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Cebe sığabilen kamp sobasıyla tanışın

Tasarımcılar, dumanı az bir "alev girdabını" cep boyutundaki bir ürünle vaat ediyorlar. Ember adlı kamp sobası, gaz yerine, biyo-yakıtlarla (dal parçaları gibi) çalışıyor.
5 ay
22,9b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Bazı çözümler aslında basit bir yaklaşımla üretilir. Singapurlu tasarımcılar da böyle yaptı. Kamp sobasını cebe sığabilecek boyutlarda tasarladı. Ember adındaki ürün, iki temel bileşenden oluşuyor ve birkaç küçük dal parçasıyla yakılabiliyor.
Paslanmaz çelikten üretilen Ember, ufak bir köpek maması kasesini andırıyor. Soba, 10 cm (3,9 inç) çapında ve 3,5 cm yüksekliğinde. Normal bir cebe, rahatsızlık vermeden sığabileceğini söyleyebiliriz. Ember, kamp yapacağınız alanda bulabileceğiniz ince dal parçaları gibi doğal malzemelerle çalışmak üzere tasarlanmış. Son zamanlarda üretilen çeşitli biyo-yakıtlı ürünlere benzer şekilde, uzun ömürlü alevler sunmak için hava delikleri dikkatlice yerleştirilmiş.
Soba, hafifçe yükseltilmiş tabanından hava çekerek çalışıyor. Havanın bir kısmı ateş oluşturmak için yukarı doğru devam ediyor. Bir kısmı da içerideki odacıklardan bağımsız olarak hareket ediyor. Hava üst kısma ulaştığında, hava delikleri, tasarımcılarının "alev girdabı" dediği şeyi yaratmak üzere ateşi yayıyor.
Ember'ın tasarımının, ateşin daha uzun süre yanmasını sağlarken, duman üretimini azalttığı iddia ediliyor. Kickstarter'da bağış sayfası açılan ürünün videosunu da bulabilirsiniz. Geliştirici ekip, bağışlar planlandığı şekilde devam ederse 2019 eylül ayında teslimata başlanabileceğini ümit ediyor. Soba, ön sipariş ile 89 dolara satın alınabiliyor.

https://newatlas.com/pocket-stove-ember-camping/57461/ Yorum Yaz
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asaltek 5 ay en beğenilen
2 ay sonra aliexpress'e bununla ilgili bir göz atılabilir.
Kickstarter proje avcıları tarafından arge çalışması çoktan başlamıştır bile.
Daha bağış süresi dolmadan, tahminen tüm tasarım işi tamamlanmış olur.
Ayrıca, bence güzel bir çalışma :)
2 ay sonra aliexpress'e bununla ilgili bir göz atılabilir.Kickstarter proje avcıları tarafından arge çalışması çoktan başlamıştır bile.Daha bağış süre...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 5 ay
aliexpreste mevcut olan bir ürün için kickstart vermek ne kadar doğru?
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DH Misafiri 5 ay
kickstarter'ın amacını öğrenememiş hala milletimiz.
amaç ürün satmak değil, amaç bağış toplamak ve şirketlerini kurmak/büyütmek.
bağış karşılığı da size küçük hediye/ödül veriyorlar.
türkiye fiyatı çokmuş falan diye bir şey yok yani. türkiye pazarına da gelmeyecek. adamlar şirketini kuracak ve yürümeye çalışacak. zaten kickstarter üzerinden zengin olmuş insan sayısı da çok az.
anlayın artık nasıl çalışıyor da "450 tl'ye benzin alır yakarım" gibi cahilce yorum yapmayın.
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10ff 5 ay
90 dolar yani en az 450tl. Bayi kârları vergiler kapti kaçtı parasi haraci felan derken 900 tl bulur...
be müthiş ekonomi ama, akıllara zarar...
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OverClocK1ng 5 ay
89 Dolar. Cep sobası yerine Cep Yakan Soba deseniz daha doğru olurdu...
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12 Angry Men 5 ay
Ben kampa gidince çevreden çalı çırpı toplayıp ateş yakıyorum. Etrafınıda taşla çevreliyorum mis gibi oluyor.
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Quard 5 ay
Kampçılar için faydalı, ben sevdim ama Türkiye'deki satış fiyatı 89 doların kat ve kat üzerinde olur gibime geliyor.
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Eeltorm 5 ay
Bunla bir közlersin varya üf.
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asaltek 5 ay en beğenilen
2 ay sonra aliexpress'e bununla ilgili bir göz atılabilir.
Kickstarter proje avcıları tarafından arge çalışması çoktan başlamıştır bile.
Daha bağış süresi dolmadan, tahminen tüm tasarım işi tamamlanmış olur.
Ayrıca, bence güzel bir çalışma :)
1 Yanıt Yanıtla +8
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kayamtky 5 ay asaltek
Aynen, tahminim ilerde 15 $ civarı bir fiyata aliexpress den alırız. Sağ olsunlar, onlar da olmasa...
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MustafaC53 5 ay
bu türk kamp ekipmanlarının hastaları var. onlara hitap ediyor, bıçağın,baltanın, sobanın vb şeylerin en pahalısı alınca kamptan daha çok zevk alıyor adamlar :)
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tobepeople 5 ay MustafaC53
Biz sık sık kampa gideriz ancak bu meret fazla tuzlu , Youtube'a '' mini rocket stove'' yazarsanız çok daha ucuza çok daha mantıklı bir şey yaparsınız. Ki satın alabilirsiniz de ama biz yapmayı tercih ediyoruz. Ayrıca küçük tüpler var zaten bu iş için bu kadar para vermektense onlar daha mantıklı...

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aspirin_00 5 ay
450 tl lik benzin alır ortalığı yakarım ne bu şimdi akıllara zarar icat ceb nesiymiş soba mı olsa olsa sosyete sobası olur.....
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