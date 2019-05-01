Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl

2 hf.
9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canlı yayında çok özel bir konuğu ağırlıyor, vergi konusunda farkındalık yaratan çalışmaları ile yakından takip ettiğimiz Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl ile son ÖTV zamlarını konuşuyoruz.
 
Canlı yayında çok özel bir konuğu ağırlıyor, vergi konusunda farkındalık yaratan çalışmaları ile yakından takip ettiğimiz Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl ile son ÖTV zamlarını konuşuyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 2 hf. en beğenilen
İnşallah bu vergileri savunan herkesin telefonu garanti kapsamı dışında bozulur, kullanılmaz hale gelir.
Yanıtla +91
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 2 hf.
Ülkenin yönetimindekiler (kim gelirse) sermaye sahipleriyle, zenginlerle, medya patronlarıyla yakın temas halinde olduğundan işçiye emekçiye değil, partilerinin yanında olan zenginlerin çıkarına vergi sistemleri getirerek onları hoşnut ederler. Halkı da terörle korkuturlar, seçim zamanı birkaç ay ağızlarına bal çalarlar..
Ülkenin yönetimindekiler (kim gelirse) sermaye sahipleriyle, zenginlerle, medya patronlarıyla yakın temas halinde olduğundan işçiye emekçiye değil, partilerinin...
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ali9949 1 hf.
Saka maka vergı toplayamıyor adamlar ne yaoacaklarını sasırdılar. Bence hırsıza dolandırıcıya fatura duzenletsınler acayıp kasa yı doldırurlar en zengın ulke oluruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
navigator_ 1 hf.
Bir de Türkiyemde şöle bir durum var; 6000 tl veren 7 de verir. Ben bunu anlayamıyorum nasıl bir algı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lene 1 hf.
Yetmez ama yap şunu %100 nasıl olsa kimseden ses yok.. Bu millete herşey Müstahak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cabriyo 1 hf.
krizden çıkmak için devlet zam yapıyor tamam ama bu krizden çıkmanın başka yolu yokmu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Last Troll Bender 1 hf. cabriyo
Enayilere ne kadar vergi yaslarsak sesleri çıkmıyor diyorlar. Neden başka yol arasınlar?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-1- 2 hf. yeni yorumcu
çalışan adamın alınteriyle işsiz akepelileri besliyoruz bu ne ya. benim vergimle indirimli patates alanın boğazında kalsın umarım.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemal85 2 hf.
ağzımı çoğa hatamı yoğa sayın "Neşet Ertaş" (:
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 2 hf.
kendilerinden kıssalar az yeseler insanlar rahat edecekte ,insanların kanını emiyorlar resmen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 2 hf.
Ozan Bingöl güzel noktalara değinmiş. Ben de aynen öyle düşünüyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
programmer_onur 2 hf.
Mesut Çevik videonun sonlarına doğru yerli üreticinin (Vestel'i kastediyor) suçu yok diyor. Ben mi yanlış anlıyorum?
Adamların kendisi "Yerli üretime destek olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar 3 milyona yakın telefon sattık. Daha uygun fiyatla pazara verdiğimiz telefonlarda pazar liderliğine ulaşmayı hedefliyoruz"...demedi mi bunlar?
Ozan Bingöl'e asıl bu soruyu sorması lazımdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
programmer_onur 2 hf.
Başkanlık Sistemi nasıl gidiyor beyler? :)
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:58
Huawei P30 Lite ile ilk karşılaşma
7,7b izlenme · 4 hf.
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,3b izlenme · 2 gün
09:42
4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme
11,8b izlenme · 7 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,1b izlenme · 1 hf.
07:03
Huawei P20 ilk izlenim ve kutu açılışı
12,7b izlenme · 11 ay
19:15
Barış Özcan ile Söyleşi | Kullandığı telefon ve kullanım şekli üzerine
15,9b izlenme · 8 ay
09:08
Android uygulamaları Chrome OS'a doğru | Samsung DeX'in farkı
3,4b izlenme · 2 gün
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
4,7b izlenme · 1 gün
25:18
Kuala Lumpur'da ne oldu | Samsung A9 lansmanı vLog
4,5b izlenme · 7 ay
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6b izlenme · 7 ay
07:37
Samsung Galaxy Note 9 nasıl olmuş?
9,6b izlenme · 9 ay
21:12
2si1 inceleme | Samsung Watch Active
5b izlenme · 3 hf.
47:14
2si1 | Business Class Teknoloji ve Oyun Programı
11,7b izlenme · 9 ay
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7b izlenme · 4 hf.
40:59
Akıllı telefon dünyasında son 1 hafta | Mobilite
13b izlenme · 7 ay
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
4,8b izlenme · 7 ay
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,8b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim