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Cebinde iPhone taşıyanlara özel radyasyon önleyici kot pantolon

5 yıl
373
1
23
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Cebinde iPhone taşıyanlara özel radyasyon önleyici kot pantolon

Günümüzde mobil cihazların zaman zaman tehlikeli derecelerde radyasyon yaydığı biliniyor ve bunu engellemek adına pek çok farklı aksesuar çeşidi mevcut. WTFJeans ise bu özelliği giydiğiniz kot pantolona getiriyor.

Kot pantolon iPhone modellerinin konabileceği şekilde tasarlanmış 4 adet cep bulunduruyor. Cepler mikro fiber ile kaplandığı için cihazınızı çıkarıp tekrar koyarken üzerindeki parmak izlerini temizleyebiliyor.Tam iPhone boyutlarında olduğu için cebinizden kayması veya düşmesi ihtimali yok. Ayrıca sıvı temasına da engel oluyor.

Cepler ayrıca radyasyon saptırıcı bakır bir ağ ile örüldüğü için cihazı yaydığı dalgalardan da koruyor. Cep telefonlarının vücuda yakın tutulmasının muhtemel zararları nedeniyle kot pantolonun ilgi göreceği tahmin ediliyor.

Hırvat bir girişimci tarafından geliştirilen kot pantolon 127 Avro fiyat etiketine sahip ve global olarak kargo yapılabiliyor. 9 bedene sahip olan WTFJeans için özel beden dikimi 70 Avro ekstra gerektiriyor. 

http://wtfjeans.com/Cart/AddToCart Yorum Yaz
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clopin 5 yıl en beğenilen
İlk yıkamada perti çıkar
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Yucspy 5 yıl
Her şey iyi güzelde cepte bükülen iphone'lar ne olacak ?
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Cell_master 5 yıl
Bi defa haber niteliği taşıyan bi konu açtığınızda şaşıracağım.

Firmanın adı sakat What The F..jeans
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eriten 5 yıl
Bunu don yapsalardı tüm telefonlardan korurduk bari iPhone a özel birşey olmazdı
Not iPhone kullanıcısıyım
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Captain_Ivy 5 yıl
kot pantolonun isme bak; WTF jeans. WTF?

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nepasvior 5 yıl
cebinde iphone taşıyan ne demek ya? adı üstünde cep telefonu zaten, cepte taşınacak tabii başka nerde taşınacak?
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Vogue 5 yıl
Biz her riski alarak cebimizde taşıyoruz
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SharpThunder 5 yıl
4 gun once gorduk sayin editor bunu acikcasi magara
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vitor reis 5 yıl
bu kotu giyen babet de giysin tam bir ılık işi
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eren..34 5 yıl
Buda iyiymiş.
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dbmaster 5 yıl
Ticari tuzak baska birsey deil
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Wadjet 5 yıl
O kotu giymem icin bana bedava 5s vermeleri lazim.
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Cell_master 5 yıl
Bi defa haber niteliği taşıyan bi konu açtığınızda şaşıracağım.

Firmanın adı sakat What The F..jeans
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speedman 5 yıl
daha neler göreceğiz...

güneş panelli cepten şarj olabilen aynı zamanda hoparlörlü pantolon...

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Yucspy 5 yıl
Her şey iyi güzelde cepte bükülen iphone'lar ne olacak ?
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clopin 5 yıl en beğenilen
İlk yıkamada perti çıkar
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ahmckr 5 yıl
Yalnız kot baya çirkin.
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