Cep telefonları için geliştirilmiş en kullanışlı üç ayak bağlantı apartı, "JackPod!"





Akıllı cep telefonlarının kameraları gün geçtikçe daha iyi fotoğraflar ve videolar çekilmesine olanak sağlıyor. Günümüzde haber ajansları ya da stok fotoğraf siteleri tarafından bile oldukça kullanılan ve kabul göre cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar, JackPod! ile çok daha iyi duruma gelebilir.

Kickstarter üzerinde Joe Simon tarafından başlatılmış bir proje olan JackPod!, piyasada yer alan ve üzerinde kulaklık giriş yer alan bütün cep telefonları ile kullanılabilen bir üç ayak bağlantı aparatı. Telefonların kulaklık girişinden bağlandıktan sonra cihazların standart üç ayak modellerine bağlanmasına imkan sağlayan aparat, bu sayede titreşim sorunu olmayan fotoğraf ve videolar çekilmesine olanak sağlıyor. Kibrit kutusu büyüklüğünde ve 5.6 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip olan JackPod!, özellikle küçük yapıdaki üç ayaklar ile çok iyi birer ikili olabiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 16,500$'lık hedefin bitimine daha 29 gün kala, 135 bağış ile 2,500$'lık kısmını toplayan JackPod!, çok büyük bir ilgi görüyor. Site üzerinden yapılacak 9$'lık bağış fiyat ile satın alınabiliyor durumda olan aparat, mayıs ayı içinde elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/951823934/jackpod-truly-universal-smartphone-tripod-mount

http://www.kickstarter.com/projects/951823934/jackpod-truly-universal-smartphone-tripod-mount