Casper'dan dokunmatik ekranlı Ultrabook

Windows 8'in resmi olarak tanıtılmasıyla birlikte özellikle dokunmatik fonksiyonu ön plana çıkan pek dizüstü modeli gördük. Bunların arasında Ultrabook segmenti de dokunmatik ekranı ön plana çıkaran diğer bir segment. Yabancı üreticilerin yanında yerli firmalarımız da Windows 8 ekosistemine hızlı bir biçimde katılıyor.





Nirvana serisi ürünleri ile tanıdığımız Casper, ilk dokunmatik ekranlı Ultrabook modelini Windows 8 yüklü olarak piyasaya sürdü.





Casper Nirvana Touch Ultrabook adındaki model Ivy Bridge tabanlı 1.7 GHz saat hızında çalışan Intel Core i5-3317U işlemci barındırırken, Intel Akıllı Bellek Teknolojisi ile 2.6 GHz'e kadar hız aşırtılabiliyor.





Dokunmatik LED ekran 14 inç boyutunda ve 1366 x 768 piksellik çözünürlük sunuyor. Intel HD 4000 grafik birimi, WiFi, 8GB 1066MHz DDR3 RAM, 500GB SATA HDD ve hızlı açılış için 32GB MSATA SSD, HD web kamera, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, WiDi desteği, 8 hücreli Polimer batarya, 1.5kg ağırlık gibi özelliklerini saymak mümkün.





Çevrimiçi perakendecilerde satışına başlanan Nirvana Touch Ultrabook modelinin fiyatı 2150-2250TL aralığında değişiyor.



