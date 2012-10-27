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Casper'dan dokunmatik ekranlı Ultrabook

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,7b
1
102
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8'in resmi olarak tanıtılmasıyla birlikte özellikle dokunmatik fonksiyonu ön plana çıkan pek dizüstü modeli gördük. Bunların arasında Ultrabook segmenti de dokunmatik ekranı ön plana çıkaran diğer bir segment. Yabancı üreticilerin yanında yerli firmalarımız da Windows 8 ekosistemine hızlı bir biçimde katılıyor.

Nirvana serisi ürünleri ile tanıdığımız Casper, ilk dokunmatik ekranlı Ultrabook modelini Windows 8 yüklü olarak piyasaya sürdü. 

Casper Nirvana Touch Ultrabook adındaki model Ivy Bridge tabanlı 1.7 GHz saat hızında çalışan Intel Core i5-3317U  işlemci barındırırken, Intel Akıllı Bellek Teknolojisi ile 2.6 GHz'e kadar hız aşırtılabiliyor. 

Dokunmatik LED ekran 14 inç boyutunda ve 1366 x 768 piksellik çözünürlük sunuyor. Intel HD 4000 grafik birimi, WiFi, 8GB 1066MHz DDR3 RAM, 500GB SATA HDD ve hızlı açılış için 32GB MSATA SSD, HD web kamera, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, WiDi desteği, 8 hücreli Polimer batarya, 1.5kg ağırlık gibi özelliklerini saymak mümkün.

Çevrimiçi perakendecilerde satışına başlanan Nirvana Touch Ultrabook modelinin fiyatı 2150-2250TL aralığında değişiyor.
Casper'dan dokunmatik ekranlı Ultrabook
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
apple samsunga sahip çıkın anca caspera güvensen o kadar alsan adamlarda geliştirir kalite artar heralde. casper amerika marakası olsa yok satar aynı malı
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sarahaten 7 yıl talerk
talerk
Bu Casper hangi ülkenin markası ya bilen varmı

Turk markasi ama uzakdogudan alip uzerine logo yapistirarak uretim yapiyorlar.
talerkBu Casper hangi ülkenin markası ya bilen varmıTurk markasi ama uzakdogudan alip uzerine logo yapistirarak uretim yapiyor...
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sur_ 7 yıl
Ya nedir bu aşağılık sendromu. En baba dediğiniz markalardan çok sattı bu sene casper. Ayrıca bilinen markaların ultrabooklari da intel in belirlediği configurasyon dışına çıkamıyor. Yani malzeme ve pil kalitesi dışında özellikleri aynı, ordada aralarında uçurum olmayacaktır. Iyi bir şeyler yapacağınıza inanmazsaniz kotu şeyler yapmaya mahkum olursunuz
Ya nedir bu aşağılık sendromu. En baba dediğiniz markalardan çok sattı bu sene casper. Ayrıca bilinen markaların ultrabooklari da intel in belirlediği configura...
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kedi_1991 6 yıl
Firma kasayi cinde yaptiriyor 2touchpad firmasindan dandik olani seciyor ekran avrupadan aliyor plastik uzerine 1yilda kalkan boya suruyor firmanin ceo su Türk deil fabrikasi zaten yok sadece parca birlestiriyor islemci ekran karti iyi ram hdd iyi olani var ama stabil olmuyor bosver destekleme bole Turk firmasini
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DH Misafiri 6 yıl
Yav casper dokunmatik ekralı ultrabuk almak üzereydim öylesine bı uğradığım bu sayfadan sonra herhalde arama motoruna bile casper yazmam benım anladığım bu adamlar tüm bu iletişime bi cevap yazmıyorlarsa demek hakikaten sorunları var yoksa insanlar kendini bulaşar savunmanız bırakmalarının hıç bır mantığı yok
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efekemal 7 yıl
hepsiburada.com/...

