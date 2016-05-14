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Çernobil faciası nükleer enerji politikalarını etkiledi mi?

Çernobil faciasının üzerinden otuz yıl geçti. Bazı ülkeler nükleer enerjiden yararlanmaktan tamamen vazgeçerken, uzmanlar başka bir facianın endüstriyi tamamen öldüreceğini söylüyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,4b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Çernobil faciası nükleer enerji politikalarını etkiledi mi?
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Bu yıl, Ukrayna’nın Çernobil kentindeki nükleer reaktörün bir kaza sonucu bütün Doğu Avrupa’yı etkilediği radyasyon sızıntısı faciasının 30. yıl dönümü.
Facianın, sonraki yıllarda ortaya çıkan binlerce kanser vakasının doğrudan nedeni olduğu düşünülüyor. Çernobil’de gerçekleşen olay, 2011’de Japonya, Fukuşima’da gerçekleşen erime kazasına kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından “büyük kaza” olarak nitelendirilen tek vaka olma niteliğini taşıyordu. Veriler de Çernobil’in nükleer enerji sektörü üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor: Çernobil faciasının gerçekleştiği yıla kadar olan 32 yıllık süreçte 409 reaktör açılırken, faciadan sonra geçen 30 yıllık süreçte ise bu rakam 194’le sınırlı kalmış.
Elbette bu rakamların ardında yatan başka etkenler de var. Ancak enerji alanında alınan kararlardan bazıları Ukrayna’daki faciayla doğrudan ilintili. Örnek vermek gerekirse, İtalya’da faciadan hemen sonra yapılan bir referandum sonucunda ülkede nükleer enerji üretiminin durdurulması kararı alındı.
Ancak nükleer mühendis ve danışman John Large’a göre 1979 yılında Pensilvanya’da gerçekleşen Three Mile Island vakasından sonra gelen şeffaflık ve düzenleme talepleri, sektör üzerinde Çernobil’den daha büyük bir etkiye sahip. Large, aynı büyüklükte bir değişimin Fukuşima’dan sonra geleceğini de savunuyor.
Japonya’da gerçekleşen kaza, Alman hükümetinin ülkenin bütün nükleer enerji tesislerini, sonuncusu 2022’de olmak üzere, kapatma kararı almasına yol açtı. University College London’daki Enerji Enstitüsü’nden Dr. Paul Dorfman’a göre “Nükleer enerji devri sona erecek çünkü nükleer enerji maliyetli bir enerji türü”. Dorfman aynı zamanda gelecek beş veya on yıl içerisinde başka bir kaza meydana gelmesi durumda nükleer enerji endüstrisinin tamamen sona ereceğini savunuyor.

http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/30/has-chernobyl-disaster-affected-number-of-nuclear-plants-built Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 3 yıl en beğenilen
Nükleer reaktör ortalama kaça patlar?

Nükleer reaktör erirse veya patlarsa, temizliğine ek olarak toprak kaybı iş gücü kaybı ve ölenlerin tazminatları derken 400 milyar doları geçiyor.

Bu nedenle o reaktörün sadece güvenliği(fiziksel ve terörsel) için bile en az 200-300 milyar dolar gerek ki cana geleceğine mala gelsin, dünyadan yaşanacak alan eksilmesin.

Zaten bundan sonra kurulum ve söküm fiyatı devede kulaktır.

Benim fikrimi sorarsanız, 200-300 milyar dolara 20 milyon metrekare güneş pili döşenerek 20 GW güç elde edilir. Yani nükleerin en az 30 katı. Akşamları çalışmaz, hadi 15 kat olsun. Tam verim öğle vakti dersiniz hadi 2 kat olsun. Enerjinin kaynağı bedava lan. Güneşten. Doğayı örnek almayı iyi biliyorsun gemi - denizaltı tasarlarken değil mi? Sonarın var aynı balina gibi. E fotosentez kadar verimli güneş pilin var. Tarla yapsana.

Güneş mi yok? Güneşin olmadığı yerde rüzgar hep eser. Rüzgar enerjisini kullan. Rüzgar da mı yok? Jeotermali kullan.

