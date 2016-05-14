Çernobil faciası nükleer enerji politikalarını etkiledi mi?

Haber Editörü
Bu yıl, Ukrayna’nın Çernobil kentindeki nükleer reaktörün bir kaza sonucu bütün Doğu Avrupa’yı etkilediği radyasyon sızıntısı faciasının 30. yıl dönümü.
Facianın, sonraki yıllarda ortaya çıkan binlerce kanser vakasının doğrudan nedeni olduğu düşünülüyor. Çernobil’de gerçekleşen olay, 2011’de Japonya, Fukuşima’da gerçekleşen erime kazasına kadar Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından “büyük kaza” olarak nitelendirilen tek vaka olma niteliğini taşıyordu. Veriler de Çernobil’in nükleer enerji sektörü üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor: Çernobil faciasının gerçekleştiği yıla kadar olan 32 yıllık süreçte 409 reaktör açılırken, faciadan sonra geçen 30 yıllık süreçte ise bu rakam 194’le sınırlı kalmış.
Elbette bu rakamların ardında yatan başka etkenler de var. Ancak enerji alanında alınan kararlardan bazıları Ukrayna’daki faciayla doğrudan ilintili. Örnek vermek gerekirse, İtalya’da faciadan hemen sonra yapılan bir referandum sonucunda ülkede nükleer enerji üretiminin durdurulması kararı alındı.
Ancak nükleer mühendis ve danışman John Large’a göre 1979 yılında Pensilvanya’da gerçekleşen Three Mile Island vakasından sonra gelen şeffaflık ve düzenleme talepleri, sektör üzerinde Çernobil’den daha büyük bir etkiye sahip. Large, aynı büyüklükte bir değişimin Fukuşima’dan sonra geleceğini de savunuyor.
Japonya’da gerçekleşen kaza, Alman hükümetinin ülkenin bütün nükleer enerji tesislerini, sonuncusu 2022’de olmak üzere, kapatma kararı almasına yol açtı. University College London’daki Enerji Enstitüsü’nden Dr. Paul Dorfman’a göre “Nükleer enerji devri sona erecek çünkü nükleer enerji maliyetli bir enerji türü”. Dorfman aynı zamanda gelecek beş veya on yıl içerisinde başka bir kaza meydana gelmesi durumda nükleer enerji endüstrisinin tamamen sona ereceğini savunuyor.
http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/30/has-chernobyl-disaster-affected-number-of-nuclear-plants-built Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nükleer reaktör erirse veya patlarsa, temizliğine ek olarak toprak kaybı iş gücü kaybı ve ölenlerin tazminatları derken 400 milyar doları geçiyor.
Bu nedenle o reaktörün sadece güvenliği(fiziksel ve terörsel) için bile en az 200-300 milyar dolar gerek ki cana geleceğine mala gelsin, dünyadan yaşanacak alan eksilmesin.
Zaten bundan sonra kurulum ve söküm fiyatı devede kulaktır.
Benim fikrimi sorarsanız, 200-300 milyar dolara 20 milyon metrekare güneş pili döşenerek 20 GW güç elde edilir. Yani nükleerin en az 30 katı. Akşamları çalışmaz, hadi 15 kat olsun. Tam verim öğle vakti dersiniz hadi 2 kat olsun. Enerjinin kaynağı bedava lan. Güneşten. Doğayı örnek almayı iyi biliyorsun gemi - denizaltı tasarlarken değil mi? Sonarın var aynı balina gibi. E fotosentez kadar verimli güneş pilin var. Tarla yapsana.
Güneş mi yok? Güneşin olmadığı yerde rüzgar hep eser. Rüzgar enerjisini kullan. Rüzgar da mı yok? Jeotermali kullan.
Hemen sonraki mesaja misilleme: matbaaya karşı değiliz, söğüşe karşıyız. Daha sanayi atıklarını yoketmeyi bilmeyenlerin nükleer atıkları yönetmesine karşıyız.
Ayranı yok içmeye, reaktör kontrol çubuğuyla gidiyor zzzzçmy.
Hep çernobil örneği ve fukuşimayı veriyorlar. Çernobildeki sorun insan hatasıydı ve eski sovyet yapımı reaktördü. Fukuşima ise devasal bir deprem ve ardından tsunami.
Türkiyeye yapılacak reaktör ise son teknoloji ve tam otomatik. 9 büyüklüğünde depreme ve yolcu yçağı düşmesine karşı dayanıklı. Kaynak isteyenlerin elinde var internet. Uğraştırmayın beni.
Nükleere karşı olanlar dibimizdeki ermenistan sınırında asırlık eski sovyet reaktörlerini protesto etsin. Saatli bomba gibiler.
Şu sözdd çevrecilere de iki çift lafım var. Öyle kolay değil bu güneş rüzgar falan. Oldukça maliyetli ve kısa ömürlüler. Neredeyse bütün gelişmiş ülkeler nükleer kullanıyorsa biraz düşünün bari. Fransa enerji ihtiyacının çoğunu nükleer enerjiden sağlıyor.
Almanya nükleer santralleri kapatıyor diyenlere de sesleniyorum. Almanya eskimiş ömrünü tanamlamış reaktörleri kapatıyor sadece. Nükleerden vazgeçtikleri yok. Yeni santrallerin planlamalarına çoktan başladılar.
Ayrica diyelim ki nukleerden vazgecti almanya.
Dunyadaki diger ulkeler ne yapiyor
basta amerika rusya ingiltere fransa ......
Aklini peynir ekmekle yiyenlerin zirvaliklarina inanmayin.nukleer enerjiden hicbir devlet vazgecemez.
Bizim ulke olarak bugune kadar en az 6 nukleer santralimiz olmaliydi.bu iste cok gec kaldik cok.
Disardan aldigimiz petrolden elektrik uretiyoruz
Disardan aldigimiz dogalgazdan elektrik uretiyoruz
Dunyanin en ahmakca isi ama maalesef mecburuz.
Ulkenin servetini cope atmaktir ama mecburuz
Bizim bu mecburiyetlerden kurtulup enerjide disa bagimliliktan kurtulmaliyiz.bu hususta ruzgar ve gunes enerjisi de cok onemlidir.
biz buralarda da calismalar yapmaliyiz .sadece disardan tribun yada panel alip ulkemizde kurmak olmaz .kendi tribunumuzu panelimizi yapmaliyiz yetmez gelistirmeliyiz o da yetmez ihrac etmeliyiz.
Nukleer teknolojide yeni donem toryumla baslayacak.
Uranyum'un yerini alacak bu element hem daha yuksek enerji ihtiyacini karsilayacak hemde nukleer atik problemini de tarihe gomecek.ulkemizde de toryum rezervleri oldukca iyi seviyrlerdedir.
Bizim enerji de petrol dogalgaz bagimliligina son verecek projelere bu projelerde calisacak beyin gucune ihtiyacimiz var.ozellikle toryum ve hidrojen uzerine bir an once yogunlasmaliyiz
nukleerde kacirdigimiz treni bu sefer kacirmamaliyiz.
Bizim çin malı reis sabah aksam ona buna satasacagina
13 yildir saltanat surdugu cumhuriyete dil uzatacagina
13 yilin hakkini verip şu enerji politikasina yon verecek projeler uretsin
Ayrica verimli islenebilir topraklarimiz azaliyor
Bu konuda cok ciddi calismalar yapilmali
Ayrica icilebilir su kaynaklarimiz da gitgide azaliyor
Bu konuda da ciddi calismalar yapilmali
Eyyyyy çin malı reis duydun mu ....