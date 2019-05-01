Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl

Canlı yayında çok özel bir konuğu ağırlıyor, vergi konusunda farkındalık yaratan çalışmaları ile yakından takip ettiğimiz Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl ile son ÖTV zamlarını konuşuyoruz.

Canlı yayında çok özel bir konuğu ağırlıyor, vergi konusunda farkındalık yaratan çalışmaları ile yakından takip ettiğimiz Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl ile son ÖTV zamlarını konuşuyoruz.