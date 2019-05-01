Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl

Genel Yayın Yönetmeni
Canlı yayında çok özel bir konuğu ağırlıyor, vergi konusunda farkındalık yaratan çalışmaları ile yakından takip ettiğimiz Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl ile son ÖTV zamlarını konuşuyoruz.
Canlı yayında çok özel bir konuğu ağırlıyor, vergi konusunda farkındalık yaratan çalışmaları ile yakından takip ettiğimiz Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl ile son ÖTV zamlarını konuşuyoruz.
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Adamların kendisi "Yerli üretime destek olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar 3 milyona yakın telefon sattık. Daha uygun fiyatla pazara verdiğimiz telefonlarda pazar liderliğine ulaşmayı hedefliyoruz"...demedi mi bunlar?
Ozan Bingöl'e asıl bu soruyu sorması lazımdı.