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Cep telefonları için geliştirilmiş en kullanışlı üç ayak bağlantı apartı, "JackPod!"

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cep telefonları için geliştirilmiş en kullanışlı üç ayak bağlantı apartı,
Akıllı cep telefonlarının kameraları gün geçtikçe daha iyi fotoğraflar ve videolar çekilmesine olanak sağlıyor. Günümüzde haber ajansları ya da stok fotoğraf siteleri tarafından bile oldukça kullanılan ve kabul göre cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar, JackPod! ile çok daha iyi duruma gelebilir.
Kickstarter üzerinde Joe Simon tarafından başlatılmış bir proje olan JackPod!, piyasada yer alan ve üzerinde kulaklık giriş yer alan bütün cep telefonları ile kullanılabilen bir üç ayak bağlantı aparatı. Telefonların kulaklık girişinden bağlandıktan sonra cihazların standart üç ayak modellerine bağlanmasına imkan sağlayan aparat, bu sayede titreşim sorunu olmayan fotoğraf ve videolar çekilmesine olanak sağlıyor. Kibrit kutusu büyüklüğünde ve 5.6 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip olan JackPod!, özellikle küçük yapıdaki üç ayaklar ile çok iyi birer ikili olabiliyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 16,500$'lık hedefin bitimine daha 29 gün kala, 135 bağış ile 2,500$'lık kısmını toplayan JackPod!, çok büyük bir ilgi görüyor. Site üzerinden yapılacak 9$'lık bağış fiyat ile satın alınabiliyor durumda olan aparat, mayıs ayı içinde elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/951823934/jackpod-truly-universal-smartphone-tripod-mount 
 
Cep telefonları için geliştirilmiş en kullanışlı üç ayak bağlantı apartı,
Cep telefonları için geliştirilmiş en kullanışlı üç ayak bağlantı apartı,

http://www.kickstarter.com/projects/951823934/jackpod-truly-universal-smartphone-tripod-mount Yorum Yaz
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armanatilgan 6 yıl
Elimizde kalmasın aparat?
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londoner23 6 yıl
bu şekilde takıp web-cam olarak kullanırım.. bunun haricinde işime yaramaz...
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lordindarkness 6 yıl
Lumia 920 bunun ucunu yamultur. Beğenmedim, benim aklımda olan proje: böyle klips ile telefonu tutabilen bir alet. Alt tarafı da tripod girişi. Böyle bir şey yapan olursa direkt satın alırım.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben deyince fansın diyorlar ama Allah aşkına şu ürün en güzel iPhone 5'de durmamış mı? Duruşuna kurban bee!!!!!
Bu arada iPhone 5, S3'den daha iyi.
İyi akşamlar.
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itachi237 6 yıl
o telefon düzgün durmaz ki döner durur. sürtünme katsayısı fazla bir materyal ile yapmışlardır umarım.
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sertacaygun 6 yıl
Toz girmememesi, yıpranmaması için biraz özen gösteririm 3.5mm fişine ama adamların yaptığına bakın.
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