Türkiye’nin ve dünyanın ilk “hukukçu yapay zekası” geliştirildi

39 dilde hukuk desteği
Karabük’lü avukat Adnan Dayan, Ankara ve İstanbul’daki teknokentlerde geniş bir ekiple yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu yapay zeka programını, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve İsviçre’nin hukuki verilerini işleyerek geliştirdi. Aynı zamanda Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Çince ve Korece gibi 39 dili destekleyen bu yapay zeka, hukuk alanında derinlemesine analizler yapabiliyor ve 1000 teknik soruya yüzde 98,2 başarı oranıyla yanıt verebiliyor.
Süreçleri hızlandıracak
Full&Egal ismiyle piyasaya sürülen programın spesifik hukuk verileri ile eğitildiği ve bu sayede hata oranının düşürüldüğü belirtiliyor. Programın, analiz, analitik ve aktarma gibi tüm yetenek dallarında global ölçekle üretilen yapay zekalarla eş değer olduğunu vurgulayan Dayan, "Hiçbir eksiği yok. Dil yönetimi ve modellemesi bize ait. Tüm kodlar Türkiye'ye ait. Yani şirketimize ait. Dolayısıyla herhangi bir şekilde dışarıya bağımlılığımız yok. Dolayısıyla bu genel yapay zeka sınıfında global ölçekte bir program." dedi.
Full&Egal, hukukçuların karar alma süreçlerini hızlandırırken farklı doktrinlere dayanan seçenekli mütalaalar verebilmesiyle dikkat çekiyor. Projenin satış sorumlusu Ahmet Uğur ise programın şu an Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kullanıma sunulduğunu aktararak hedeflerinin şimdi Almanya ve İsviçre olduğunu söylüyor. Ardından ise tüm Avrupa ülkelerine satış yapılması planlanıyor. Full&Egal'in resmi web sitesine göre program, aylık 350 TL abonelik ile satışa sunulmuş durumda.
Yapay zeka, özellikle son yıllarda hukuk alanına giderek daha fazla entegre ediliyor. Analizler, yapay zekanın hukuk çalışanlarının yerini alabileceğini gösteriyor. Zira hukuk, otomasyona oldukça uygun bir alan. Halihazırda bu konuda bazı etik tartışmalar olsa da belki de terazinin dengesini yapay zekalara bırakmak adaleti sağlamakta zorlanan ülkelere fayda sağlayabilir.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/karabukte-39-dilde-islem-yapabilen-hukukcu-yapay-zeka-programi-gelistirildi/3323915 https://www.fullegal.com/default.asp https://www.fullegal.com/fullegalai-hukukcu-yapay-zeka-programi.asp Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.