Hemen sonraki mesaja misilleme: matbaaya karşı değiliz, söğüşe karşıyız. Daha sanayi atıklarını yoketmeyi bilmeyenlerin nükleer atıkları yönetmesine karşıyız.

Ayranı yok içmeye, reaktör kontrol çubuğuyla gidiyor zzzzçmy.
Nükleer reaktör ortalama kaçapatlar?Nükleer reaktör erirse veya patlarsa, temizliğine ek olarak toprak kaybı iş gücü kaybı ve ölenlerin tazm...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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AppleFans 3 yıl
Nükleer enerji en temiz yenilenemez enerji kaynaklarından biridir. Bacasından çıkan saf su buharıdır. Radyoaktif atıklar ise doğal yaşamdan uzakta yerin metrelerce altına sızdırmaz betan ve çelik kasalarla gömülüyor.

Hep çernobil örneği ve fukuşimayı veriyorlar. Çernobildeki sorun insan hatasıydı ve eski sovyet yapımı reaktördü. Fukuşima ise devasal bir deprem ve ardından tsunami.

Türkiyeye yapılacak reaktör ise son teknoloji ve tam otomatik. 9 büyüklüğünde depreme ve yolcu yçağı düşmesine karşı dayanıklı. Kaynak isteyenlerin elinde var internet. Uğraştırmayın beni.

Nükleere karşı olanlar dibimizdeki ermenistan sınırında asırlık eski sovyet reaktörlerini protesto etsin. Saatli bomba gibiler.

Şu sözdd çevrecilere de iki çift lafım var. Öyle kolay değil bu güneş rüzgar falan. Oldukça maliyetli ve kısa ömürlüler. Neredeyse bütün gelişmiş ülkeler nükleer kullanıyorsa biraz düşünün bari. Fransa enerji ihtiyacının çoğunu nükleer enerjiden sağlıyor.

Almanya nükleer santralleri kapatıyor diyenlere de sesleniyorum. Almanya eskimiş ömrünü tanamlamış reaktörleri kapatıyor sadece. Nükleerden vazgeçtikleri yok. Yeni santrallerin planlamalarına çoktan başladılar.
Nükleer enerji en temiz yenilenemez enerji kaynaklarından biridir. Bacasından çıkan saf su buharıdır. Radyoaktif atıklar ise doğal yaşamdan uzakta yerin metrel...
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Yanıtla +7
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ozkn_s 3 yıl
Her onune gelen almanlar kapatiyor diye bir ucube fikre kapilip gidiyor .forumdaki arkadaslarin da dedigi gibi almanya vaktini tamamlamak uzere olan reaktorlerini yani ihtiyarlamis emekliye ayrilacak yorgun reaktorleri daha fazla beklemeden kapatma karari aldi.yerlerine daha kuvvetli ve son teknolji reaktorleri kuracaklar.
Ayrica diyelim ki nukleerden vazgecti almanya.
Dunyadaki diger ulkeler ne yapiyor
basta amerika rusya ingiltere fransa ......
Aklini peynir ekmekle yiyenlerin zirvaliklarina inanmayin.nukleer enerjiden hicbir devlet vazgecemez.
Bizim ulke olarak bugune kadar en az 6 nukleer santralimiz olmaliydi.bu iste cok gec kaldik cok.

Disardan aldigimiz petrolden elektrik uretiyoruz
Disardan aldigimiz dogalgazdan elektrik uretiyoruz
Dunyanin en ahmakca isi ama maalesef mecburuz.
Ulkenin servetini cope atmaktir ama mecburuz

Bizim bu mecburiyetlerden kurtulup enerjide disa bagimliliktan kurtulmaliyiz.bu hususta ruzgar ve gunes enerjisi de cok onemlidir.
biz buralarda da calismalar yapmaliyiz .sadece disardan tribun yada panel alip ulkemizde kurmak olmaz .kendi tribunumuzu panelimizi yapmaliyiz yetmez gelistirmeliyiz o da yetmez ihrac etmeliyiz.
Nukleer teknolojide yeni donem toryumla baslayacak.
Uranyum'un yerini alacak bu element hem daha yuksek enerji ihtiyacini karsilayacak hemde nukleer atik problemini de tarihe gomecek.ulkemizde de toryum rezervleri oldukca iyi seviyrlerdedir.