bu ürünü gördünüz mü ? 16 gb ram ile muhteşem performans sağlıyor . tamam dokunmatik ekranlı da güzeldir ancak , bu ürünü ben daha çok beğendim...
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SerhanUygur 7 yıl
Bazilari casper e destek olunmasi gerektigini soylemis ama bu firma insanlarin destedigini ve guvenini kazanmak icin once duzgun urunler cikarmali, sonrada piyasa "vay be biz haksizmisiz, bu markaya destek vermemiz lazim" demeli. Urunlerin hepsi birbirinden kalirptesiz malzemeye sahip. İcerikleri dediginiz gibi zaten intel vs... Ama kendi secimleri olan malzemeleri hep en igrencini kullaniyorlar. Plastigi, guc unitesi vs... Bu da farki doguruyor.
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talsuv61 7 yıl
Şimdikinden önce Casper kullanıyordum. Arka kapağının gevşemesi dışında her şeyinden memnundum. Birden bire süper pcler yapmalarını istemek insafsızlık bence
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kaderindizayni 7 yıl
Bence Casper'ın son zamanlarda çıkardığı ürünlerin kalitesi tartışılmaz. SSD'ye alternatif olarak Hybrid'i tercih etmesi çok mantıklı. Böylece hem uygun fiyatlı hemde kaliteli bir ürün ortaya çıkmış.
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fasuto53 6 yıl
Sen kesin casper çalışanısın:D Allah yazdıysa bozsun, çevremde casper tuzağına düşenler var. O kadar üzülüyorum ki adamalar sanki dininden olmuş gibi bir şey yapamadım diye vicdan azabı çekiyorum.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Nesi Türk bu markanın? Göremediğim şey nedir anlamıyorum?
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FERFEROS 7 yıl
MrChromosty
Sitedikleri kadar dokunmatik yapsınlar.Ekran klavyeden ayrılmadığı sürece kullanımı zor olacaktır

Katılıyorum.Ekranın bir şekilde katlanır şekilde olması gerekirdi.Win 8'in en önemli avantajlarından biri halbuki.
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Chromosty 7 yıl FERFEROS
FERFEROS

MrChromosty

Sitedikleri kadar dokunmatik yapsınlar.Ekran klavyeden ayrılmadığı sürece kullanımı zor olacaktır


Katılıyorum.Ekranın bir şekilde katlanır şekilde olması gerekirdi.Win 8'in en önemli avantajlarından biri halbuki.



Daha önce kocaman dokunmatikli masaüstü yapmışlardı.Denemiştim bir teknoloji markette.Sonra hiç görmedim.Çünkü hiç işlevsel değildi.Buda aynı hesaba geliyor
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ikista 7 yıl
Casper ultrabook'ların kasası alüminyum mu? yakından baktm ama emin olamadım
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smart1978 7 yıl
Casper bu işi beceremez... Zaten Türkiye de ilk Casper çıkartır ... Türkiye de ilk ultrabook Casper idi .. İlk dokunmatik ultrabook ta Casper oldu ...

Casper kalite ve tasarım fukarası... Casper tasarım ve kalite için bir ekip kurmalı ...


Şu rakiplere bakarsanız Casper almak ne kadar akıllıca olur siz düşünün!...

blog.laptopmag.com/...

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Casper yukardaki kalite ve dizayna ulaşması imkansız...

Casper önce notebook ultrabook tabletleri için FULL HD ve IPS ekranı keşfetmeli sonra da tasarıma kafa yormalı ...

Casper en kolayını tercih ediyor ...
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FromZeroToHero 7 yıl

Casper büyü falan yapmadı,
Doğrusunu öğrenmek istersen; sen her ne kadar da farkında olmasan da ben artık bu sayfalarda Samsung'un apple'ın HTC'nin ya da adını bile söyleyemediğimiz Xiaomi'nin başarılı ürünlerinden, bilmem kaçıncı çeyreği şu kadar karla kapattı gibi finans analizlerini okumaktan yıldım.
tabi bu doğrusunu istersen...
Ya da şey de diyebilirim istersen: bu kadar liselinin toplandığı bi ortam da böyle ciddi şeyleri konuşmaktansa tekil cümlelerle; koy gitsin eksiyi, ver gitsin yorumu, okumadan geçtim, sesli güldüm, gibi...
İmrenen gençliğe imrendiği yerlerden bir deyişle sesleneyim, umarım bundan anlarlar: STOP Complaining about your Country YOU FOOL! Just do your part well. Hiç google translate'e falan yazmak gibi zahmette bulunmasın benim çalışkan gençliğim, ben tercümesini de yazayım "biraz ağır" ; Ülken hakkında şikayet etmeyi bırak seni aptal! sadece üstüne düşeni iyi yap... Hepimiz için geçerli bu.
( isminizi bilmediğimden ) " çokonat bey " size değil bu söylediklerim ortaya haykırdım sadece...
çokonat
FromZeroToHero Bundan bi sonraki laptop, ultrabook ya da tableti CASPER olacağına inananlar +1 lesin bakalım... kim destekliyor, kim fanboyluk yapıyor görelim. şahsen ben altı yıldır kullandığım Toshibadan sonra Casper almak istiyorum ciddi bir şekilde.
Casper büyümü yaptı ne. Eksiye basacakken yanlışlıkla artıya bastım

