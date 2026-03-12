Giriş
    ABD'de yerin 1.6 km altına inşa edilecek nükleer santralin sondajına başlandı

    ABD merkezli Deep Fission isimli girişim, yer altına kurulacak nükleer santral projesi için sondaja başladığını duyurdu. Peki bu yenilikçi sistemin avantajları neler?

    ABD'de yerin 1.6 km altına nükleer santral inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli Deep Fission isimli girişim, yer altına kurulacak yenilikçi nükleer santral pilot projesi için planlanan üç veri toplama kuyusundan ilkini kazmaya başladığını duyurdu. Bu sondaj çalışması, “Gravity” adı verilen ve yerin 1.6 km altında çalışacak şekilde tasarlanan 15 megavatlık küçük modüler reaktör (SMR) için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

    ABD’nin Parsons, Kansas kentindeki Great Plains Industrial Park sahasında açılan ilk kuyu, yaklaşık yaklaşık 1.800 metre derinliğe ve 20 cm çapa sahip olacak. Sondaj sahasının hazırlanmasının tamamlanmasının ardından başlatılan bu ilk aşama, bölgenin jeolojik, hidrolojik ve termal özellikleri hakkında kritik veriler toplamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

    Peki neden yerin altına inşa ediliyor?

    Şirketin geliştirdiği özgün tasarım, geleneksel nükleer santrallerde bulunan büyük koruma yapılarına olan gereksinimi ortadan kaldırıyor. Bu sistemde reaktör, derin bir sondaj kuyusunun en altına yerleştiriliyor ve çevredeki doğal jeolojik yapıdan faydalanılıyor.

    Reaktörün yaklaşık 1.6 km derinlikte konumlandırılması iki önemli mühendislik avantajı sağlıyor. Ütteki su sütunu, reaktörün çalışması için gerekli olan yaklaşık 160 atmosferlik basıncı doğal olarak oluşturuyor. Böylece pahalı yüzey basınç kaplarına ihtiyaç ortadan kalkıyor. Bunun yanında çevredeki kaya tabakası da milyarlarca tonluk doğal bir koruma ve muhafaza katmanı görevi görüyor. Bu durum hem tesisin yüzeyde kapladığı alanı ciddi şekilde azaltıyor hem de güvenliği artırıyor.

    ABD'de yerin 1.6 km altına nükleer santral inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Sondaj çalışmaları, şirketin son dönemde attığı hızlı adımların devamı niteliğinde. Deep Fission kısa süre önce ABD merkezli uranyum zenginleştirme şirketi Urenco USA ile önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında şirket, Eunice, New Mexico tesisinden düşük zenginleştirilmiş uranyum satın alacak ve bu yakıt test ile gösterim aşamalarında kullanılacak. Proje ayrıca 80 milyon dolarlık yeni finansman ile destekleniyor. Bu kaynak, özellikle yapay zeka veri merkezleri ve ABD elektrik şebekesi için ölçeklenebilir enerji üretimini hedefleyen sistemlerin geliştirilmesine ayrılacak.

    Yüksek ölçeklenebilirlik avantajı

    Sistemin modüler yapısı oldukça yüksek ölçeklenebilirlik sunuyor. Tek bir sondaj kuyusundaki reaktör 15 MW elektrik üretebilirken, aynı sahada kurulacak 100 reaktörün toplam üretimi 1,5 GW seviyesine ulaşabiliyor. Bu miktar, büyük sanayi bölgelerini veya dev veri merkezi komplekslerini besleyebilecek kapasiteye denk geliyor. Şirket, bu sistemin geleneksel yüzey nükleer santrallerine kıyasla çok daha az arazi gerektirdiğini de vurguluyor.

    ABD'de yerin 1.6 km altına nükleer santral inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Deep Fission’a göre kullanılan yöntem, mevcut tedarik zincirleri ve sondaj teknolojilerinden yararlanarak nükleer santral inşaat maliyetlerini %70 ila %80 oranında düşürebilir.

    Proje aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığı’nın yürüttüğü Reactor Pilot Program kapsamında yer alıyor. Programın hedefi, gelişmiş reaktörlerin 4 Temmuz 2026 tarihine kadar kritik aşamaya ulaşmasını sağlamak.

    Şirketin yürüttüğü üç kuyuluk sondaj programı, yer altı koşullarına ilişkin gerekli verileri sağlayarak nihai mühendislik tasarımlarının oluşturulmasına ve düzenleyici süreçlerin planlanmasına yardımcı olacak. Bu veriler, Deep Fission’ın teknolojisini ticari ölçekte hayata geçirme yolunda kritik rol oynayacak.

    Kaynakça https://www.deepfission.com/media-center/press-releases/detail/105/deep-fission-kicks-off-historic-borehole-drilling-for-first-of-a-kind-nuclear-project https://interestingengineering.com/energy/us-firm-deep-fission-6000-ft-well
