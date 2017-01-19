Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cezalara itiraz eden yapay zeka avukatları işsiz bırakabilir

Hayatımızın her alanında kendisine yer bulan yapay zekanın hukuk için de kullanılması kaçınılmaz. Park cezalarına itiraz eden DoNotPay avukatları işsiz bırakabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3b
1
20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cezalara itiraz eden yapay zeka avukatları işsiz bırakabilir

Geçen yıl park cezalarına itiraz etmek isteyenlere kolaylık sağlayan bir yapay zeka botu geliştiren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Joshua Browder, DoNotPay ismini verdiği yapay zekanın kendisinin bile beklemediği bir şekilde patlama yapmasının ardından yakında daha geniş bir alanda kullanılacağını umuyor.

Şu an için Londra'da ve New York’ta kullanılan yapay zeka, hatalı park nedeniyle kendilerine ceza kesilen sürücülerin bu cezalara itiraz etmelerine yardımcı oluyor. Yapay zekanın işleyişi ise şu şekilde: Cezalara itiraz konusunda sıkı kurallar olduğunu fark eden Browder, kullandığı algoritma ile DoNotPay’in insanlara aldıkları ceza ve park yeri ile ilgili birkaç soru sorarak aslında basit bir itiraz dilekçesi hazırlıyor ve sürücülerin bu itirazları ilgili makamlara ileterek cezaların silinmesini sağlıyor. Bugüne kadar 200.000’den fazla park cezasına itiraz için kullanılan yapay zeka bu itirazların %60’ında başarılı oldu ve San Francisco, Chicago, Denver ve Los Angeles’ta da kısa bir süre sonra kullanılmaya başlayacak.

Mahkeme Kararlarını İnceleyen Yapay Zeka

DoNotPay aslında yapay zekanın hukuk alanında ilk kullanılışı değil. Daha önce IBM’nin tasarladığı Ross isimli yapay zeka, Avrupa’daki insan hakları davalarını incelemişti ve somut olaylar hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu zaman mahkemelerin verdiği kararlara benzer kararlar verdiği hatta bazı olaylarda mahkemelerden daha başarılı çözüm önerileri getirdiği gözlemlenmişti. DoNotPay de yapay zekayla ilgilenen birçok girişimciye, hukuk gibi yapay zekanın henüz üzerinde çok fazla faaliyet göstermediği alanlara girme cesareti veriyor. 

Tabi bu tip yapay zeka girişimlerinin ardından insanların aklına ‘‘Yapay zeka bir gün hukukçuları da işinden edebilir mi?’’ sorunu getiriyor. DoNotPay gibi basit bir çalışma prensibine yapay zeka uygulaması ile bile avukat peşinde koşarak harcanacak zaman ve paradan tasarruf etmenin mümkün olduğunu düşünürsek bu sorunun cevabı evet olabilir ancak yine de yapay zekanın hukuk kurallarının oluşturulması ve sosyal adaletin sağlanması açısından insanlarda şüphe uyandırıyor.

Uzmanlara göre yapay zekanın teknolojiye entegre olmasıyla birlikte bir zamanlar insanların yaptığı işler artık yapay zeka tarafından yapılır hale gelecek ancak bu yeni teknoloji ile birlikte yeni sistemler geliştirmek ve o sistemleri korumak için de yeni iş istihdamları söz konusu olacak.


https://futurism.com/have-parking-tickets-this-robot-lawyer-can-come-to-your-rescue/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alex59 2 yıl en beğenilen
Bu ülkede halk yararına bir şey olmaz.
Bizde olsa satan firmalar buna bir ayar çeker, yazacağı dilekçe ile ödeyeceğin cezanın daha fazlasını ödersin.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
SEO-Uzmanı 2 yıl
birden aklıma deccal~(d.wave) ile ilgili hadisler geldi !
o da insanların ona güvenebileceği bir sistemle ortaya çıkacak gibi !!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Hakim Bey, söz istiyorum.exe
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MyZorrr 2 yıl
Yapay zeka mı bu şimdi? :
"
Yapay zekanın işleyişi ise şu şekilde: Cezalara itiraz konusunda sıkı kurallar olduğunu fark eden Browder, kullandığı algoritma ile DoNotPay’in insanlara aldıkları ceza ve park yeri ile ilgili birkaç soru sorarak aslında basit bir itiraz dilekçesi hazırlıyor ve sürücülerin bu itirazları ilgili makamlara ileterek cezaların silinmesini sağlıyor.
"
Yazılımın içinde nerede yapay zeka algoritmaları kullanılmış. Çok güzel bir yazılım tebrik ediyorum fakat her şeye yapay zeka demek doğru değil.
Yanlış anlaşılmasın çok bilmişlik yapmak istemiyorum eğer kullanılmışsa veya bilmediğim başka bir şey varsa beni aydılantırsanız sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
charger1 2 yıl MyZorrr
MyZorrr

Yapay zeka mı bu şimdi? :

"
Yapay zekanın işleyişi ise şu şekilde: Cezalara itiraz konusunda sıkı kurallar olduğunu fark eden Browder, kullandığı algoritma ile DoNotPay’in insanlara aldıkları ceza ve park yeri ile ilgili birkaç soru sorarak aslında basit bir itiraz dilekçesi hazırlıyor ve sürücülerin bu itirazları ilgili makamlara ileterek cezaların silinmesini sağlıyor.
"

Yazılımın içinde nerede yapay zeka algoritmaları kullanılmış. Çok güzel bir yazılım tebrik ediyorum fakat her şeye yapay zeka demek doğru değil.

