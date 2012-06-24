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Casper, Ivy Bridge işlemcili kendi Ultrabook modelini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
1
56
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yurtdışında büyük bir yükselişe geçen Ultrabook trendine ülkemizden de bir isim daha katıldı. Exper'in Ultranote serisinin ardından Casper da Nirvana modeliyle rekabete katıldı.

Ultranote serisinin aksine Casper kendi Ultrabook modelinde Ivy Bridge tabanlı Core i5 3317U işlemcisine yer vermiş. 2 çekirdekli bu işlemci 1.7GHz hızında çalışırken Turbo Boost ile 2.6GHz hızına kadar çıkabiliyor.

14 inçlik 1366 x 768 piksellik WXGA ekran, 8GB DDR3 bellek, 128GB SSD, Intel HD 4000 grafik birimi, WiFi, Bluetooth, kart okuyucu, 17.9mm kalınlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Casper, Ultrabook modelini 1999TL şeklinde rekabetçi bir fiyatla satışa sundu. Peşin fiyatına 12 taksit de yapılıyor. Piyasada hali hazırdaki rakipleri dikkate alındığında daha uygun bir fiyatlandırma olduğu göze çarpıyor.
Casper, Ivy Bridge işlemcili kendi Ultrabook modelini satışa sundu
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http://www.casper.com.tr/ProductDetail_cba3317-8c00p_140_5045 Yorum Yaz
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BERAGORN 7 yıl
ve CASPER UltraBook u keşfeder...
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catborise 7 yıl en beğenilen
casper olmazsa teknik servisler acında ölür bea.
nerden mi biliyorum?öldürmedi bizi o yüzden biliyorum.
Diger markaları satardık adamlar bir daha ugramazlardı kardesim ne o öyle makinemi yapilir. ariza yok sıkıntı yok. bilgisayar dedigin casperinkiler gibi olur.
Saolsun casper müşteriyle bizi kanka yapardı. hoş arada şarlayanlar olurdu ama birlikte söverdik caspera rahatlatırdık adamı. :)
hoş makineyi 6. kattan atmakla tehdit edenlerde cıkardı ama daha kimse atmadı.
casper yani bu candır can... teknik servis hizmeti vereceksen salla diger markaları it gibi koş casperin peşinden.
karnın doyar :)
casper olmazsa teknik servisler acında ölür bea.nerden mi biliyorum?öldürmedi bizi o yüzden biliyorum.Diger markaları satardık adamlar bir daha ugram...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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SokemoN 7 yıl
İyiymiş :)
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blackblood07 7 yıl
Casper yeni model ultrabook.

vatanbilgisayar.com/...

İşlemci Teknolojisi Intel® Core™ i5
İşlemci Numarası 3317U
İşlemci Hızı 1.7 inch
İşlemci Hızı(Turbo Boost) 2.6 GHz
Ön Bellek 3 MB
Hafıza (RAM) Kapasitesi 8 GB
Disk Kapasitesi 32 GB MSATA - 500GB HDD
Hafıza (RAM) Tipi DDR3
İşlemci Markası INTEL
Ekran Kartı Markası INTEL
Ekran Boyu 14 inch
Maksimum Çözünürlük 1366 x 768
İşletim Sistemi 7 Premium 64 Bit Tr
Ekran Kartı Tipi Paylaşımlı Hafıza

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Aprowler 7 yıl
Gittim baktim acilis hizi falan fena degil genel anlamda fena degil begendim 1640 falandi vatan sogutozunde
Ancak "hizli basarsan" kirilirim diyen her tusda ziplama yapan klavye butun keyfimi kacirdi cok yazi yazmayini etkilemez belki ancak sirf bu yuzden vazgectim yazi ile cok isi olanlara onermem
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Aprowler 7 yıl
Acik soyliyim gozum uzun zamandir asus ux31a r4003 de en uygun 3020 tl civarinda... Ancak gece gece vatandaki 1623 tl lik casperin fiyatini gorunce aklim karisti... yarin gidip bakip alabilirim... Hp de dell de yasadigim rezilliklerden sonra bir laptopa zaten 2 sene omur bicebiliyorum. Fiyat ta istedigim modelin yarisi olunca isler degisiyor...
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E_Aydin35 7 yıl
Yorumlar çok samimi ve güldürücü :)
Evet her bilişimcinin bir anti-casper düşüncesi vardır yada önyargılar vs. tasarımda birçok markadan ilham alınmış Samsung'dan Apple'dan belkide çeyrektende Toshıba'dan bir esinlenme olmştur bu her firmanın yaptığı birşey önemli olan kalite ve performans.. Casper ultrabook segmentine yeni bir giriş yapıyor "Nirvana" adı ile hayırlııs bakalım ne olucak :)
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omerv 7 yıl
Zarfinda hic bir sikinti olusturmadi ve performansindan gayet memnundum. Bil hdmi ciksi, parlak bir ekrani ve 35 sn acilis hizi vardi. Tabi bu ara mac book geldi ama bu kezde DVD si bozuldu ve yeniden servise gondedim ve sattim. Suan isyerinden verilen hp i5 islemcili hd 3000 ekran karti olan bil. kullaniyorum. Ancak oyun disinda Casper on basar. Neden mi bize verdiklerinde Casper 790 hp 2300 lira idi. Ancak hdmi cikisi yok, agir ve cok kalin, ekran parlakligi 270 d/, mat ekran ancak cok kalitesiz, acilis hizi nerede ise 1 dk ka. Simdi soylermisiniz hangi marka gercekten sorunsuz ve kaliteli. Ancak ben herseye ragmen isletim sisteminden dolayi mac kullanicisiyim ve nasip olursa bu hafta yeni bir mac alacagim, mac book promu satiktan sonra ancak 6 ay Microsoft dandikligine katlanabildim. Selamlar
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OverClocK1ng 7 yıl omerv
omerv