Bizim enerji de petrol dogalgaz bagimliligina son verecek projelere bu projelerde calisacak beyin gucune ihtiyacimiz var.ozellikle toryum ve hidrojen uzerine bir an once yogunlasmaliyiz
nukleerde kacirdigimiz treni bu sefer kacirmamaliyiz.

Bizim çin malı reis sabah aksam ona buna satasacagina

13 yildir saltanat surdugu cumhuriyete dil uzatacagina

13 yilin hakkini verip şu enerji politikasina yon verecek projeler uretsin

Ayrica verimli islenebilir topraklarimiz azaliyor
Bu konuda cok ciddi calismalar yapilmali

Ayrica icilebilir su kaynaklarimiz da gitgide azaliyor
Bu konuda da ciddi calismalar yapilmali

Eyyyyy çin malı reis duydun mu ....







Her onune gelen almanlar kapatiyor diye bir ucube fikre kapilip gidiyor .forumdaki arkadaslarin da dedigi gibi almanya vaktini tamamlamak uzere olan reaktorler...
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sevket861 3 yıl
Dünya füzyon üzerinde çalışıyorken Bizimkiler her b.ka karşı çıkıyor.Patlarmış ya arkadaş 8 9 büyüklüğünde depremmolursa oluşacak bir sızıntıyı tartışmak ne kadar mantıklı? O deprem olur patlar cılara sesleniyorum.Türkiyedeki evlerin %99u o nükleer santraller kadar depreme dayanıklı değil.Yani böyle bir deprem olsa zaten Facia olur.Türkiye burası Japonyadaki gibi dayanıklı binalar yok.
Yok arkadaş PATLAMAZ!
Nükleer enerji , Acilen Daha fazla olacak şekilde ülke geneline yayılmalıdır.
2023e kadar Elin adamı Füzyona geçmeyi amaçlıyor .Bize gelince vay efendim patlar.
Tabi alışmışsınız bir arabaya 2x fiyat vermeye. , 1 lt petrole 10lt parası vermeye siz de haklısınız
Nükleer öğrenilmeli , enerjideki bağımlılık yok edilmelidir.
Çok geçmeden Toryum santralleri. , Ardından füzyon reaktörlerinin konuşulacağı dünyada "Ama patlar yeaa" Demek cehalettir.
Başta enerji olmak üzere gps ve haberleşme uydu sistemleri geliştirilmeli , gelişmiiş radar sistemleri uzun menzilli füzeler geliştirilmeli Ve sanayi paketleriyle üretim maliyetleri Aşağı çekilmeli , Katma değeri yüksek ürünler geliştirilmeli , Tüm bunlar yapılırken Sosyal devlet anlayışından Taviz verilmemeli , Ülke kapitalizme daha. Fazla kurban edilmemelidir.
Tabi Akp hükümetiyle mümkün müdür derseniz tabiki hayır değildir .
Az olan gelişme gelişme değildir .
Rakiplerin 100 metre gittiği yerde sen 99 metre bile gitsen gelişmiş değil 1m geri kalmışsın demektir.
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fizisyen 3 yıl
evet etkiledi.
ama bunu ** vazgeçmek ** olarak lanse ederseniz, **yalan söylüyor** olursunuz.

nükleere evet, homer simpsona hayır.

kültür bilimde bu konu tartısılıyordu diye hatırlıyorum.
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zdniz 3 yıl
Bu falekete türklerle ilgili bir efsane var o neden olmuş diyorlar bir videoda izlemişdim dogrumu bilmiyorum videonun linkini veriyim isteyen izlesin. youtube.com/...
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ozkn_s 3 yıl
13 yillik iktidarin enerji politikasi
Yandaşa yaptir
Yandaşa işlettir
Yandaşa devret mantigiyla yurumektedir

Milli ruzgar tribunumuz olsun gerek yok
Milli gunes panelimiz olsun gerek yok
Onun yerine kolayi var
bizim yandaşa aldirtiriz yetmez
bedava arazi verip kurdurturuz yetmez
yandaşi ihya edecek anlasma imzalariz yetmez
bu arada komisyonumuzu aliriz helalinden yetmez
vatandasa hizmet diye birde acilis duzenleriz yetmez
Olur da burada rant var soygun var diyen olursa
ya ergenekoncu ya paralelci ya da hizmet dusmani ilan eder uzerinden geceriz
Seytanin aklina gelmez demeyin
Seytan bunlarin talebesi bile olamaz
Calmak bunlarin fitratinda var

DURMAK YOK ÇALMAYA DEVAM !

