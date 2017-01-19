Cezalara itiraz eden yapay zeka avukatları işsiz bırakabilir

Geçen yıl park cezalarına itiraz etmek isteyenlere kolaylık sağlayan bir yapay zeka botu geliştiren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Joshua Browder, DoNotPay ismini verdiği yapay zekanın kendisinin bile beklemediği bir şekilde patlama yapmasının ardından yakında daha geniş bir alanda kullanılacağını umuyor.

Şu an için Londra'da ve New York’ta kullanılan yapay zeka, hatalı park nedeniyle kendilerine ceza kesilen sürücülerin bu cezalara itiraz etmelerine yardımcı oluyor. Yapay zekanın işleyişi ise şu şekilde: Cezalara itiraz konusunda sıkı kurallar olduğunu fark eden Browder, kullandığı algoritma ile DoNotPay’in insanlara aldıkları ceza ve park yeri ile ilgili birkaç soru sorarak aslında basit bir itiraz dilekçesi hazırlıyor ve sürücülerin bu itirazları ilgili makamlara ileterek cezaların silinmesini sağlıyor. Bugüne kadar 200.000’den fazla park cezasına itiraz için kullanılan yapay zeka bu itirazların %60’ında başarılı oldu ve San Francisco, Chicago, Denver ve Los Angeles’ta da kısa bir süre sonra kullanılmaya başlayacak.

Mahkeme Kararlarını İnceleyen Yapay Zeka

DoNotPay aslında yapay zekanın hukuk alanında ilk kullanılışı değil. Daha önce IBM’nin tasarladığı Ross isimli yapay zeka, Avrupa’daki insan hakları davalarını incelemişti ve somut olaylar hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu zaman mahkemelerin verdiği kararlara benzer kararlar verdiği hatta bazı olaylarda mahkemelerden daha başarılı çözüm önerileri getirdiği gözlemlenmişti. DoNotPay de yapay zekayla ilgilenen birçok girişimciye, hukuk gibi yapay zekanın henüz üzerinde çok fazla faaliyet göstermediği alanlara girme cesareti veriyor.

Tabi bu tip yapay zeka girişimlerinin ardından insanların aklına ‘‘Yapay zeka bir gün hukukçuları da işinden edebilir mi?’’ sorunu getiriyor. DoNotPay gibi basit bir çalışma prensibine yapay zeka uygulaması ile bile avukat peşinde koşarak harcanacak zaman ve paradan tasarruf etmenin mümkün olduğunu düşünürsek bu sorunun cevabı evet olabilir ancak yine de yapay zekanın hukuk kurallarının oluşturulması ve sosyal adaletin sağlanması açısından insanlarda şüphe uyandırıyor.

Uzmanlara göre yapay zekanın teknolojiye entegre olmasıyla birlikte bir zamanlar insanların yaptığı işler artık yapay zeka tarafından yapılır hale gelecek ancak bu yeni teknoloji ile birlikte yeni sistemler geliştirmek ve o sistemleri korumak için de yeni iş istihdamları söz konusu olacak.

https://futurism.com/have-parking-tickets-this-robot-lawyer-can-come-to-your-rescue/