Zarfinda hic bir sikinti olusturmadi ve performansindan gayet memnundum. Bil hdmi ciksi, parlak bir ekrani ve 35 sn acilis hizi vardi. Tabi bu ara mac book geldi ama bu kezde DVD si bozuldu ve yeniden servise gondedim ve sattim. Suan isyerinden verilen hp i5 islemcili hd 3000 ekran karti olan bil. kullaniyorum. Ancak oyun disinda Casper on basar. Neden mi bize verdiklerinde Casper 790 hp 2300 lira idi. Ancak hdmi cikisi yok, agir ve cok kalin, ekran parlakligi 270 d/, mat ekran ancak cok kalitesiz, acilis hizi nerede ise 1 dk ka. Simdi soylermisiniz hangi marka gercekten sorunsuz ve kaliteli. Ancak ben herseye ragmen isletim sisteminden dolayi mac kullanicisiyim ve nasip olursa bu hafta yeni bir mac alacagim, mac book promu satiktan sonra ancak 6 ay Microsoft dandikligine katlanabildim. Selamlar

Valla sana sağlamı denk gelmiş olabilir dostum ama sanırım sen bu forumu okumayan birisisin. Forumu bırak bu sayfada üstlerde yazılmış olan bir mesaj var.

Mesajı yazan adam kendisi Casper servisi. Acınacak halde bir mesaj. Tekrar hatırlatıyorum:

"Diger markaları satardık adamlar bir daha ugramazlardı kardesim ne o öyle makinemi yapilir. ariza yok sıkıntı yok. bilgisayar dedigin casperinkiler gibi olur.
Casper yani bu candır can... teknik servis hizmeti vereceksen salla diger markaları it gibi koş casperin peşinden. karnın doyar :) "

Gördüğün gibi öyle sorunlu makina ki adam "Karnımız doyuyor. Arızalı diye gelen müşteri dolu" diyor...

Daha bunun üzerine ne söylenebilir ki. Diyeceksin ki o zaman nasıl oluyor da bana 2 tane aldığım halde 2 side sağlam geliyor.

O Dünya Markaları olan Toshibalar nasıl 3 kere bozuk geliyorsa öyle işte.

Sende "DİJİTAL BAHTSIZLIK" var...


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omerv 7 yıl
Herkese Merhaba, yazilanlari okudum gercekten yazanlara acidim. Herkes birsey biliyorgibi diger markalar sorunsuz yine yerli urunlere yuklenmis. Bride Ben anlatayim. Ilk bilgisayarim dizustu bilgisayarim experdi ve 2 yil hicbir sorun olmadan kullandim yil 2005 ve hala calisiyor. Ikinci bil. Toshiba idi. 2006 de aldim. Mikrofunu olmadigi, hard diskinin cok ses yapmasi ve bir yil icerisinde pilin performansinin %10 lara dusmesi nedeniyle akrabama verdim ve 2007 de toshiba qosmio aldim. Onunda mesengerde ses gitmeme sorunu, pil performansinin dusmesi ve ekranini boydan boya kirmizi bir cizgi olusmasi nedeniyle sattim. Dahasonra yine toshiba 13,3 inc bir Bil. aldim oda biryerden biryere tasininca acilmasinda takilma oluyordu Onuda sattim. Enson 2009 da mac book pro aldim, gercekten cok memnun oldugum ve artik mac ten baska bil. Kullanmamaya karar verdigim bir urun. Simdi diyecekseniz casper nederede kaldi. Arkadaslar mac innde bir yil sonra pili bozuldu servise gonderdim amerikadan pil gelecek islemler iki ayi bulur denince bende idareten bir bil aliyim dedim ve Casper nirvana 15 inc en dusuk ozelliklisini aldim, iki ay kullandim. O zaman
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hdtv 7 yıl
1366*768 devri bitmeden UB alınmaz arkadaş. Adam gibi IPS panel ve yüksek çözünürlük koymamamkta ne diye bu kadar ısrar ediyor bu üreticiler anlaşılır gibi değil.
Kaç senedir aynı çözünürlükte rezil panelleri gazlayıp duruyorlar arkadaş. 1280*800 ler bile bunlardan çok daha iyi idi.
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smart1978 7 yıl
Cep telefonu bile 1280x720 iken Casper Ivy BRidge ile özellikle ekranı rezalet... Diğer bileşenleri zamanla netleşecektir..

Casper bu... Temkinli olmak gerekir...
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theyapici 7 yıl
casper makine üretir bizde seviniriz Türk malı diye pöh
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dede17 7 yıl
Casper bir note modelinde güncel çok eski değil bir türlü wifi sürücüsünü bulamadık. Sitesinde yada herhangi bir yerde böyle aptallık olur mu? amaçları ne bu işten anlamayan insanları direk servislere yönlendiriyorlar
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Dexter61 7 yıl
Çıkar bunu alan biri :D
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