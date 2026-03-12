ABD'de yerin 1.6 km altına inşa edilecek nükleer santralin sondajına başlandı

ABD’nin Parsons, Kansas kentindeki Great Plains Industrial Park sahasında açılan ilk kuyu, yaklaşık yaklaşık 1.800 metre derinliğe ve 20 cm çapa sahip olacak. Sondaj sahasının hazırlanmasının tamamlanmasının ardından başlatılan bu ilk aşama, bölgenin jeolojik, hidrolojik ve termal özellikleri hakkında kritik veriler toplamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Peki neden yerin altına inşa ediliyor?
Şirketin geliştirdiği özgün tasarım, geleneksel nükleer santrallerde bulunan büyük koruma yapılarına olan gereksinimi ortadan kaldırıyor. Bu sistemde reaktör, derin bir sondaj kuyusunun en altına yerleştiriliyor ve çevredeki doğal jeolojik yapıdan faydalanılıyor.
Reaktörün yaklaşık 1.6 km derinlikte konumlandırılması iki önemli mühendislik avantajı sağlıyor. Ütteki su sütunu, reaktörün çalışması için gerekli olan yaklaşık 160 atmosferlik basıncı doğal olarak oluşturuyor. Böylece pahalı yüzey basınç kaplarına ihtiyaç ortadan kalkıyor. Bunun yanında çevredeki kaya tabakası da milyarlarca tonluk doğal bir koruma ve muhafaza katmanı görevi görüyor. Bu durum hem tesisin yüzeyde kapladığı alanı ciddi şekilde azaltıyor hem de güvenliği artırıyor.
Yüksek ölçeklenebilirlik avantajı
Sistemin modüler yapısı oldukça yüksek ölçeklenebilirlik sunuyor. Tek bir sondaj kuyusundaki reaktör 15 MW elektrik üretebilirken, aynı sahada kurulacak 100 reaktörün toplam üretimi 1,5 GW seviyesine ulaşabiliyor. Bu miktar, büyük sanayi bölgelerini veya dev veri merkezi komplekslerini besleyebilecek kapasiteye denk geliyor. Şirket, bu sistemin geleneksel yüzey nükleer santrallerine kıyasla çok daha az arazi gerektirdiğini de vurguluyor.
Proje aynı zamanda ABD Enerji Bakanlığı’nın yürüttüğü Reactor Pilot Program kapsamında yer alıyor. Programın hedefi, gelişmiş reaktörlerin 4 Temmuz 2026 tarihine kadar kritik aşamaya ulaşmasını sağlamak.
Şirketin yürüttüğü üç kuyuluk sondaj programı, yer altı koşullarına ilişkin gerekli verileri sağlayarak nihai mühendislik tasarımlarının oluşturulmasına ve düzenleyici süreçlerin planlanmasına yardımcı olacak. Bu veriler, Deep Fission'ın teknolojisini ticari ölçekte hayata geçirme yolunda kritik rol oynayacak.