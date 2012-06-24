Casper, Ivy Bridge işlemcili kendi Ultrabook modelini satışa sundu

Haber Editörü
Yurtdışında büyük bir yükselişe geçen Ultrabook trendine ülkemizden de bir isim daha katıldı. Exper'in Ultranote serisinin ardından Casper da Nirvana modeliyle rekabete katıldı.
Ultranote serisinin aksine Casper kendi Ultrabook modelinde Ivy Bridge tabanlı Core i5 3317U işlemcisine yer vermiş. 2 çekirdekli bu işlemci 1.7GHz hızında çalışırken Turbo Boost ile 2.6GHz hızına kadar çıkabiliyor.
14 inçlik 1366 x 768 piksellik WXGA ekran, 8GB DDR3 bellek, 128GB SSD, Intel HD 4000 grafik birimi, WiFi, Bluetooth, kart okuyucu, 17.9mm kalınlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Casper, Ultrabook modelini 1999TL şeklinde rekabetçi bir fiyatla satışa sundu. Peşin fiyatına 12 taksit de yapılıyor. Piyasada hali hazırdaki rakipleri dikkate alındığında daha uygun bir fiyatlandırma olduğu göze çarpıyor.
http://www.casper.com.tr/ProductDetail_cba3317-8c00p_140_5045 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nerden mi biliyorum?öldürmedi bizi o yüzden biliyorum.
Diger markaları satardık adamlar bir daha ugramazlardı kardesim ne o öyle makinemi yapilir. ariza yok sıkıntı yok. bilgisayar dedigin casperinkiler gibi olur.
Saolsun casper müşteriyle bizi kanka yapardı. hoş arada şarlayanlar olurdu ama birlikte söverdik caspera rahatlatırdık adamı. :)
hoş makineyi 6. kattan atmakla tehdit edenlerde cıkardı ama daha kimse atmadı.
casper yani bu candır can... teknik servis hizmeti vereceksen salla diger markaları it gibi koş casperin peşinden.
karnın doyar :)