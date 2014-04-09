Cebinde iPhone taşıyanlara özel radyasyon önleyici kot pantolon





Günümüzde mobil cihazların zaman zaman tehlikeli derecelerde radyasyon yaydığı biliniyor ve bunu engellemek adına pek çok farklı aksesuar çeşidi mevcut. WTFJeans ise bu özelliği giydiğiniz kot pantolona getiriyor.





Kot pantolon iPhone modellerinin konabileceği şekilde tasarlanmış 4 adet cep bulunduruyor. Cepler mikro fiber ile kaplandığı için cihazınızı çıkarıp tekrar koyarken üzerindeki parmak izlerini temizleyebiliyor.Tam iPhone boyutlarında olduğu için cebinizden kayması veya düşmesi ihtimali yok. Ayrıca sıvı temasına da engel oluyor.





Cepler ayrıca radyasyon saptırıcı bakır bir ağ ile örüldüğü için cihazı yaydığı dalgalardan da koruyor. Cep telefonlarının vücuda yakın tutulmasının muhtemel zararları nedeniyle kot pantolonun ilgi göreceği tahmin ediliyor.





Hırvat bir girişimci tarafından geliştirilen kot pantolon 127 Avro fiyat etiketine sahip ve global olarak kargo yapılabiliyor. 9 bedene sahip olan WTFJeans için özel beden dikimi 70 Avro ekstra gerektiriyor.

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