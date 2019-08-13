Cebe sığabilen DJI Osmo Mobile 3 gimbal duyuruldu

Son dönemde vlogger akımının giderek artması özellikle çekimler esnasında kayıt cihazını sabit tutmaya yarayan gimbal adındaki aksesuar türünün patlama yapmasına neden oldu. Pek çok marka farklı kategorilerde gimbal aksesuarı ile tüketicileri etkilemeye çalışıyor. DJI ise bu alanda en iyilerden birisi.

DJI Osmo Mobile 3 özellikleri ve fiyatı

Henüz tanıtılan DJI Osmo Mobile 3 gimbal aksesuarı pek çok önemli fonksiyonun yanı sıra taşınabilirlik konusunda da sınıf atlamış. Taşıma sapı kısalan aksesuarın ayrıca tutma kolu da ikiye katlanarak cebe sığabilecek kadar küçük bir hale gelebiliyor.

Plastikten imal edilen gimbal sadece 405 gram ağırlığında. Osmo Mobile 2 modeli 485 gram, Freefly Movi ise 670 gram ağırlığındaydı. Tasarımı da hesaba katarak ürünün tek elle çok daha rahat kullanıldığını söyleyebiliriz.

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DJI Mimo uygulaması da geliştirilmiş ve gimbal üzerindeki tuşlarla uygulamada pek çok fonksiyon çalıştırılabiliyor. Örneğin dikey ve yatay pozisyonlar arasında hızlıca geçiş yapılabilirken yakınlaştırma da atanmış bir tekerlek ile yönetiliyor. Ürünün takip etmesini istediğiniz nesneyi seçmeniz yeterli ve gimbal gerisini yüksek doğruluk ile hallediyor.

Diğer taraftan atanmış tuşa birkaç kere basarak kameralar arasında geçiş, yeniden odaklama, panorama çekim gibi pek çok işi yapabiliyorsunuz. Yine el hareketleri ile çekimi başlatma ve odaklama gibi fonksiyonlar da yerine getiriliyor. Böylece tek başınıza da gayet başarılı çekimler mümkün oluyor. Ürün Moment marka lensler ile de uyumlu.

DJI Osmo Mobile 3 aksesuarı 2450mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 15 saate varan kullanım süresi sunuyor. USB Tip-C üzerinden şarj yapılırken 10W hızlı şarj ile 2.5 saatte batarya tam doluyor. Ürün 119$ fiyat etiketine sahip. Kılıf ve tripod ile 139$ iken kılıf tek başına 39$, tripod ise 19$ fiyat etiketine sahip.