Yanlış anlaşılmasın çok bilmişlik yapmak istemiyorum eğer kullanılmışsa veya bilmediğim başka bir şey varsa beni aydılantırsanız sevinirim.

a ile b yi toplayıp c yi bulan her yazılım yapay zekadır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen'in Pengueni 2 yıl
Türkiyede olsa çocuğu fetödan tutuklarlar yazılımıda şeytan işi diye yok ederlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 2 yıl
Bizde su dosya parasini odemeyi sadece basitlestirseler cok gzl olur. Dosya parasini odeyecegim diyorum dosya bizde degil diyorlar yil olmus 2017 hala dosya ariyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
bizim ülkede yazılımıyla oynar hile yaptırırlar ama neredeyse her sektöre girecek gibi yapay zeka...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
bizdeki işsiz avkap sandığa gitmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade` 2 yıl
Haber her ne kadar abartı da olsa aslında korkunç tablo adım adım geliyor. Yapay zeka, robotlar, akıllı makineler fakir-orta sınıf halkı tamamen bitirecek. İş verenler insanlara değil makinelere, robotlara ihtiyaç duyacaklar, Ortaya çıkan işte hata oranı yok denecek kadar az olacak, daha verimli üretim sağlanacak ve maliyeti insan çalıştırmaktan çok daha düşük olacak. Keşke her insan eşit olsaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Bize gelirse Rüşvet güncellemesi alır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 2 yıl
10 sene once cok guzel utopik hayallerim vardi butun agir yorucu kalifikasyon istemeyen isleri robotlarin yaptigi insanlarin ise konforlu isleri yaptigi isteyenin sadece sanat spor hobi ile mesgul olarak yasadigi
ama bu habere bakiyorum robotlar rahat isleri alip bizi maden ve tarlalarda calistiracak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3003 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
robot teknolojileri, yapay zeka ve
4 etiket daha hukuk Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl ABD'de oyun pazarı 30 milyar doların üstünde bir büyüklüğe ulaştı 2 yıl Sony’den kötü haber, önceki modellere Android 7.0 güncellemesi durduruldu (Güncellendi) 2 yıl LinkedIn baştan aşağı yenilenen tasarımını görücüye çıkardı 2 yıl Şimdi de LG G6 kılıfları sızdırıldı 2 yıl Samsung Galaxy A 2017 serisi telefonlar ülkemizde: İşte fiyatlar ve detaylar 2 yıl Huawei tasarımcısına bilgi sızdırmaktan göz altı 2 yıl Dikkat: Instagram hesabınız bu kadar kolay çalınıyor 2 yıl Türk Telekom'un mobil internet bağlantısı çöktü 2 yıl Sistem Global Avrupa Birliği Fonlarına erişme kapısını aralıyor 2 yıl Tesla'nın kaza soruşturması tamamlandı: Otomatik pilotun kusuru yok 2 yıl Google servisleri üzerinden 1 milyar dolarlık hack 2 yıl Western Union'a ''dijital dolandırıcılığa yardım ve yataklık'' cezası 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7'deki sorunu 23 Ocak'ta açıklayacak 2 yıl Shelby, 50. yılını 750 beygirlik Super Snake modeli ile kutluyor 2 yıl Oscar ödüllü oyuncu THY’nin yeni reklam yüzü oldu [Güncellendi] 2 yıl Samsung Galaxy S7 için önemli yeniliklerle dolu Android 7.0 Nougat güncellemesi başladı 2 yıl Yeni Wolverine filmi Logan'dan son fragman yayınlandı 2 yıl Super Mario Run'ın Android platformuna geliş tarihi belli oldu 2 yıl Lenovo Legion Y720 ön inceleme videosu: Dolby Atmos'lu oyun bilgisayarı 2 yıl Çin, kömür ile çalışan elektrik santrallerinin yapımını durdurdu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Cezalara itiraz eden yapay zeka avukatları işsiz bırakabilir Sonraki Alzheimer tedavisi için yeni bir yöntem: 5-D Parmak izi 2 yıl Adobe Acrobat’ın habersiz yüklenen Chrome eklentisinde büyük açık 2 yıl GarageBand ve Logic Pro X uygulamaları güncelleniyor 2 yıl LG G6 davetiyeleri dağıtıma çıktı 2 yıl Yeni Dell XPS 27 hepsi bir arada "4K IPS ekran ve entegre soundbar" 2 yıl Teslimat robotları ABD'de yola çıkmaya hazırlanıyor 2 yıl Nokia 6 satışa çıktığı ilk 60 saniye içerisinde tükendi 2 yıl Microsoft, ünlü 3D optimizasyon şirketi Simplygon’u satın aldı 2 yıl Facebook VR için 3 milyar doları daha gözden çıkaracak 2 yıl Logi akıllı buton ve fazlası "Logitech Türkiye Genel Müdürü Mustafa Uyar'a sorduk" 2 yıl Android telefonlarda çevrimdışı Google aramaları artık kaydedilecek 2 yıl Özgür Yazılım Vakfı, Siri benzeri kişisel asistan geliştiriyor 2 yıl Hindistan'ın çılgın trafiği otonom araçlar için bulunmaz nimet 2 yıl Uygulama ekonomisi bu yıl 90 milyar indirme ve 127 milyar dolar gelire ulaştı 2 yıl Samsung Smartcam yine açık verdi 2 yıl İlk yerli fırkateyn inşaasına başlanıyor 2 yıl Apple iPhone'a beklenen kur zammı geldi: İşte yeni fiyatlar [Güncellendi] 2 yıl Ulaştırma Bakanlığından yerli arama motoru "Geliyoo" hakkında önemli açıklama 2 yıl Mozilla yeni logosunu buldu 2 yıl The Martian'ın yazarından NASA ile ilgili yeni dizi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim