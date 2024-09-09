Türkiye’nin ve dünyanın ilk “hukukçu yapay zekası” geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Avukat Adnan Dayan’ın danışmanlığında, dört ülkenin hukuki verilerini öğrenen ve 39 farklı dilde soruları yanıtlayabilen hukukçu yapay zeka programı geliştirildi. Yapılan açıklamaya göre "Full&Egal" adına sahip olan yapay zeka programı Türkiye’nin ve dünyanın bu türdeki ilk yapay zekası konumunda.

39 dilde hukuk desteği

Karabük’lü avukat Adnan Dayan, Ankara ve İstanbul’daki teknokentlerde geniş bir ekiple yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu yapay zeka programını, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve İsviçre’nin hukuki verilerini işleyerek geliştirdi. Aynı zamanda Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Çince ve Korece gibi 39 dili destekleyen bu yapay zeka, hukuk alanında derinlemesine analizler yapabiliyor ve 1000 teknik soruya yüzde 98,2 başarı oranıyla yanıt verebiliyor.

Tam Boyutta Gör Dayan, programın genel yapay zeka sınıfında yer aldığını belirterek, "Bizim yaptığımız mesleki yapay zeka da genel yapay zeka sınıfına giriyor. Şu an meslek açısından tüm işlemleri yapabiliyor. Tüm alanlara hakim ve çok hızlı şekilde işlemi gerçekleştirebildiği için sektör bazında insanlar tarafından rahatlıkla kullanılabilen yardımcı-asistan niteliğinde." diye konuştu.

Tam Boyutta Gör Full&Egal’in, geniş kapsamlı ekip tarafından hukukçu yapay zeka olarak geliştirildiğini aktaran Dayan, "Şu an yayında, son kullanıcının kullanımına sunulmuş vaziyette. Herkesin erişilebileceği bir program. Bu mesleki yapay zeka. Bir hukukçu yapay zeka. Türkiye'de, dünyada da ilk defa mesleki yapay zeka yapılmış oldu. Dolayısıyla dünyanın ilk hukukçu yapay zekası diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Süreçleri hızlandıracak

Full&Egal ismiyle piyasaya sürülen programın spesifik hukuk verileri ile eğitildiği ve bu sayede hata oranının düşürüldüğü belirtiliyor. Programın, analiz, analitik ve aktarma gibi tüm yetenek dallarında global ölçekle üretilen yapay zekalarla eş değer olduğunu vurgulayan Dayan, "Hiçbir eksiği yok. Dil yönetimi ve modellemesi bize ait. Tüm kodlar Türkiye'ye ait. Yani şirketimize ait. Dolayısıyla herhangi bir şekilde dışarıya bağımlılığımız yok. Dolayısıyla bu genel yapay zeka sınıfında global ölçekte bir program." dedi.

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Full&Egal, hukukçuların karar alma süreçlerini hızlandırırken farklı doktrinlere dayanan seçenekli mütalaalar verebilmesiyle dikkat çekiyor. Projenin satış sorumlusu Ahmet Uğur ise programın şu an Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kullanıma sunulduğunu aktararak hedeflerinin şimdi Almanya ve İsviçre olduğunu söylüyor. Ardından ise tüm Avrupa ülkelerine satış yapılması planlanıyor. Full&Egal'in resmi web sitesine göre program, aylık 350 TL abonelik ile satışa sunulmuş durumda.

Yapay zeka, özellikle son yıllarda hukuk alanına giderek daha fazla entegre ediliyor. Analizler, yapay zekanın hukuk çalışanlarının yerini alabileceğini gösteriyor. Zira hukuk, otomasyona oldukça uygun bir alan. Halihazırda bu konuda bazı etik tartışmalar olsa da belki de terazinin dengesini yapay zekalara bırakmak adaleti sağlamakta zorlanan ülkelere fayda sağlayabilir.

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Türkiye’nin ve dünyanın ilk “hukukçu yapay zekası” geliştirildi