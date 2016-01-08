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Cem Yılmaz'lı İftarlık Gazoz'un ilk fragmanı yayınlandı

Yüksel Aksu'nun yeni filmi İftarlık Gazoz'dan ilk fragman ve afiş yayınlandı. 1970'li yıllarda Ege'de geçecek olan filmin başrolünde ünlü komedyen Cem Yılmaz yer alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Cem Yılmaz'lı İftarlık Gazoz'un ilk fragmanı yayınlandı
 Geçtiğimiz yılın son aylarında yeni filmi Ali Baba ve 7 Cüceler ile sinemaseverlerin karşısına çıkan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu ay sonunda vizyona girecek İftarlık Gazoz ile beyaz perdeye geri dönecek. Başrolünde yer aldığı Ali Baba ve 7 Cüceler'i kendi yazıp yöneten Cem Yılmaz, İftarlık Gazoz'da ise sadece oyuncu olarak yer alacak. Filmin kamera arkasındaki isim ise, Dondurmam Gaymak ve Entelköy Efeköy'e Karşı gibi sevilen filmlerin yönetmeni olan Yüksel Aksu olacak.
Yüksel Aksu'nun kendi hayatından ve çocukluk anılarından yola çıkarak kaleme aldığı İftalık Gazoz, Aksu'nun diğer filmlerinde de olduğu gibi Ege'de geçecek ve Ege insanının renkli hikayelerini beyaz perdeye taşıyacak. 1970'li yıllarda Ege'nin huzur dolu kasabalarından birinde geçecek olan film, 5. sınıf öğrencisi olan Adem ve yaz tatilinde yayınında çalıştığı ustası Gazozcu Cibar Kemal Usta (Cem Yılmaz)'ın maceralarını anlatacak.
 Yaz tatilinde Cibar Kemal Usta'nın yanında gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlayan Adem, Ramazan ayı başında cami imanının söylediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Adem, küçük yaşına ve ailesinin itirazına rağmen oruç tutmaya başlar başlamasına ama Ege'nin yaz sıcağıyla gazoz satmanın yorgunluğu bir araya gelince, oruç tutmak beklediğinden daha zor bir hal alır. Susuzluk ve açlığın etkisiyle seraplar görmeye başlayan Adem, bir anda kendisini renkli bir maceranın içinde bulur.
Adem'i canlandıran çocuk oyuncu Berat Efe Parlar ve Cem Yılmaz'a Yılmaz Bayraktar, Okan Avcı, Macit Koper ve Ümmü Putgül gibi tanınmış oyuncuların eşlik edeceği İftarlık Gazoz, 29 Ocak 2016'da vizyona girecek. Filmden yayınlanan ilk fragmanı ve afişi aşağıda bulabilirsiniz.

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clopin 3 yıl GoldPunch
en fazla bi ayda çekilmiştir vasat bir filme benziyor
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OnlyChaos 3 yıl en beğenilen
Çok büyük beklentim yok nerdeyse kimsenin de yok. Böyle olması çok daha iyi çünkü film gereksiz şişirilmeyecek. Bunlar bir yana gidip sinemada izleyeceğim bu filmi. Fragmanı çok sıcak, samimi geldi bana.

Edit: Ayrıca DH'nin ve BSC'nin film, dizi ve anime haberleri yapması bence bunlarla alakalı 3. bir sitenin habercisi. dizifilmhaber.com
Çok büyük beklentim yok nerdeyse kimsenin de yok. Böyle olması çok daha iyi çünkü film gereksiz şişirilmeyecek. Bunlar bir yana gidip sinemada izleyeceğim bu f...
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Pabliato 3 yıl
Bugün izleme fırsatım oldu,senaryoda kopukluk var. Beklenti ile gitmeyip,zaman geçsin diye izlediğim için sıkıntı olmadı.
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hoksi 3 yıl
Ege filmiyse hele ki Mugla agziyla konuşuyorlarsa aman deyim evlerden ırak.
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kunglao 3 yıl
dondurmam gaymak gibi sanki
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Okumaya Hevesli Genç 3 yıl
Şu çocuktan nefret ediyorum.
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T A R I K 3 yıl
Cem yılmaz seriye bağladı sürekli çöp film çıkartıyor
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Reverans! 3 yıl
Cem yılmaz var izlenir ;)
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metroid 3 yıl
Film Cem Yılmaz üzerinden pazarlanıyor da Cem Yılmaz'ın filmdeki rolü düşünülenden çok daha az olabilir gibime geliyor.
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jacques1791 3 yıl
Ozan güven özkan uğur nil karaibrahimgil yok.hayatta inanmam:) Sinan çetin diyince çiçek Abbas geliyorsa aklıma cem Yılmaz'ida sadece her şey çok güzel olacaklar hatırlamayı tercih ederim gerisi tirt
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metroid 3 yıl jacques1791
jacques1791

Ozan güven özkan uğur nil karaibrahimgil yok.hayatta inanmam:) Sinan çetin diyince çiçek Abbas geliyorsa aklıma cem Yılmaz'ida sadece her şey çok güzel olacaklar hatırlamayı tercih ederim gerisi tirt

Hokkabaz da gayet başarılı bir filmdi.
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BekirTemel 3 yıl
iki günde bir film çeker oldu cem yılmazda.
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metroid 3 yıl BekirTemel
BekirTemel

iki günde bir film çeker oldu cem yılmazda.

Filmi çeken Cem Yılmaz değil, bu filmde sadece oyuncu.
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Lene 3 yıl
Hiç hoşuma gitmedi.ayrıyeten yakışmamış şive ceme :/
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By_higH 3 yıl
3 kuruşluk ön yargılarınızı alıp defolup gider misiniz?
Daha filmi izlemeden o sığ sinema bilginizle, vasat yaftası yapıştırmak nedir yahu? İleride hep bu yüzden kaybedeceksiniz işte!
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olağan_şüpheli 3 yıl
dondurmam gaymak ı çağrıştırdı
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indirim kodu 3 yıl
Tolerans.
Meyve veren ağaca hürmet.
Değer yaratan kardeşlerimize alkış.
Emeğe Saygı.


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djvietnam 3 yıl
ozan güven nasıl olmaz ilginç dondurmam gaymak filminin gazoz versiyonu ile karşı karşıyayız
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tgrt 3 yıl
Bu film ve benzerlerinde gördükleriniz ; Nazik, Naif, Saygılı, Hürmetkar,Kadirşinas İnsanımızın Aziz TÜRK milletimizin Değerlerinden Sadece Bir demettir.
Bu filmde gördüğünüz iyi şeyler iyi insanlarca yaşanmıştır.
Bu topraklarda İyilik ve Güzellik namı'na ne varsa
maalesef bir takım hainler tarafından Sistematik olarak Yok edilmiş Unutturulmaya çalışılmaktadır.Dahada acınası bir durumda şimdiki neslin geçmişinden bihaber olması ve giderek geçmişine yabancılaşması.
Bu tarz filmlerde Ege yöresinin seçilmesi geçmiş kültürümüzün Bu coğrafyada Müslüman Türk kültürünün örf adet an'ane olarak diğer bölgelere göre zirvede yaşaması ve günümüzde'de geçmişten birşey kalmamasıne Ciddi bir tezat değilmidir.?
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BYYUNUSX 3 yıl
destur; daha Ali baba'yı izlemedik
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