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vanhelsingson 3 yıl
Bildiğim kadarıyla Nükleer silah yapabilmek için nükleer santrallere ihtiyaç var. yani sadece ve sadece enerji için değil. tabi santraller kurulur kurulmaz silah yapmayacak ama ileride mutlaka nükleer silah yapacak yapmalıda zaten, bu yüzden bu işin en önemli ayağı nükleer santrallerin kurulmasıdır. bunu bildiklerinden Türkiye de ve Dünya da çevrecilik ayağına santrallere karşı çıkılmaktadır.
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ozkn_s 3 yıl
Her onune gelen almanlar kapatiyor diye bir ucube fikre kapilip gidiyor .forumdaki arkadaslarin da dedigi gibi almanya vaktini tamamlamak uzere olan reaktorlerini yani ihtiyarlamis emekliye ayrilacak yorgun reaktorleri daha fazla beklemeden kapatma karari aldi.yerlerine daha kuvvetli ve son teknolji reaktorleri kuracaklar.
Ayrica diyelim ki nukleerden vazgecti almanya.
Dunyadaki diger ulkeler ne yapiyor
basta amerika rusya ingiltere fransa ......
Aklini peynir ekmekle yiyenlerin zirvaliklarina inanmayin.nukleer enerjiden hicbir devlet vazgecemez.
Bizim ulke olarak bugune kadar en az 6 nukleer santralimiz olmaliydi.bu iste cok gec kaldik cok.

Disardan aldigimiz petrolden elektrik uretiyoruz
Disardan aldigimiz dogalgazdan elektrik uretiyoruz
Dunyanin en ahmakca isi ama maalesef mecburuz.
Ulkenin servetini cope atmaktir ama mecburuz

Bizim bu mecburiyetlerden kurtulup enerjide disa bagimliliktan kurtulmaliyiz.bu hususta ruzgar ve gunes enerjisi de cok onemlidir.
biz buralarda da calismalar yapmaliyiz .sadece disardan tribun yada panel alip ulkemizde kurmak olmaz .kendi tribunumuzu panelimizi yapmaliyiz yetmez gelistirmeliyiz o da yetmez ihrac etmeliyiz.
Nukleer teknolojide yeni donem toryumla baslayacak.
Uranyum'un yerini alacak bu element hem daha yuksek enerji ihtiyacini karsilayacak hemde nukleer atik problemini de tarihe gomecek.ulkemizde de toryum rezervleri oldukca iyi seviyrlerdedir.

Bizim enerji de petrol dogalgaz bagimliligina son verecek projelere bu projelerde calisacak beyin gucune ihtiyacimiz var.ozellikle toryum ve hidrojen uzerine bir an once yogunlasmaliyiz
nukleerde kacirdigimiz treni bu sefer kacirmamaliyiz.

Bizim çin malı reis sabah aksam ona buna satasacagina

13 yildir saltanat surdugu cumhuriyete dil uzatacagina

13 yilin hakkini verip şu enerji politikasina yon verecek projeler uretsin

Ayrica verimli islenebilir topraklarimiz azaliyor
Bu konuda cok ciddi calismalar yapilmali

Ayrica icilebilir su kaynaklarimiz da gitgide azaliyor
Bu konuda da ciddi calismalar yapilmali

Eyyyyy çin malı reis duydun mu ....







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GenkaNuank 3 yıl ozkn_s
ozkn_s
Her onune gelen almanlar kapatiyor diye bir ucube fikre kapilip gidiyor .forumdaki arkadaslarin da dedigi gibi almanya vaktini tamamlamak uzere olan reaktorlerini yani ihtiyarlamis emekliye ayrilacak yorgun reaktorleri daha fazla beklemeden kapatma karari aldi.yerlerine daha kuvvetli ve son teknolji reaktorleri kuracaklar.
Ayrica diyelim ki nukleerden vazgecti almanya.
Dunyadaki diger ulkeler ne yapiyor
basta amerika rusya ingiltere fransa ......
Aklini peynir ekmekle yiyenlerin zirvaliklarina inanmayin.nukleer enerjiden hicbir devlet vazgecemez.
Bizim ulke olarak bugune kadar en az 6 nukleer santralimiz olmaliydi.bu iste cok gec kaldik cok.