1 Yanıt Yanıtla +1
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smart1978 7 yıl FromZeroToHero
FromZeroToHero


Casper büyü falan yapmadı,
Doğrusunu öğrenmek istersen; sen her ne kadar da farkında olmasan da ben artık bu sayfalarda Samsung'un apple'ın HTC'nin ya da adını bile söyleyemediğimiz Xiaomi'nin başarılı ürünlerinden, bilmem kaçıncı çeyreği şu kadar karla kapattı gibi finans analizlerini okumaktan yıldım.
tabi bu doğrusunu istersen...

Ya da şey de diyebilirim istersen: bu kadar liselinin toplandığı bi ortam da böyle ciddi şeyleri konuşmaktansa tekil cümlelerle; koy gitsin eksiyi, ver gitsin yorumu, okumadan geçtim, sesli güldüm, gibi...

İmrenen gençliğe imrendiği yerlerden bir deyişle sesleneyim, umarım bundan anlarlar: STOP Complaining about your Country YOU FOOL! Just do your part well. Hiç google translate'e falan yazmak gibi zahmette bulunmasın benim çalışkan gençliğim, ben tercümesini de yazayım "biraz ağır" ; Ülken hakkında şikayet etmeyi bırak seni aptal! sadece üstüne düşeni iyi yap... Hepimiz için geçerli bu.

( isminizi bilmediğimden ) " çokonat bey " size değil bu söylediklerim ortaya haykırdım sadece...

çokonat

FromZeroToHero Bundan bi sonraki laptop, ultrabook ya da tableti CASPER olacağına inananlar +1 lesin bakalım... kim destekliyor, kim fanboyluk yapıyor görelim. şahsen ben altı yıldır kullandığım Toshibadan sonra Casper almak istiyorum ciddi bir şekilde.
Casper büyümü yaptı ne. Eksiye basacakken yanlışlıkla artıya bastım




Büyük markala hemde uluslarası... on milyonlarca satıyorlar... Herbirinden 10 dolar kar etse bile seni rahatsız eder ...

Merak etme büyük firmalar yüzmilyonlarca dolar zarar da açıklıyorlar ...


Yerli markalar çok satamadığı için kazıkladığı kendi dizaynı olmayan Çin fikirlerini Yerli Marka etiketi ile Yerli diyenlerdenseniz ...

Çok övdüğünüz Casper ve diğer yerli etiketli markaların IPS ekran ve FULL HD kalitesine neden geçemedi ?

Yerli firmalar yenilikte neden geri ?

Yenilikler neden hep Kore den ABD den Avrupa dan geliyor ?


Demogojinin kralını yapıyorsun...

Donanımhaber de yerli firmaları yıllardır kalitesiz ürünlerinden şikayetçi olmuşumdur öyle ki yedek parçaları aşırı pahalı olduğunu mağdurlarından öğreniyoruz...

Asıl senin yazdığın o tercümeli cümleni Yerli Markalar ifade etmiyor ama yaklaşımları malesef o yönde ...


Yerli markalar öncü veya kaliteli ürünler sunmadıkça kimse yerli malı yurdumun malı edebiyatı yapmasın... Sanki Yerli işlemci yerli SSD fabrikamız var...

Montaj ile avutuluruz... Gerçi o bile sakat ...



Casper dokunmatik dizüstünü bizzat kullandım...

Ekranı berbat ... Görüş açısı kötü... Parlaklığı düşük... Kontrastı da düşük... Ekranı resmen silik ...

Klavyesinde turuncu tuş çok dikkat çekiyor... Amaç nedir? İlk yardım anında hemen basılacak tuş gibi sırıtmalı mı ?


Kasası da berbat : Ekran çerçevesi çok kalın... O kasaya 15 " LCD konur ...

Casper ne yapsın! ... Tasarımını kendisi yapmadı ki hazır Çinden almış ... Çinliler seni aptal yıllardır satın alıyorsun ne kalitesi ve işçilik Casper demesin? Bana göre Casper gibi yerli firmaların yöneticileri Türk tüketicilerine kalite çıtasını yükseltmek istediklerini sanmıyorum...

Herşey ortada ...
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