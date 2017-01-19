Teslimat robotları ABD'de yola çıkmaya hazırlanıyor

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Londra merkezli, kendi başına hareket edebilen robotlar üreten Starship Technlogies’ın robotları yakında ABD’nin bazı bölgelerinde gıda teslimatlarına başlayacak. Kaliforniya eyaleti için yemek dağıtım hizmeti veren DoorDash firması ve başkent Washington DC için kurye hizmetleri sunan Postmates ile ortaklığını duyuran Starship Technologies, robotlarını yakında Amerika yollarında kullanmaya başlayacak.

Dünya çapında 10.000 milden fazla yol alan robotlar Almanya ve İngiltere’de daha önce teslimat yapmış olsa da daha çok drone ile teslimat çalışmalarının yürütüldüğü ABD’de bu robotlar bir ilki gerçekleştirecek. Lityum-iyon bataryalardan güç alan bu 6 tekerlekli robotlar, 20 kg yük taşıma kapasitesine sahip ve saatte yaklaşık 6.5 kilometre hız ile genellikle kaldırımlarda ilerleyecekler. Hareket hızları az gibi görünse de robotların teslimat bölgeleri çok geniş olmayacağı için 15 ile 30 dakika arasında teslimatları tamamlaması bekleniyor.

Tam koruma sağlıyor

Yola çıktıktan sonra yönetim merkezinin, uzaktan görüp kontrol edebildiği robotlar böylece şehirlerin haritalarına ve etrafını görebilen kameralara sahip olsa da bu şehirlerde henüz yeni oldukları için bir sorun yaşanmaması adına Starship çalışanları tarafından yönlendirilebilecek. Kameralar, GPS ve alarmlar ile ürünlerin güvenliğini sağlayan robotlar müşteriye ulaştığında müşterilerin kapağı açabilmesi için kendilerine verilen parolayı girmesi gerekiyor bu sayede robotlar yolda saldırıya uğrasalar ya da kaza geçirseler bile teslim edilecek ürünler tam bir korumaya sahip olacak.

Kullanıldıkça haritalarını daha da geliştirecek olan robotların bir süre sonra insan müdahalesi olmadan %99 oranında başarıyla hizmet vermesi bekleniyor. Tabi böyle yüksek bir oranın akıllara ‘’Bu robotlar teslimat personellerinin yerini alacak mı?’’ sorusunu getiriyor. DoorDah’in kurucularından Stanley Tang’e göre bu robotların kullanılması onların insanların yerini alacağı anlamına gelmiyor. Tang, robotların; otomobiller, motosikletler ve yaya olarak teslimat yapan insanlar gibi farklı kategoride bir teslim aracı olduğunu ifade etti.

DoorDash’in aksine robotları sadece yiyecek içecek teslimatında kullanmak yerine her türlü teslimat için kullanmayı düşünen Postmates ise robotları teslimatlarının bir parçası haline getirmek için öncelikle test edeceklerini ve müşterilerin geri dönüşlerine göre karar vereceklerini söyledi.

Aşağıdaki videoda Starship Technologies CEO'su Ahti Heinla'nın geçtiğimiz yaz ABD'de gerçekleştirdiği test sürüşünü izleyebilirsiniz:

http://www.theverge.com/2017/1/18/14300054/food-delivery-robots-postmates-doordash-us-launch