Disardan aldigimiz petrolden elektrik uretiyoruz
Disardan aldigimiz dogalgazdan elektrik uretiyoruz
Dunyanin en ahmakca isi ama maalesef mecburuz.
Ulkenin servetini cope atmaktir ama mecburuz

Bizim bu mecburiyetlerden kurtulup enerjide disa bagimliliktan kurtulmaliyiz.bu hususta ruzgar ve gunes enerjisi de cok onemlidir.
biz buralarda da calismalar yapmaliyiz .sadece disardan tribun yada panel alip ulkemizde kurmak olmaz .kendi tribunumuzu panelimizi yapmaliyiz yetmez gelistirmeliyiz o da yetmez ihrac etmeliyiz.
Nukleer teknolojide yeni donem toryumla baslayacak.
Uranyum'un yerini alacak bu element hem daha yuksek enerji ihtiyacini karsilayacak hemde nukleer atik problemini de tarihe gomecek.ulkemizde de toryum rezervleri oldukca iyi seviyrlerdedir.

Bizim enerji de petrol dogalgaz bagimliligina son verecek projelere bu projelerde calisacak beyin gucune ihtiyacimiz var.ozellikle toryum ve hidrojen uzerine bir an once yogunlasmaliyiz
nukleerde kacirdigimiz treni bu sefer kacirmamaliyiz.

Bizim çin malı reis sabah aksam ona buna satasacagina

13 yildir saltanat surdugu cumhuriyete dil uzatacagina

13 yilin hakkini verip şu enerji politikasina yon verecek projeler uretsin

Ayrica verimli islenebilir topraklarimiz azaliyor
Bu konuda cok ciddi calismalar yapilmali

Ayrica icilebilir su kaynaklarimiz da gitgide azaliyor
Bu konuda da ciddi calismalar yapilmali

Eyyyyy çin malı reis duydun mu ....









Aynen hocam petrol doğal gaz ülkemizde yokken bunları diğer ülkelerden alıp elektriğe donusturuyoruz. Oysaki ülkenin neredeyse tamamı radyoaktif elementler kaynağı. Ülkemizde bu kadar fazla uranyum vb kaynaklar varken ülkemizde olmayan kaynaklara yönelmek büyük hata
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zdniz 3 yıl
Nükler enerji şart karşı çıkanları anlamıyOrun yıllardır sınırımızda tehlike var onu bilen yok hemde ermenistana ayit dünyanın en güzensiz nükler satraliymiş onu bilen yok. Kusura bakmayın ama yeşil enerjide bir yere kadar demişlerki arge yapılsaydı o paraya. O para arge için ayrılsaydı birilerinin çebine inerdi hiç süphesiz. Devir enerji devri daha ne kadar bunu yurt dışından alıçaksınız. Hükümeti sevmiyorum ama bana göre yaptıgı en güzel iyilik budur.
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AppleFans 3 yıl
Nükleer enerji en temiz yenilenemez enerji kaynaklarından biridir. Bacasından çıkan saf su buharıdır. Radyoaktif atıklar ise doğal yaşamdan uzakta yerin metrelerce altına sızdırmaz betan ve çelik kasalarla gömülüyor.

Hep çernobil örneği ve fukuşimayı veriyorlar. Çernobildeki sorun insan hatasıydı ve eski sovyet yapımı reaktördü. Fukuşima ise devasal bir deprem ve ardından tsunami.

Türkiyeye yapılacak reaktör ise son teknoloji ve tam otomatik. 9 büyüklüğünde depreme ve yolcu yçağı düşmesine karşı dayanıklı. Kaynak isteyenlerin elinde var internet. Uğraştırmayın beni.

Nükleere karşı olanlar dibimizdeki ermenistan sınırında asırlık eski sovyet reaktörlerini protesto etsin. Saatli bomba gibiler.

