Tumblr satıldı

Kurucusu David Karp’ı en genç dolar milyarderi girişimciler arasına sokan ve en şatafatlı döneminde Yahoo tarafından satın alınan blog platformu Tumblr yine el değiştirdi. Yahoo’yu satın alarak Tumblr’ı da bünyesine katan Verizon şimdi de elden çıkarıyor.

Yeniden el değiştirdi

Hatırlanacağı üzere 2007 yılında henüz 21 yaşında olan David Karp ailesinin evinde Tumblr blog platformunu hayata geçirmişti. Metin, resim ve video içeriklerini tek bir yerde toplayabilen Tumblr sadece iki haftada 75 bin kullanıcıya ulaşmıştı. 2012 yılında ise 40 milyondan fazla blog yer alıyordu.

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Yahoo’nun büyüme planları içerisine dahil olan Tumblr 2013 yılında 1.1 milyar dolara satın alındı ve David Karp da yönetim kurulunun başına geçti. Ne var ki eski ivmesini kaybetti ve Yahoo’nun Verizon tarafından 2017 yılında satın alınması ile bu kez Verizon bünyesine katıldı. Verizon’un yetişkin içerikleri yasaklaması bir dönem oldukça eleştirilmişti.

Yapılan duyuruya göre Tumblr platformu popüler Wordpress blog platformunu elinde tutan Automattic tarafından satın alındı. Böylece iki önemli blog platformu tek çatı altında toplanmış oldu.

Automattic kurucusu Mullenweg satın alımdan dolayı memnuniyetini dile getirirken Tumblr’ın kendini geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Ayrıca satın alımın onaylanmasını takiben Tumblr’ın önemli birkaç yeni fonksiyon duyuracağı da belirtildi.