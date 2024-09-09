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    Türkiye’nin ve dünyanın ilk “hukukçu yapay zekası” geliştirildi

    Yapay zekanın hukuk sistemlerine entegrasyonu sürerken Karabüklü avukat Adnan Dayan'ın danışmanlığında 39 dilde soruları cevaplayabilen "hukukçu yapay zeka programı" geliştirildi.
    Türkiye’nin ve dünyanın ilk “hukukçu yapay zekası” geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Avukat Adnan Dayan’ın danışmanlığında, dört ülkenin hukuki verilerini öğrenen ve 39 farklı dilde soruları yanıtlayabilen hukukçu yapay zeka programı geliştirildi. Yapılan açıklamaya göre "Full&Egal" adına sahip olan yapay zeka programı Türkiye’nin ve dünyanın bu türdeki ilk yapay zekası konumunda.

    39 dilde hukuk desteği

    Karabük’lü avukat Adnan Dayan, Ankara ve İstanbul’daki teknokentlerde geniş bir ekiple yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu yapay zeka programını, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve İsviçre’nin hukuki verilerini işleyerek geliştirdi. Aynı zamanda Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Çince ve Korece gibi 39 dili destekleyen bu yapay zeka, hukuk alanında derinlemesine analizler yapabiliyor ve 1000 teknik soruya yüzde 98,2 başarı oranıyla yanıt verebiliyor.

    Türkiye’nin ve dünyanın ilk “hukukçu yapay zekası” geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Dayan, programın genel yapay zeka sınıfında yer aldığını belirterek, "Bizim yaptığımız mesleki yapay zeka da genel yapay zeka sınıfına giriyor. Şu an meslek açısından tüm işlemleri yapabiliyor. Tüm alanlara hakim ve çok hızlı şekilde işlemi gerçekleştirebildiği için sektör bazında insanlar tarafından rahatlıkla kullanılabilen yardımcı-asistan niteliğinde." diye konuştu.
    Türkiye’nin ve dünyanın ilk “hukukçu yapay zekası” geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Full&Egal’in, geniş kapsamlı ekip tarafından hukukçu yapay zeka olarak geliştirildiğini aktaran Dayan, "Şu an yayında, son kullanıcının kullanımına sunulmuş vaziyette. Herkesin erişilebileceği bir program. Bu mesleki yapay zeka. Bir hukukçu yapay zeka. Türkiye'de, dünyada da ilk defa mesleki yapay zeka yapılmış oldu. Dolayısıyla dünyanın ilk hukukçu yapay zekası diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

    Süreçleri hızlandıracak

    Full&Egal ismiyle piyasaya sürülen programın spesifik hukuk verileri ile eğitildiği ve bu sayede hata oranının düşürüldüğü belirtiliyor. Programın, analiz, analitik ve aktarma gibi tüm yetenek dallarında global ölçekle üretilen yapay zekalarla eş değer olduğunu vurgulayan Dayan, "Hiçbir eksiği yok. Dil yönetimi ve modellemesi bize ait. Tüm kodlar Türkiye'ye ait. Yani şirketimize ait. Dolayısıyla herhangi bir şekilde dışarıya bağımlılığımız yok. Dolayısıyla bu genel yapay zeka sınıfında global ölçekte bir program." dedi.

    Full&Egal, hukukçuların karar alma süreçlerini hızlandırırken farklı doktrinlere dayanan seçenekli mütalaalar verebilmesiyle dikkat çekiyor. Projenin satış sorumlusu Ahmet Uğur ise programın şu an Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kullanıma sunulduğunu aktararak hedeflerinin şimdi Almanya ve İsviçre olduğunu söylüyor. Ardından ise tüm Avrupa ülkelerine satış yapılması planlanıyor. Full&Egal'in resmi web sitesine göre program, aylık 350 TL abonelik ile satışa sunulmuş durumda.

    Yapay zeka, özellikle son yıllarda hukuk alanına giderek daha fazla entegre ediliyor. Analizler, yapay zekanın hukuk çalışanlarının yerini alabileceğini gösteriyor. Zira hukuk, otomasyona oldukça uygun bir alan. Halihazırda bu konuda bazı etik tartışmalar olsa da belki de terazinin dengesini yapay zekalara bırakmak adaleti sağlamakta zorlanan ülkelere fayda sağlayabilir.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/karabukte-39-dilde-islem-yapabilen-hukukcu-yapay-zeka-programi-gelistirildi/3323915 https://www.fullegal.com/default.asp https://www.fullegal.com/fullegalai-hukukcu-yapay-zeka-programi.asp
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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