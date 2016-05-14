Çernobil faciası nükleer enerji politikalarını etkiledi mi?

Tam Boyutta Gör

Bu yıl, Ukrayna’nın Çernobil kentindeki nükleer reaktörün bir kaza sonucu bütün Doğu Avrupa’yı etkilediği radyasyon sızıntısı faciasının 30. yıl dönümü.

Facianın, sonraki yıllarda ortaya çıkan binlerce kanser vakasının doğrudan nedeni olduğu düşünülüyor. Çernobil’de gerçekleşen olay, 2011’de Japonya, Fukuşima’da gerçekleşen erime kazasına kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından “büyük kaza” olarak nitelendirilen tek vaka olma niteliğini taşıyordu. Veriler de Çernobil’in nükleer enerji sektörü üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor: Çernobil faciasının gerçekleştiği yıla kadar olan 32 yıllık süreçte 409 reaktör açılırken, faciadan sonra geçen 30 yıllık süreçte ise bu rakam 194’le sınırlı kalmış.

Elbette bu rakamların ardında yatan başka etkenler de var. Ancak enerji alanında alınan kararlardan bazıları Ukrayna’daki faciayla doğrudan ilintili. Örnek vermek gerekirse, İtalya’da faciadan hemen sonra yapılan bir referandum sonucunda ülkede nükleer enerji üretiminin durdurulması kararı alındı.

Ancak nükleer mühendis ve danışman John Large’a göre 1979 yılında Pensilvanya’da gerçekleşen Three Mile Island vakasından sonra gelen şeffaflık ve düzenleme talepleri, sektör üzerinde Çernobil’den daha büyük bir etkiye sahip. Large, aynı büyüklükte bir değişimin Fukuşima’dan sonra geleceğini de savunuyor.

Japonya’da gerçekleşen kaza, Alman hükümetinin ülkenin bütün nükleer enerji tesislerini, sonuncusu 2022’de olmak üzere, kapatma kararı almasına yol açtı. University College London’daki Enerji Enstitüsü’nden Dr. Paul Dorfman’a göre “Nükleer enerji devri sona erecek çünkü nükleer enerji maliyetli bir enerji türü”. Dorfman aynı zamanda gelecek beş veya on yıl içerisinde başka bir kaza meydana gelmesi durumda nükleer enerji endüstrisinin tamamen sona ereceğini savunuyor.

http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/30/has-chernobyl-disaster-affected-number-of-nuclear-plants-built