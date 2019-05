Cep bilgisayarlarının sayısı giderek artıyor

Modern akıllı telefon pazarının oluşmasından önce Windows CE veya ilk Symbian sürümü gibi işletim sistemleri üzerinde çalışan Pocket PC akımını yetişkin yaş grubu iyi hatırlayacaktır. O dönem bilgisayar ile yapılan ofis veya mail işlemlerini cebe taşıyan bu sistemler modern akıllı telefonlar ile birlikte ortadan kaybolmuştu. Şimdi yeni bir akım olarak geri dönüyorlar.

One Mix 2 Yoga özellikleri ve fiyatı

Geçen yıl GPD Pocket projesi ile ilgi çekmeye başlayan küçük dizüstü bilgisayar akımı büyüyerek devam ediyor. Planet Computer bu yıl bir tanesi arama yapabilen iki Linux mini bilgisayar modelini duyurmuştu. Rakibi One Computer da vites artırdı.

Ayrıca Bkz.

"ICO projeleri yıl sonuna kadar 22 milyar dolar hacim oluşturacak"

Geçtiğimiz aylarda One Mix Yoga adında ikisi bir arada Windows 10 dizüstü modelini piyasaya süren One Computer biraz daha geliştirdiği One Mix 2 Yoga modelini ön satışa sundu. 7 inçlik boyutuyla dizüstü modeli her yere gidebiliyor.

7 inçlik dokunmatik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan One Mix 2 Yoga modeli çift çekirdekli Intel Core M3-7Y30 işlemcisinden güç alıyor. Önceki modelde de 4 çekirdekli Atom X5 işlemci yer alıyordu. Aslında işlemci tarafında biraz daha güçlü ve verimli bir model veya Qualcomm tercihi yapılabilirdi.

8GB DDR3 RAM bellek yanında 256GB SSD depolamaya yer verilmiş. USB Tip-C, USB 3.0 gibi bağlantıları olan bilgisayar 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ekranı 360 derece dönerek tablet de olabilen cihaz parmak izi okuyucuya sahip. Cihaz 630$ fiyat etiketi ile ön siparişe başladı.