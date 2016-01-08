Cem Yılmaz'lı İftarlık Gazoz'un ilk fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz yılın son aylarında yeni filmi Ali Baba ve 7 Cüceler ile sinemaseverlerin karşısına çıkan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu ay sonunda vizyona girecek İftarlık Gazoz ile beyaz perdeye geri dönecek. Başrolünde yer aldığı Ali Baba ve 7 Cüceler'i kendi yazıp yöneten Cem Yılmaz, İftarlık Gazoz'da ise sadece oyuncu olarak yer alacak. Filmin kamera arkasındaki isim ise, Dondurmam Gaymak ve Entelköy Efeköy'e Karşı gibi sevilen filmlerin yönetmeni olan Yüksel Aksu olacak.

Yüksel Aksu'nun kendi hayatından ve çocukluk anılarından yola çıkarak kaleme aldığı İftalık Gazoz, Aksu'nun diğer filmlerinde de olduğu gibi Ege'de geçecek ve Ege insanının renkli hikayelerini beyaz perdeye taşıyacak. 1970'li yıllarda Ege'nin huzur dolu kasabalarından birinde geçecek olan film, 5. sınıf öğrencisi olan Adem ve yaz tatilinde yayınında çalıştığı ustası Gazozcu Cibar Kemal Usta (Cem Yılmaz)'ın maceralarını anlatacak.

Yaz tatilinde Cibar Kemal Usta'nın yanında gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlayan Adem, Ramazan ayı başında cami imanının söylediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Adem, küçük yaşına ve ailesinin itirazına rağmen oruç tutmaya başlar başlamasına ama Ege'nin yaz sıcağıyla gazoz satmanın yorgunluğu bir araya gelince, oruç tutmak beklediğinden daha zor bir hal alır. Susuzluk ve açlığın etkisiyle seraplar görmeye başlayan Adem, bir anda kendisini renkli bir maceranın içinde bulur.

Adem'i canlandıran çocuk oyuncu Berat Efe Parlar ve Cem Yılmaz'a Yılmaz Bayraktar, Okan Avcı, Macit Koper ve Ümmü Putgül gibi tanınmış oyuncuların eşlik edeceği İftarlık Gazoz, 29 Ocak 2016'da vizyona girecek. Filmden yayınlanan ilk fragmanı ve afişi aşağıda bulabilirsiniz.