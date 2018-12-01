Cebe sığabilen kamp sobasıyla tanışın

Bazı çözümler aslında basit bir yaklaşımla üretilir. Singapurlu tasarımcılar da böyle yaptı. Kamp sobasını cebe sığabilecek boyutlarda tasarladı. Ember adındaki ürün, iki temel bileşenden oluşuyor ve birkaç küçük dal parçasıyla yakılabiliyor.

Paslanmaz çelikten üretilen Ember, ufak bir köpek maması kasesini andırıyor. Soba, 10 cm (3,9 inç) çapında ve 3,5 cm yüksekliğinde. Normal bir cebe, rahatsızlık vermeden sığabileceğini söyleyebiliriz. Ember, kamp yapacağınız alanda bulabileceğiniz ince dal parçaları gibi doğal malzemelerle çalışmak üzere tasarlanmış. Son zamanlarda üretilen çeşitli biyo-yakıtlı ürünlere benzer şekilde, uzun ömürlü alevler sunmak için hava delikleri dikkatlice yerleştirilmiş.

Soba, hafifçe yükseltilmiş tabanından hava çekerek çalışıyor. Havanın bir kısmı ateş oluşturmak için yukarı doğru devam ediyor. Bir kısmı da içerideki odacıklardan bağımsız olarak hareket ediyor. Hava üst kısma ulaştığında, hava delikleri, tasarımcılarının "alev girdabı" dediği şeyi yaratmak üzere ateşi yayıyor.

2019 eylül ayında teslimata başlanabileceğini ümit ediyor. Soba, ön sipariş ile 89 dolara satın alınabiliyor. Ember'ın tasarımının, ateşin daha uzun süre yanmasını sağlarken, duman üretimini azalttığı iddia ediliyor. Kickstarter 'da bağış sayfası açılan ürünün videosunu da bulabilirsiniz. Geliştirici ekip, bağışlar planlandığı şekilde devam ederseayında teslimata başlanabileceğini ümit ediyor. Soba, ön sipariş ilea satın alınabiliyor.

https://newatlas.com/pocket-stove-ember-camping/57461/