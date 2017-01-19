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Teslimat robotları ABD'de yola çıkmaya hazırlanıyor

Amerika'da, Amazon ve Alphabet gibi şirketler drone ile teslimat denemeleri yaparken Starship Technologies şirketi 6 tekerlekli teslimat robotlarının yakında göreve başlayacağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Teslimat robotları ABD'de yola çıkmaya hazırlanıyor
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Londra merkezli, kendi başına hareket edebilen robotlar üreten Starship Technlogies’ın robotları yakında ABD’nin bazı bölgelerinde gıda teslimatlarına başlayacak. Kaliforniya eyaleti için yemek dağıtım hizmeti veren DoorDash firması ve başkent Washington DC için kurye hizmetleri sunan Postmates ile ortaklığını duyuran Starship Technologies, robotlarını yakında Amerika yollarında kullanmaya başlayacak.
Dünya çapında 10.000 milden fazla yol alan robotlar Almanya ve İngiltere’de daha önce teslimat yapmış olsa da daha çok drone ile teslimat çalışmalarının yürütüldüğü ABD’de bu robotlar bir ilki gerçekleştirecek. Lityum-iyon bataryalardan güç alan bu 6 tekerlekli robotlar, 20 kg yük taşıma kapasitesine sahip ve saatte yaklaşık 6.5 kilometre hız ile genellikle kaldırımlarda ilerleyecekler. Hareket hızları az gibi görünse de robotların teslimat bölgeleri çok geniş olmayacağı için 15 ile 30 dakika arasında teslimatları tamamlaması bekleniyor.

Tam koruma sağlıyor 

Yola çıktıktan sonra yönetim merkezinin, uzaktan görüp kontrol edebildiği robotlar böylece şehirlerin haritalarına ve etrafını görebilen kameralara sahip olsa da bu şehirlerde henüz yeni oldukları için bir sorun yaşanmaması adına Starship çalışanları tarafından yönlendirilebilecek. Kameralar, GPS ve alarmlar ile ürünlerin güvenliğini sağlayan robotlar müşteriye ulaştığında müşterilerin kapağı açabilmesi için kendilerine verilen parolayı girmesi gerekiyor bu sayede robotlar yolda saldırıya uğrasalar ya da kaza geçirseler bile teslim edilecek ürünler tam bir korumaya sahip olacak.

Kullanıldıkça haritalarını daha da geliştirecek olan robotların bir süre sonra insan müdahalesi olmadan %99 oranında başarıyla hizmet vermesi bekleniyor. Tabi böyle yüksek bir oranın akıllara ‘’Bu robotlar teslimat personellerinin yerini alacak mı?’’ sorusunu getiriyor. DoorDah’in kurucularından Stanley Tang’e göre bu robotların kullanılması onların insanların yerini alacağı anlamına gelmiyor. Tang, robotların; otomobiller, motosikletler ve yaya olarak teslimat yapan insanlar gibi farklı kategoride bir teslim aracı olduğunu ifade etti. 

DoorDash’in aksine robotları sadece yiyecek içecek teslimatında kullanmak yerine her türlü teslimat için kullanmayı düşünen Postmates ise robotları teslimatlarının bir parçası haline getirmek için öncelikle test edeceklerini ve müşterilerin geri dönüşlerine göre karar vereceklerini söyledi.

Aşağıdaki videoda Starship Technologies CEO'su Ahti Heinla'nın geçtiğimiz yaz ABD'de gerçekleştirdiği test sürüşünü izleyebilirsiniz:
 