Şu sözdd çevrecilere de iki çift lafım var. Öyle kolay değil bu güneş rüzgar falan. Oldukça maliyetli ve kısa ömürlüler. Neredeyse bütün gelişmiş ülkeler nükleer kullanıyorsa biraz düşünün bari. Fransa enerji ihtiyacının çoğunu nükleer enerjiden sağlıyor.

Almanya nükleer santralleri kapatıyor diyenlere de sesleniyorum. Almanya eskimiş ömrünü tanamlamış reaktörleri kapatıyor sadece. Nükleerden vazgeçtikleri yok. Yeni santrallerin planlamalarına çoktan başladılar.
Yanıtla +7
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Patren 3 yıl
bizimkiler bitsin
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rx7enes 3 yıl
Tugrul_512bit
Nükleer reaktör ortalama kaça patlar? Nükleer reaktör erirse veya patlarsa, temizliğine ek olarak toprak kaybı iş gücü kaybı ve ölenlerin tazminatları derken 400 milyar doları geçiyor. Bu nedenle o reaktörün sadece güvenliği(fiziksel ve terörsel) için bile en az 200-300 milyar dolar gerek ki cana geleceğine mala gelsin, dünyadan yaşanacak alan eksilmesin. Zaten bundan sonra kurulum ve söküm fiyatı devede kulaktır. Benim fikrimi sorarsanız, 200-300 milyar dolara 20 milyon metrekare güneş pili döşenerek 20 GW güç elde edilir. Yani nükleerin en az 30 katı. Akşamları çalışmaz, hadi 15 kat olsun. Tam verim öğle vakti dersiniz hadi 2 kat olsun. Enerjinin kaynağı bedava lan. Güneşten. Doğayı örnek almayı iyi biliyorsun gemi - denizaltı tasarlarken değil mi? Sonarın var aynı balina gibi. E fotosentez kadar verimli güneş pilin var. Tarla yapsana. Güneş mi yok? Güneşin olmadığı yerde rüzgar hep eser. Rüzgar enerjisini kullan. Rüzgar da mı yok? Jeotermali kullan. Hemen sonraki mesaja misilleme: matbaaya karşı değiliz, söğüşe karşıyız. Daha sanayi atıklarını yoketmeyi bilmeyenlerin nükleer atıkları yönetmesine karşıyız. Ayranı yok içmeye, reaktör kontrol çubuğuyla gidiyor zzzzçmy.

Merhaba,
Bildigiğim rakamları söyleyeyim.
Akkuyu nükleer santrali 4.8GW elektrik üretecek ve 20milyar dolara yapTIRIyoruz diye biliyorum. Yani 200milyar dolara 48GW üretim kapasitesi olacak. Senin hesabının nerdeyse 2.5 katı. Aslında nükleer santralin esas maliyeti 5milyar dolar civarındadır. Fakat teknoloji bizde olmadığı için adamların karını ödüyoruz. Buna göre kendimiz santral yapabiliyor olsaydık yarıdan daha az para harcayacaktık. Sadece yarı maliyeti bile bu oranı katlıyor. Bu teknolojiyi bir şekilde öğrenmeli ve kullanmalıyız.
Ayrıca şu an dünyada 440 üzerinde çalışan nükleer santral var 60 üzerinde inşaat halinde ve 150 üzerinde de sipariş bulunmaktadır.
Şu an ülkemizde 20milyonun üzerinde trafikte araç var diye biliyorum. Ve bunlar petrol kullanıyor. Ortalama bir otomobile 75beygir yani 50KW dersek. Ve bunlar elektrik kullanıyor olsaydı yaklaşık 1milyon GW elektriğe daha ihtiyacımız olacaktı. Petrol bitince olacak.
Nükleer enerji daha da ucuzlayacak. Şu an ülkemize 3. nesil santraller kurulacak. Ve bildiğim kadarıyla 3 yere kurulacak.
Temenni ederim ki bunların sayısı 3 te kalsın. Çünkü 4. nesil santraller geliyor ve bunlar güvenliği çok daha gelişmiş, Toryumla çalışan santraller olacak. Ve bu santrallerde şu anki nükker atıklar da değerlendirilebilecek.
Nükleer enerji kaçınılmaz ihtiyaç.
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