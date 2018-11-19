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Cep bilgisayarlarının sayısı giderek artıyor

Cebe sığacak tarzda küçük bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız seçenekler çoğalıyor. One Mix 2 Yoga modeli 7 inçlik ekranıyla el çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz şekilde tasarlanmış.
6 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Modern akıllı telefon pazarının oluşmasından önce Windows CE veya ilk Symbian sürümü gibi işletim sistemleri üzerinde çalışan Pocket PC akımını yetişkin yaş grubu iyi hatırlayacaktır. O dönem bilgisayar ile yapılan ofis veya mail işlemlerini cebe taşıyan bu sistemler modern akıllı telefonlar ile birlikte ortadan kaybolmuştu. Şimdi yeni bir akım olarak geri dönüyorlar.

One Mix 2 Yoga özellikleri ve fiyatı

Geçen yıl GPD Pocket projesi ile ilgi çekmeye başlayan küçük dizüstü bilgisayar akımı büyüyerek devam ediyor. Planet Computer bu yıl bir tanesi arama yapabilen iki Linux mini bilgisayar modelini duyurmuştu. Rakibi One Computer da vites artırdı.

Ayrıca Bkz. "ICO projeleri yıl sonuna kadar 22 milyar dolar hacim oluşturacak"

Geçtiğimiz aylarda One Mix Yoga adında ikisi bir arada Windows 10 dizüstü modelini piyasaya süren One Computer biraz daha geliştirdiği One Mix 2 Yoga modelini ön satışa sundu. 7 inçlik boyutuyla dizüstü modeli her yere gidebiliyor.

7 inçlik dokunmatik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan One Mix 2 Yoga modeli çift çekirdekli Intel Core M3-7Y30 işlemcisinden güç alıyor. Önceki modelde de 4 çekirdekli Atom X5 işlemci yer alıyordu. Aslında işlemci tarafında biraz daha güçlü ve verimli bir model veya Qualcomm tercihi yapılabilirdi.

8GB DDR3 RAM bellek yanında 256GB SSD depolamaya yer verilmiş. USB Tip-C, USB 3.0 gibi bağlantıları olan bilgisayar 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ekranı 360 derece dönerek tablet de olabilen cihaz parmak izi okuyucuya sahip. Cihaz 630$ fiyat etiketi ile ön siparişe başladı.

 

https://wccftech.com/windows-10-pocket-pc-sale/ Yorum Yaz
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kayamtky 6 ay en beğenilen
2 resim koysaydınız da, ne olduğunu görseydik.
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Whippoorwill 6 ay
Intel elde kalan Core M serisini böyle tüketecek galiba.
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1 Avatar
Bay Robot 5 ay
Netbook denmiyor muydu bunlara?
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maxmania 6 ay
niye çöp intel core m3 işlemci niye? amd apular kat kat verimli ve performanslı iken niye bu intel ısrarı?
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Y-ZiyA 6 ay
Telefonların işlem gücü bilgisayarları yakalamaya başlamış, boyutları da.
Zaten hepimizin cebinde birer cep bilgisayarı var.
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*siteci* 6 ay
Düşük güç tüketimli bir apu koyulsa aslında muhteşem olur. Bir nevi Nintendo Switch'in Windows versiyonu gibi
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burakdc 6 ay
core 2 quad serılerını bu sısteme gore revıze etseler super olurdu dıye dusunuyorum.
mesela gunumuz 7mm+ 3d transıstor teknıgıyle uretılmıs core2quad extreme işlemcisini yeni komutlarla ve onbellek arttırımlarıyla oldukca ıyı bır sıstem elde edıle bılır 8 gb ram fazlasıyla yeterlı ama ılerısı ıcın 16 gb ram dusunulebılırmıs grafık kartı tarafında ıntelın guncel onboardı fazlasıyla ıs gorur
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tobepeople 6 ay
klavyeli tablet
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grafman09 6 ay
Orta sınıf telefonlar bile yeterince güçlü.. Farklı ebat telefonlara uyacak bir ünite yapsalar..Linux desteği ile Daha alınabilir ürün olur, fiyatı da uygun olur..
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esmerbuyucu 6 ay
Herkes cebimde neden bir cep bilgisayarı yok, keşke olsada cebimde bir cep bilgisayarı var diyebileyim diye düşünüyordu. İsabetli olmuş 👍🏿
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Whippoorwill 6 ay
Intel elde kalan Core M serisini böyle tüketecek galiba.
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kayamtky 6 ay en beğenilen
2 resim koysaydınız da, ne olduğunu görseydik.
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