http://www.theverge.com/2017/1/18/14300054/food-delivery-robots-postmates-doordash-us-launch Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 2 yıl
Bizde en güzel uygulaması örnekle açıklayacak olursam:
Kargo aracının belli bir bölgeye ulaşması.
Ürünlerin bu mini araçlar ile o bölgede dağıtılması.
Bu sayede muhattap olma durumunun azaltılması ve kargonun güzelce ulaşması şeklinde.
Sıkıntı şurada bize gelen kargolar aktarma merkezlerinde telef olduğu için asıl sıkıntımıza derman olmuyor. Kesinlikle ama kesinlikle böyle şeylerin insanların yerini almasını istiyorum. Zira genel olarak sıkıntı yaşamasam da kargo görevlilerine güven olmuyor.
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sniper23 2 yıl
Biz de olsacılar gelmiş hemen. Bu ABD için ki zaten bunun daha denemesi var.
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darkaura 2 yıl
dunyada resmen yeni bir sanayi devrimi yasaniyor ve biz bunu yakalamak icin hic bir caba gostermiyoruz.
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göktuğbey 2 yıl
Neden musluman olmayan ulkelerde bu gibi araclarin basina bisy gelmez diye dusunuyorum
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BekirTemel 2 yıl göktuğbey
göktuğbey
Neden musluman olmayan ulkelerde bu gibi araclarin basina bisy gelmez diye dusunuyorum

Bunun Müslüman olup olmamakla alakası yok kardeş, eğitim şart ve bu bahsettiğim eğitim yalnızca okullarda verileni kapsamıyor. İnsanlar ailelerinden insanlık öğrenemeden hayata başlıyor derken insana, canlıya saygısız bir yaratık oluşuyor, kendi kendini geliştirebilen insanların sayısı da az olunca kendi insanına sağlıklı ortam sunamayıp milyonlarca farklı insanı ülkesine alan devletlerde millet babana bile güvenme kafasıyla güvensiz, düşmanca bir yapıya bürünüyor ve kesinlikle bu ülkenin sokaklarında bu tarz bir şey dolaşsa 1 saati tamamlayamaz yada içine bomba koyup patlatırlar zira kötü insan çok ve heryerdeler..
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Tendürek 2 yıl
Şimdilik bu tarz aletlerin hayalini bile kuramıyoruz.
Bunlar yollara çıktığında, başlarına bir şey gelmeyeceğinden emin olduğumuz bir ülkede yaşamak inşallah bize de nasip olur.
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göktuğbey 2 yıl
Bahsis kime vericez

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megaron85 2 yıl
Bu robotları son kullanıcılara satarlarsa en çok teröristler rağbet gösterir.
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redoracle 2 yıl
Drone hadi neyse hem hırsızlara karşıda daha güvenli,hemde yol derdi yok;ama bu araçlar kaldırımda filan ilerliyor bizde ise genelde kaldırımların ortasında araba,ağaç vs var,yolda gitmeye kalksa zaten hiç şansı yok direkt ezerler.
Ama küçük sakin yerlerde kullanılabilir duruyor teslimat için,sadece kendi bölgesine sipariş gönderenler için güzel.
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ozbey08 2 yıl
Bunlar Türkiye'de işlemez benden söylemesi,çünkü bunları çalarlar.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu ne yaw !
* otonom sürüş yüzünden şoförler işsiz kalacak !
* otomatik sayaçlar yüzünden ; sayaç okuma elemanları işsiz kalacak !
* yapay zeka sayesinden bir çok çağrı merkezi insansız çözüm üretiyor artık !
* migrosta bile okut öde geç sistemi ile bir eleman aynı anda 6 kasaya bakıyor ; ve yakında o da işsiz kalacak ! bir tek güvenlik elemanı çalışan mağazalara doğru gidiyoruz !
*** şimdi birde bu kargo teslimat operasyonları ile mezunu ameleler bile işsiz kalacak gibi duruyor !
ve en önemlisi çözülemeyen sorunlara çözümler üretsin diye bir yapay zeka üretildiğinde !
yapay zeka sorunu asıl kaynağı insan nüfusu olduğunu söylediğinde !'
elit tabaka ile alt segmentler arasında sınıf savaşları çıkacak gibi !!!
çünkü yapay zeka işsiz insanların kaynak tüketimi fazla ve üretime katkısı -0- olarak görünce !
bunları -0- lamak için kendi kafasında göre ahlaki ve etik değerleri olmayan yasalar çıkartan bir sistem ortaya çıkartacak !
bilim kurgu yazarı değilim ama gelecek bu şekilde ilerliyor !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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