Casper, Ivy Bridge işlemcili kendi Ultrabook modelini satışa sundu

Yurtdışında büyük bir yükselişe geçen Ultrabook trendine ülkemizden de bir isim daha katıldı. Exper'in Ultranote serisinin ardından Casper da Nirvana modeliyle rekabete katıldı.





Ultranote serisinin aksine Casper kendi Ultrabook modelinde Ivy Bridge tabanlı Core i5 3317U işlemcisine yer vermiş. 2 çekirdekli bu işlemci 1.7GHz hızında çalışırken Turbo Boost ile 2.6GHz hızına kadar çıkabiliyor.





14 inçlik 1366 x 768 piksellik WXGA ekran, 8GB DDR3 bellek, 128GB SSD, Intel HD 4000 grafik birimi, WiFi, Bluetooth, kart okuyucu, 17.9mm kalınlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Casper, Ultrabook modelini 1999TL şeklinde rekabetçi bir fiyatla satışa sundu. Peşin fiyatına 12 taksit de yapılıyor. Piyasada hali hazırdaki rakipleri dikkate alındığında daha uygun bir fiyatlandırma olduğu göze çarpıyor.









http://www.casper.com.tr/ProductDetail_cba3317-8c00p_140_5045