Teslimat robotları ABD'de yola çıkmaya hazırlanıyor

Tam koruma sağlıyor
Yola çıktıktan sonra yönetim merkezinin, uzaktan görüp kontrol edebildiği robotlar böylece şehirlerin haritalarına ve etrafını görebilen kameralara sahip olsa da bu şehirlerde henüz yeni oldukları için bir sorun yaşanmaması adına Starship çalışanları tarafından yönlendirilebilecek. Kameralar, GPS ve alarmlar ile ürünlerin güvenliğini sağlayan robotlar müşteriye ulaştığında müşterilerin kapağı açabilmesi için kendilerine verilen parolayı girmesi gerekiyor bu sayede robotlar yolda saldırıya uğrasalar ya da kaza geçirseler bile teslim edilecek ürünler tam bir korumaya sahip olacak.
Kullanıldıkça haritalarını daha da geliştirecek olan robotların bir süre sonra insan müdahalesi olmadan %99 oranında başarıyla hizmet vermesi bekleniyor. Tabi böyle yüksek bir oranın akıllara ‘’Bu robotlar teslimat personellerinin yerini alacak mı?’’ sorusunu getiriyor. DoorDah’in kurucularından Stanley Tang’e göre bu robotların kullanılması onların insanların yerini alacağı anlamına gelmiyor. Tang, robotların; otomobiller, motosikletler ve yaya olarak teslimat yapan insanlar gibi farklı kategoride bir teslim aracı olduğunu ifade etti.
DoorDash’in aksine robotları sadece yiyecek içecek teslimatında kullanmak yerine her türlü teslimat için kullanmayı düşünen Postmates ise robotları teslimatlarının bir parçası haline getirmek için öncelikle test edeceklerini ve müşterilerin geri dönüşlerine göre karar vereceklerini söyledi.
http://www.theverge.com/2017/1/18/14300054/food-delivery-robots-postmates-doordash-us-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kargo aracının belli bir bölgeye ulaşması.
Ürünlerin bu mini araçlar ile o bölgede dağıtılması.
Bu sayede muhattap olma durumunun azaltılması ve kargonun güzelce ulaşması şeklinde.
Sıkıntı şurada bize gelen kargolar aktarma merkezlerinde telef olduğu için asıl sıkıntımıza derman olmuyor. Kesinlikle ama kesinlikle böyle şeylerin insanların yerini almasını istiyorum. Zira genel olarak sıkıntı yaşamasam da kargo görevlilerine güven olmuyor.
Bunun Müslüman olup olmamakla alakası yok kardeş, eğitim şart ve bu bahsettiğim eğitim yalnızca okullarda verileni kapsamıyor. İnsanlar ailelerinden insanlık öğrenemeden hayata başlıyor derken insana, canlıya saygısız bir yaratık oluşuyor, kendi kendini geliştirebilen insanların sayısı da az olunca kendi insanına sağlıklı ortam sunamayıp milyonlarca farklı insanı ülkesine alan devletlerde millet babana bile güvenme kafasıyla güvensiz, düşmanca bir yapıya bürünüyor ve kesinlikle bu ülkenin sokaklarında bu tarz bir şey dolaşsa 1 saati tamamlayamaz yada içine bomba koyup patlatırlar zira kötü insan çok ve heryerdeler..
Bunlar yollara çıktığında, başlarına bir şey gelmeyeceğinden emin olduğumuz bir ülkede yaşamak inşallah bize de nasip olur.
Ama küçük sakin yerlerde kullanılabilir duruyor teslimat için,sadece kendi bölgesine sipariş gönderenler için güzel.
* otonom sürüş yüzünden şoförler işsiz kalacak !
* otomatik sayaçlar yüzünden ; sayaç okuma elemanları işsiz kalacak !
* yapay zeka sayesinden bir çok çağrı merkezi insansız çözüm üretiyor artık !
* migrosta bile okut öde geç sistemi ile bir eleman aynı anda 6 kasaya bakıyor ; ve yakında o da işsiz kalacak ! bir tek güvenlik elemanı çalışan mağazalara doğru gidiyoruz !
*** şimdi birde bu kargo teslimat operasyonları ile mezunu ameleler bile işsiz kalacak gibi duruyor !
ve en önemlisi çözülemeyen sorunlara çözümler üretsin diye bir yapay zeka üretildiğinde !
yapay zeka sorunu asıl kaynağı insan nüfusu olduğunu söylediğinde !'
elit tabaka ile alt segmentler arasında sınıf savaşları çıkacak gibi !!!
çünkü yapay zeka işsiz insanların kaynak tüketimi fazla ve üretime katkısı -0- olarak görünce !
bunları -0- lamak için kendi kafasında göre ahlaki ve etik değerleri olmayan yasalar çıkartan bir sistem ortaya çıkartacak !
bilim kurgu yazarı değilim ama gelecek bu şekilde ilerliyor !