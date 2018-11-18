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ICO projeleri yıl sonuna kadar 22 milyar dolar hacim oluşturacak

2014 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen kripto para projelerinde toplam 22 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Risklere rağmen ilgi büyük.
6 ay
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para birimlerinin tüm dünyanın ilgisini çekmeye başlamasıyla adeta yağmur gibi kripto para projeleri gelmeye başladı. İlk dönemde sadece Bitcoin varken bugün Coinmarketcap üzerinde kayıtlı 2000 civarında birim var. Buraya kayıt olmamış yüzlerce borsada işlem görenleri de sayarsak hayata geçen proje sayısı 5000 civarında.

Dev rakam

Pek çok dolandırıcılık olayına konu olsa da yatırımcıların kripto para projelerine ilgisi artarak devam ediyor. Fransa finans otoriteleri tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre 2014 yılından bu yıl sonuna kadar kripto para projelerinden toplanan para 22 milyar doları bulacak.

Ayrıca Bkz. "Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşün sebebi ne?"

Özellikle son iki yılda kripto para projelerine olan ilginin arttığı ifade ediliyor. 2017 yılında projelerde toplam 6.3 milyar dolar toplanmış. 2018 yılında ise bu rakamın 15 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Yani toplam rakamın yüzde 69 civarı.

Projelerde toplanan paralar aslında çok yayılmamış. Sadece 17 projenin genel toplamın yüzde 40’ına denk geldiği belirtiliyor. 4 milyar dolar toplayan EOS projesi en büyüklerinden birisi. Fransız para projeleri ise bugüne kadar 100 milyon dolar toplamayı başarmış.

Projelerin başarılı olmasının en büyük şartı olarak kara para aklama şüphesi karşısında şeffaf bir süreç izlemesi gösteriliyor. Otorite ayrıca projelere yön verebilmek amacıyla global çapta bir düzen mekanizması kurulması gerektiğini de belirtiyor.  

 

https://news.bitcoin.com/french-report-marginal-ico-sector/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 6 ay
Acaba bu ICO lar elle tutulur bir şeyler yaptı mı? Kurucusuna milyonlar kazandırmak dışında.
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