...
Pc sektöründe 3 mühendis olarak basladınız 1 tane sağlamlığıyla,kalitesiyle,güveniyle anılan bilgisayar yapmadınız türk'ün çok parası varmış gibi dandik ucuz o...
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1 Yanıt
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Tall Man
5 yıl
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Satarken 3 cigolayt ekran kartı var bütün oyunları açar diyecekler
1 Yanıt
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erdem3113
5 yıl
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Casper pişmanlıktır.
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DH Misafiri
3 yıl
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bugün aldım. casper'ı genelde beğenmiyorlar önceki pc de casper idi ve şuan laptop gayet seri ve sorunsuz oyunlarlada test ettim beklediğimdende iyi çıktı bu kadar dar görüşlü olmayın be arkadaşlar.
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ramzan14
3 yıl
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Ayrıca arkadaşlar ısınma sorunu yok farcry 1-2-3 crysis-1-2-3 pesler fifalarr nfsnin bütün yarış oyunları mortal kombat yeni versiyon tekken street fighter karışımları call of duty tüm versiyonları dirksiderr gibi oyunları çok oynadım halada oynuyorum canavar gibi çalışıyor. Isınma sorrunu yok şimdiye kadar memnuun kalmadığğım tek şey klavyede bazı tuşlar ara sıra basmıyor. oda casperla alakalı olduğunu düşünmüyorum yazılımsal bişey internetten araştrdım birçok markada var aynı problem. Sanırım windowsla ilgili. söktüm klavyeyi taktım teknik birr sorun yok zaten klavye olayı basit en kötü gönderrim servise yeni klavye takarlar. bunun haricinde canavar gibi. bir labtobu oyun makinasıı olarak kullancamı bilmezdim.
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ramzan14
3 yıl
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Arkadaşlar taş gibi ürün içiniz rahat osun 9 aydır kullanıyorum hemde öyle böyle değil oyun makinasına çevirdim. 128 bit ekran kartı var daha ne. Marka takıntısı olan arkadaşlarada kbakma diyorum ama anakart belli ram belli ekran kartı belli hdd belli tüm iç donanım belli sırf adı var diye gidip sağğdan soldan 300-500 lira fazla ödüyosunuz boş harcama bunlar. dışının kabı ve arkasındaki yazımı sizi kurtarıyo anlamıyorum. hayatınızda kaç bilgisayarınız olduki casperi kötülüyosunuz. Yerli üretim mal öpün başınıza koyun. At gözlüğünü bırakın diğer markaların arıza ve servis durumlarınıda kör bakmayan herkes görüyor. Saygılarımla
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car_26
3 yıl
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ramzan14
Yerli üretim demek
Ne zamandan beri yarı iletken üretir olduk
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SirJustice
4 yıl
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Şuan vatanda 1700 liraya satılıyor
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tracksster
4 yıl
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Bu üründen 2 adet aldım. ikisininde maaşallahı var hiçbir problemlem çıkartmadı. Çoğu oyunu full hd olarak hightada oynayabiliyoruz. yeni oyunlarda 1600 çözünürlük medium ayarlarda ortalama 40-70 fps veriyor. çok yüksek ayarlarda çok yüksek çözünürlük takıntınız yoksa rahatlıkla alınabilir performanslı cihazlar..
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eagleblack51
4 yıl
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Kral ürün...
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buzlucam
4 yıl
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şikayet derseniz şikayetvarda ki şikayet sayısı diğer markalarla aynı hepsinde problemler var.. ben benim eski casper da servise daha hiç uğramadım ne yerini bilirim nede adresini.. 5-6 sene oldu alalı.. ama yeğenime benim aldığım 2senelik asus şu an kullanılmaz durumda... ayrıca evde şu an itibariyle kullandığım 3 laptop ve 2 masaüstü iş yerinedede 4 ayrı marka bilgisayar ve laptop mevcut , hayatımızda ilk defa bilgisayarda görmedik bu işe ilk sinclair 48k larla başladık 1985te yani yıllardır takip ediyoruz..
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thestell
4 yıl
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İlk bilgisayarımı bilgisayarcı bi abi toplamıştı Celeron 2.40 + 128 mb FX5200 + 256mb ram
Şimdi de kendim topladım, caspera para yok. Verene sadece acırım, ağzımı dahi açmam.
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Beels
4 yıl
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casper alınmaz alırsanız ömrünüz serviste geçer
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DH Misafiri
5 yıl
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Tost makinesi ile oyun oynamaya çalışan ve internete giren burada yorum yapan arkadaşlar GT745M ekran kartını ne kadar biliyorlar da konuşuyorlar merak ediyorum?
Hiç hayatlarında 745 kalitesinde bir ekran kartı kullanmışlar mı?
Bilmeden boş boş konuştukları yorumlarından hemen belli oluyor. Bu arkadaşlar neyin ne olduğunu bilmedikleri gibi bir de yok casper şöyle yok casper böyle. hiç kullandın mı casper cidden merak ediyorum..
3 yıldır casper kullanıyorum çok şükür tık demedi sadece bir defa ufak bir arızası oldu onu da teknik servisi hemen çözdü. bu cihazdan önce toshibam vardı lanet olsun dedim 2 senin sonun da çöp oldu.
şuan da arkadaşlarımdan bir kaçı Lenovo aldı çok kaliteli şöyle böyle diye onları da gördük 17.3 cihazında gt720 ekran kartı kullanmış ( işte çöp bu arkadaşlar ) bir ay sonra kasası dağılmaya başladı zaten cihazın.
Teşekkürler casper
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Blood Money
5 yıl
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Casper.
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Şimdi de kendim topladım, caspera para yok. Verene sadece acırım, ağzımı dahi açmam.
Hiç hayatlarında 745 kalitesinde bir ekran kartı kullanmışlar mı?
Bilmeden boş boş konuştukları yorumlarından hemen belli oluyor. Bu arkadaşlar neyin ne olduğunu bilmedikleri gibi bir de yok casper şöyle yok casper böyle. hiç kullandın mı casper cidden merak ediyorum..
3 yıldır casper kullanıyorum çok şükür tık demedi sadece bir defa ufak bir arızası oldu onu da teknik servisi hemen çözdü. bu cihazdan önce toshibam vardı lanet olsun dedim 2 senin sonun da çöp oldu.
şuan da arkadaşlarımdan bir kaçı Lenovo aldı çok kaliteli şöyle böyle diye onları da gördük 17.3 cihazında gt720 ekran kartı kullanmış ( işte çöp bu arkadaşlar ) bir ay sonra kasası dağılmaya başladı zaten cihazın.
Teşekkürler casper