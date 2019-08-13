Tumblr satıldı

Kurucusu David Karp’ı en genç dolar milyarderi girişimciler arasına sokan ve en şatafatlı döneminde Yahoo tarafından satın alınan blog platformu Tumblr yine el değiştirdi. Yahoo’yu satın alarak Tumblr’ı da bünyesine katan Verizon şimdi de elden çıkarıyor.
Yeniden el değiştirdi
Hatırlanacağı üzere 2007 yılında henüz 21 yaşında olan David Karp ailesinin evinde Tumblr blog platformunu hayata geçirmişti. Metin, resim ve video içeriklerini tek bir yerde toplayabilen Tumblr sadece iki haftada 75 bin kullanıcıya ulaşmıştı. 2012 yılında ise 40 milyondan fazla blog yer alıyordu.Ayrıca Bkz. "Fortnite 10 milyon dolar ödüllü yeni şampiyonasını duyurdu"
Yahoo’nun büyüme planları içerisine dahil olan Tumblr 2013 yılında 1.1 milyar dolara satın alındı ve David Karp da yönetim kurulunun başına geçti. Ne var ki eski ivmesini kaybetti ve Yahoo’nun Verizon tarafından 2017 yılında satın alınması ile bu kez Verizon bünyesine katıldı. Verizon’un yetişkin içerikleri yasaklaması bir dönem oldukça eleştirilmişti.
Yapılan duyuruya göre Tumblr platformu popüler Wordpress blog platformunu elinde tutan Automattic tarafından satın alındı. Böylece iki önemli blog platformu tek çatı altında toplanmış oldu.
Automattic kurucusu Mullenweg satın alımdan dolayı memnuniyetini dile getirirken Tumblr’ın kendini geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Ayrıca satın alımın onaylanmasını takiben Tumblr’ın önemli birkaç yeni fonksiyon duyuracağı da belirtildi.
https://www.slashgear.com/tumblr-has-been-acquired-by-wordpress-owner-automattic-12587060/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olağan akışıyla değil de satın almalar ile kullanım alışkanlığı değişen siteler tekrar ivme kazanabiliyor mu? (sanırım sıkı denetim yok ve haberlere sürekli yetişkin içerik barındırmasıyla konu oluyordu.) kontrolsüzlük böyle bir kullanımı internet sitesine yerleştirmişse denetimli yapıyla bu kullanıcılar uzaklaşınca yeni kullanıcı kazanımıyla ilk popülerliğine dönmesi mümkün mü?
Çok uzattım, pek anlatamadım. Satın alma gayesi internet sitesini oluşturmak değil, hazır bulunan kullanıcılar.. Peki bu kullanıcılar istenilen, değerli kullanıcılar mı? (sitenin aktif durumu hakkında bilgim yok.)
** haber metnindeki gibi kuruluş sürecindeki 2 haftada 75bin kullanıcı gibi patlamalar nasıl oluyor. Bir internet girişimi tutarsa ilk başta tutuyor gibi. Tutunmak için farklı yeni bir şey sunulmalı. Türkiye'de birkaç örneğe baktığımda olmasa da olur girişimler olunca ve büyük yığınlar halinde ilk birkaç haftayı atlatamayınca silinip gidiyor. İletişim ve paylaşım gibi aranan öncelikli amaçları olduğundan hızla arkadaş çevreniz buraya dahil olmuyorsa (denemek için bile) arkadaş listesi boş insan burayı sevmiyor.